Internaron de urgencia a Travis Barker, el esposo de Kourtney Kardashian

Travis Barker, en el momento que lo trasladaban a una clínica de Los Ángeles PREMIUM EXCLUSIVE Los Angeles, CA - 28 JUNE 2022 Kourtney Kardashian is seen by Travis Barker’s side as he is rushed by ambulance into Cedar Sinai Hospital this afternoon. Kourtney dress in black sweats can be seen walking alongside of medical workers transporting Travis on a stretcher from West Hills Medical It was unclear what exactly was wrong and for what he was being treated for but it was clear the situation was serious enough to warrant immediate medical attention. Travis can bee seen laying on the stretcher wheeled out of the ambulance, holding his right hand up and his unmistakable skull tattoo showing. Kourtney’s security team followed close by in a black Range Rover, tailing the ambulance as they arrived. Both ambulance and car entered through the wrong area and were redirected to another entrance by hospital staff.**** Kourtney Kardashian es vista al lado de Travis Barker mientras lo llevan en ambulancia al Hospital Cedar Sinai esta tarde. Se puede ver a Kourtney con sudadera negra caminando junto a los trabajadores médicos que transportan a Travis en una camilla desde West Hills Medical. No estaba claro qué era exactamente lo que estaba mal y por qué estaba siendo tratado, pero estaba claro que la situación era lo suficientemente grave como para justificar atención médica inmediata. Se puede ver a Travis acostado en la camilla que se sacó de la ambulancia, sosteniendo su mano derecha y mostrando su inconfundible tatuaje de calavera. El equipo de seguridad de Kourtney siguió de cerca en un Range Rover negro, siguiendo a la ambulancia a medida que llegaba. Tanto la ambulancia como el automóvil ingresaron por el área equivocada y el personal del hospital los redirigió a otra entrada.

Backgrid/The Grosby Group