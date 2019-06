Jada Pinkett Smith contó cómo alejó sus ideas suicidas y comenzó una nueva vida

Jada Pinklett Smith tocó fondo y no solo se redefinió sino que logró mejorar su matrimonio Crédito: Captura

Con 21 años de casada, la actriz Jada Pinkett Smith se animó a contar detalles y secretos de su relación con Will Smith , con quien tuvo dos hijos: Jaden, de 21, y Willow, de 18, años. "Creo que tenemos un vínculo más fuerte ahora del que teníamos al principio", dijo en una nota con revista People.

Si bien, Jada nunca dudó de lo que sentía ni de su amor y devoción por su familia, sí reconoce que existió un punto de quiebre. "Simplemente me sentía perdida. La concentración estaba puesta en lo que pasaba externamente, y la unión familiar no estaba recibiendo la atención y el cuidado que sentía que necesitaba", dijo la estrella del micro de Facebook Watch, Red Table Talk, un ciclo que atraviesa tres generaciones y en el que la acompañan su hija, Willow, y su madre, Adrienne, de 65 años.

Una década atrás, Pinkett se golpeó contra una pared: estaba sofocada por el mundo laboral de la familia y también por el paradigma convencional de matrimonio. Un día Will le dijo: "Acabamos de volver de Oslo, fuimos a la ceremonia del premio Nobel de la Paz para Obama, como una familia. Tenemos una casa grande, con un lago, ¿no es genial?" Y ella, según contó a People, pensó: "No". Así llegó su cumpleaños número 40, el cual lo vivió amargada. Estaba agotada y pensó que no podía seguir así. Mientras ella tenía pensamientos suicidas, pudo reconocer qué era lo que realmente necesitaba: retroceder, reevaluar toda su vida y trabajar seriamente en lo que deseaba para ella.

"Necesitaba tomarme un tiempo y darme cuenta qué es lo que quería para mí. Tenía que dejar a todo el mundo a un lado y preguntar: '¿Qué haría todos los días si solo fuera Jada? Literalmente no tenía idea", contó en esa entrevista. De lo que sí estaba segura era que tanto ella como Will tenían las armas y el amor para encontrar un lugar saludable y mantener a la familia unida.

"Soy del tipo de mujer que o muta o muere. Yo solo sabía que con el tipo de amor que Will y yo nos teníamos, que está más allá del amor romántico, podíamos transformar nuestra unión y descubrir cómo recrear lo que teníamos", sumó.

Y reveló que su reconstrucción fue el proceso más "insoportable" y largo de su vida. Si bien le llevó años, Jada siente que al haberse redefinido ella misma, todo lo demás siguió su curso.

Jada y Will llevan más de dos décadas juntos Crédito: Grosby Group

Fue así que estos últimos años se convirtieron en tiempos mejores para ella. "El viaje entre Will y yo... Hemos llegado a un lugar tan hermoso", concluyó. Y dio pistas de cómo Red Table la ha ayudado a definir y contar su verdad.