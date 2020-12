El cantante brasilero le reclama una suma millonaria a su exmujer Fuente: LA NACION - Crédito: Gerardo Viercovich

El divorcio entre Valeria Lynch y Cau Bornes suma nuevos capítulos. A los reclamos cruzados entre ambos se añaden nuevas acusaciones del cantante hacia su expareja en relación a algunas de las causas que habrían acelerado el desenlace definitivo de la relación.

Invitado al programa Los ángeles de la mañana, Bornes fue indagado respecto a los motivos que habrían llevado al distanciamiento de la pareja. Dijo que fueron varios y aclaró: "Terminamos los dos, son cosas muy privadas que no se pueden contar por televisión. Yo fui criado en un hogar de ética", mencionó primero el también artista.

Bornes sugirió, sin embargo, que la actual relación de Valeria Lynch con el músico Mariano Martínez -con quien la cantante se encuentra en estos momentos en Punta del Este- "ya venía de antes, pero eso no importa", dijo. Y agregó: "No me sorprende que alguien ame a alguien. Me enteré por un vendedor de shows, a través de Sadaic (Sociedad Argentina de Autores y Compositores de Música), por amigos nuestros".

El brasileño comentó que fue él quien abandonó la vivienda que compartían cuando decidieron separarse, por lo cual entiende que se le debe recompensar económicamente. "Yo no sabía que estaba amparado por la ley. Hace un año y medio yo agarré mi colchón y me fui. Ella me pidió educadamente que me fuera. Hay muchos maridos que no se van hasta que termine el divorcio. En ese proceso de divorcio la cosa se pone un poco dura, entonces yo agarré mi colchón y me fui a una oficina de una persona. Me quedé tres meses", dijo.

Sobre el final de su relación, Cau agregó: "Yo estaba durmiendo con el enemigo. Compramos un departamento juntos y después me enteré de que escrituró a su nombre. En 2011, a través de Fernando Burlando, pasamos la casa a nombre nuestro, pero yo no escrituré a mi nombre, sino a nombre de ella y de sus hijos", señaló sobre los supuestos bienes en común.

