Íntima traición: por qué razón se pelearon Luis Miguel y Cristian Castro

Cada nuevo capítulo de la segunda temporada de Luis Miguel, la serie, pone el foco en algún aspecto de la vida del cantante mexicano. El tercer episodio dejó en evidencia la rivalidad con Cristian Castro: los artistas actualmente están distanciados y en pocas ocasiones se han referido a los motivos de su pelea. El hijo de Verónica Castro confesó un tiempo atrás que una de las razones que los enfrentó fue “el amor por la misma mujer”.

Desde que arribó la segunda entrega de la serie a Netflix, los fanáticos se devoran cada capítulo semana tras semana. Con el nombre de Cris Valdés, y la letra modificada de la canción “No podrás”, introducen en la trama a Castro: la referencia es bastante directa porque optaron por el apellido de su padre, Manuel “El Loco” Valdés, para retratarlo.

Como si faltaran pruebas sobre la identidad del personaje, el look del cantante es idéntico al de Castro: pelo teñido de rubio platinado y ojos claros. En la serie retratan los celos que siente Luis Miguel por su repentino éxito como ídolo pop, y se enfurece cuando los miembros de su propia familia cantan las canciones de su competidor más directo.

Uno de los hechos que encendió la primera chispa entre ambos fue por el guitarrista Ignacio “Kiko” Cibrián, quien trabajó con “El Sol de México” desde 1990 y, dos años más tarde, debutó como productor de Agua nueva, el primer disco de Castro. A pesar del descontento de Luis Miguel, aceptó seguir trabajando con Kiko, y se convirtió en el compositor de su exitoso álbum Aries.

Sin embargo, los conflictos no habrían sido solamente en el plano artístico, sino también en el amoroso. En diciembre de 2019, Castro contó en Podemos hablar (Telefe) otro de los motivos de su distanciamiento: “Es verdad que me he peleado con Luis Miguel por una mujer. Son secretos con los que debería escribir un libro; hoy no somos amigos porque él no ha querido”.

“Yo estaba saliendo con una chica que se llama Daisy Fuentes y él vino a meterse, eso fue lo que nos distanció. La empezó a enamorar y ella me lo decía”, relató aquella vez. “Entonces, como para mí Luismi era un hermano y sentía que ella realmente le gustaba, le dije a Daisy que probara a salir con él. Lo dejé meterse porque lo quiero mucho”, agregó.

A pesar de los cortocircuitos que han tenido, Castro dejó en claro que desea recuperar su lazo de amistad con Luis Miguel: “Él se enamoró mucho de ella, pero eso no quita que haya sido una coincidencia lo que sucedió; debe pensar que fue algo que hice a propósito, pero no, y menos a un gran cantante al que amo tanto”.

