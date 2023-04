Insultos, rabietas, golpes y acusaciones: grandes estrellas que perdieron la calma en el set

escuchar

Si bien lo que vemos en pantalla es la obra terminada, rodar una película puede volverse algo tedioso. Las extensas jornadas de grabación, los cambios de guion de último momento, el repetir una y otra vez la misma escena muchas veces puede generar cierta tensión en el set, haciendo que los actores trabajen bajo mucha presión y estrés. Ni hablar cuando los protagonistas no tienen química entre ellos o directamente no comparten métodos o rutinas de trabajo.

Desde Hugh Grant a Charlize Theron, hacemos un repaso por el historial de algunos famosos que reaccionaron violentamente en medio de una escena, al punto de tener que pedir perdón, perder su trabajo o incluso terminar en prisión .

Hugh Grant

Hugh Grant perdió los estribos en el set de Calabozos & Dragones: Honor entre ladrones; su última película estrenada en marzo de este año Archivo

Este año, Hugh Grant estuvo en boca de todos por algunas inesperadas reacciones que tuvo en público. Al desplante que le hizo a la modelo y entrevistadora Ashley Graham en la alfombra roja de los premios Oscars, ahora se suma una nueva experiencia que el actor vivió en el set de Calabozos & Dragones: Honor entre ladrones y que volvió a exponerlo, esta vez ante todo su equipo de trabajo. ¿Qué pasó? El protagonista reaccionó de muy mala manera cuando vio a una mujer entrar en una de sus escenas del film estrenado en marzo de este año. Al parecer, y según lo que el mismo explicó, creyó que la intrusa era parte del equipo de producción y que, por un “acto de distracción”, se había metido erróneamente en la secuencia. Sin embargo, esta mujer era una actriz extra que estaba actuando como acompañante de un niño.

“Perdí los estribos con una mujer en mi línea de visión el primer día. Supuse que era una ejecutiva del estudio que debería haberlo sabido mejor. Resulta que ella es una mujer local extremadamente agradable que fue la acompañante de la joven. Terrible” , dijo el protagonista en diálogo con Total Film mientras advertía que ni bien se dio cuenta de su error, corrió a pedirle disculpas.

Uma Thurman

Uma Thurman acusó a su amigo Quentin Tarantino de querer matarla en pleno rodaje de Kill Bill

Uno de los escándalos más recordados en un set fue el que protagonizó Uma Thurman en pleno rodaje de Kill Bill cuando acusó a su amigo y director, Quentin Tarantino, de querer matarla. Para una de las escenas, la actriz tenía que conducir un auto a gran velocidad sin embargo, la rubia no quería hacerlo, ya que alguien del equipo técnico le había informado que el coche sufría algunas fallas mecánicas. Tarantino quería ver el efecto ondulante de su cabello a gran velocidad y se negó a ponerle un doble de riesgo. “Te prometo que el auto está bien, es un vehículo seguro”, insistió el famoso cineasta al punto de convencer a su amiga, tal como había hecho en tantas otras ocasiones.

Fue así como, en la piel de Beatrix Kiddo, Uma comienza a perseguir a Bill a toda velocidad a bordo un descapotable azul por una ruta sinuosa hasta que sucede lo inevitable: pierde el control y se estrella contra un árbol. “El volante estaba en mi estómago y mis piernas estaban atascadas debajo. Sentí un dolor abrasador y pensé que nunca volvería a caminar”, explicó la protagonista tiempo después del accidente.

Tras permanecer unas horas en el hospital, la actriz volvió al set con un cuello ortopédico, las rodillas y la cabeza lastimadas. “Quentin y yo tuvimos una gran pelea, yo lo acusé de tratar de matarme. Él se enfureció por eso, supongo que, comprensiblemente, no creía haber intentado matarme” , contó la actriz, quien a raíz de este hecho estuvo distanciada de su entrañable amigo por años e inició una batalla judicial contra la productora del film.

Christian Bale

Christian Bale se peleó contra el director de fotografía de Terminator: La Salvación por haberlo desconcentrado en una escena Axelle/Bauer-Griffin - FilmMagic

Dicen que cuando Hugh Grant explotó de ira en el rodaje de su último film, minutos después dijo: “Hice la gran Christian Bale”, refiriéndose a la rabieta que el actor protagonizó en el set de Terminator: La Salvación y que se viralizó en todo el mundo. Corría 2009, y el artista se encontraba en una toma cuando, de repente, fue captado por la cámara despotricando y lanzando una serie de improperios contra el director de fotografía, Shane Hurlbut. Al parecer, este hombre había pasado por detrás de la escena que Bale estaba haciendo con su colega Bryce Dallas Howard y, sin querer, lo desconcentró. El video -de casi cuatro minutos- se viralizó por todos lados, ventilando frases como: “¡¿Te rompo yo a ti las luces?!” o “No voy a volver a este set a menos que lo despidan”.

Sin embargo, con el correr de las horas, el intérprete de John Connor se disculpó y dijo que su desmedida reacción fue pura “palabrería”. “Es inexcusable. Me pasé (...). Me comporté como un vándalo”, aseguró tiempo después en una entrevista mientras aseguraba que el trabajo de Hurlbut había sido maravilloso.

Thomas Gibson

Thomas Gibson fue echado de Mentes Criminales por patear al guionista

Thomas Gibson, más conocido por ser durante años un famoso agente del FBI en Mentes Criminales, fue despedido de esta exitosa serie por golpear a uno de los guionistas. Dicen que en una jornada muy larga de grabación, el actor -que también estaba a cargo de la dirección del capítulo- comenzó a discutir con el guionista, Virgil Williams. La pelea se descontroló y terminó con una patada por parte de Gibson a su compañero. “Hubieron diferencias creativas en el set y desacuerdos. Lamento lo que sucedió. Todos queremos trabajar como equipo y queremos hacer el mejor show posible. Siempre lo hemos hecho y siempre lo haremos”, dijo el actor en un comunicado post agresión.

Esta no fue la primera vez que Gibson protagonizó un episodio de violencia en un set. Según afirma THR, años atrás se había repetido una situación similar cuando el actor empujó a un asistente de dirección (Ian Woolf) tras una fuerte discusión laboral. Después de este hecho, el intérprete no fue despedido (como sí ocurrió en 2016) pero fue obligado a realizar una probation que consistió en un curso para aprender a manejar la ira.

Charlize Theron

Charlize Theron estalló de furia contra Tom Hardy durante el rodaje de Mad Max: Furia en la Carretera. El actor llegó tres horas tarde al set y la rubia no se quedó callada GROSBY GROUP

Que Charlize Theron y Tom Hardy se llevaron muy mal durante el rodaje de Mad Max: Furia en la Carretera no es ningún secreto. Además de los propios protagonistas fue el libro Blood, Sweat & Chrome: The Wild and True Story of Mad Max: Fury Road el que reveló la fuerte tensión que se vivía a diario durante esta producción que duró nueve meses y se llevó a cabo en el desierto de Namibia y Sudáfrica.

Si bien hubo un cúmulo de situaciones que fueron caldeando el ambiente, la que rebasó el vaso e hizo estallar a Theron por completo fue una en especial, cuando su coprotagonista llegó tres horas más tarde a una escena. El rodaje debía empezar a las 8 pero Hardy (que siempre era impuntual) recién arribó a las 11. Ante esta falta de respeto, la actriz comenzó a maldecir a su compañero mientras caminaba furiosa hacia él. Lo llamó “irrespetuoso” y exigió que lo multaran con “cien dólares por cada minuto que tuvo a todo el equipo esperándolo” , según recordó el camarógrafo Mark Goellnicht.

Tom Hardy y Charlize Theron Imdb.com

Lejos de pedir disculpas, Tom se enfureció. “ Él se acercó a ella y le dijo: ‘¿Qué me dijiste?’. Era bastante agresivo. Ella realmente se sintió amenazada, y ese fue el punto de inflexión, porque luego dijo: ‘Quiero a alguien como protección’ ”, reveló el operador que fue testigo de la discusión. Desde ese momento, Charlize tuvo a un miembro de la producción todo el tiempo junto a ella.

Con el tiempo, Hardy hizo un mea culpa de la situación y reconoció que no estuvo a la altura: “ Me sobrepasé de muchas formas. La presión sobre los dos era a veces abrumadora. Lo que ella necesitaba era un compañero mejor, quizás más experimentado, en mí. Eso es algo que no se puede fingir. Me gustaría pensar que ahora que soy mayor y más feo, podría estar a la altura de las circunstancias ”, expresó, quien también sufrió algunas discusiones con el director del film por no compartir el mismo método de trabajo.

Tom Cruise

Tom Cruise amenazó con echar a dos productores de Misión Imposible 7 cuando en plena pandemia no cumplieron con los protocolos sanitarios necesarios para rodar

Podría decirse que el enojo de Tom Cruise en pleno rodaje de Misión Imposible 7 en Londres fue uno de los menos cuestionables. Es que el actor fue uno de los primeros en volver al set durante la pandemia del coronavirus y se encargó personalmente de que se cumplan todos los protocolos sanitarios necesarios para que su equipo no corra riesgos de contagio. Será por eso que cuando vio a dos integrantes de la producción rompiendo algunas reglas (estaban viendo una toma en una pantalla sin respetar la distancia social), el protagonista y productor estalló por los aires.

En el audio filtrado a la prensa, se lo escucha decir que despedirá a dos miembros de la producción si vuelven a ignorar el protocolo sanitario. “¡No quiero volver a ver esto de nuevo y si no lo hacen están despedidos!”, grita Cruise mientras destaca la importancia de estar trabajando en esos momentos cuando el mundo estaba en pausa. “La gente está perdiendo sus malditos hogares porque nuestra industria está cerrada. No van a poner comida en su mesa ni pagar su educación universitaria. ¡Con eso duermo todas las noches, con el futuro de esta (...) industria! Ya se los he dicho y lo quiero ahora. ¡No vamos a cerrar esta maldita película! ¿Se entiende? Si lo vuelvo a ver, están jodidos y despedidos”, remató el actor notablemente molesto.

Tiempo después, y ante la renuncia de varios miembros del equipo, el intérprete justificó el motivo de su reacción en una entrevista con la revista Empire. “Dije lo que dije. Había mucho en juego en ese momento... Pero no era todo mi equipo. Hice que el equipo abandonara el set y solo eran personas selectas”, explicó.

Dustin Hoffman

Dustin Hoffman tuvo algunos improperios con Meryl Streep en el rodaje de Kramer vs Kramer Archivo

Corría la década del 80 cuando Dustin Hoffman estaba protagonizando Kramer vs. Kramer, un drama que abordaba el escandaloso divorcio de una pareja con un hijo. Su coprotagonista era Meryl Streep sin embargo, por ese entonces, la actriz recién estaba empezando y no gozaba de la popularidad con la que cuenta hoy. De hecho, fue esa película la que la lanzó definitivamente al estrellato. Según cuentan, esta joven principiante quiso cambiar parte del guion con una intención progresista pero esto molestó a Hoffman, quien ya se había aprendido su letra y en medio del rodaje le gritó: “Meryl, por qué no dejas de cargar la bandera del feminismo y simplemente haces la escena”.

A su enojo, se sumó una cachetada (que no estaba pactada en el guion) en el segundo día de rodaje y luego, la improvisación del actor en una secuencia donde, para hacerla mas verídica, arrojo una copa de vino contra una de las paredes del restaurante donde estaban rodando. “La próxima vez que vayas a hacer esto, me gustaría que me lo avisaras”, le dijo Streep, sin perder la calma.

Con el tiempo, Hoffman le pidió disculpas a su colega, admitiendo que su actitud había sido inaceptable. Al parecer, el actor estaba atravesando un divorcio en su vida real y esa situación lo tenía bastante alterado.

Sean Penn

Sean Penn fue preso por escupir y golpear a un extra mientras rodaban el film Vigilantes de la calle

En el caso de Sean Penn, no hubo perdón que valga. El actor estaba rodando el film Vigilantes de la calle cuando terminó preso por pelearse con un extra. Al parecer, este hombre llamado Jeffrey Klein -que había sido contratado para pasar en monopatín detrás de los protagonistas- lo fotografió de incógnito charlando con Robert Duvall en un descanso entre toma y toma, algo que no le gusto al actor e inmediatamente se lo hizo saber. Durante la discusión, Penn no solo insultó a Jeffrey sino que también lo escupió y lo golpeó. “El Sr. Penn insultó al Sr. Klein, le escupió, Klein le devolvió el escupitajo, y el Sr. Penn, con el puño cerrado, golpeó al Sr. Klein varias veces y tuvo que ser sujetado por varias personas”, relato el abogado de la víctima.

Ante esta situación, Klein lo denuncio en la justicia y el actor -que ya estaba en libertad condicional por haber agredido a dos fotógrafos mientras estaba casado con Madonna- fue condenado a 60 días de cárcel, de los cuales termino pasando 33 entre las rejas. “ Él siente que esta es una experiencia desafortunada. Tiene que aprender que la gente intentará incitarlo a situaciones en las que puede reaccionar de manera inapropiada. Necesita y entiende que incidentes como este son ineludibles y él puede controlarlos y los controlará ”, dijo su abogado por aquel entonces.