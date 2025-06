“Jamás uso peluca”. Mirtha Legrand eligió un lujoso look para su programa y sorprendió con un comentario sobre su pelo

Luego de pasar por una breve intervención ambulatoria esta semana, Mirtha Legrand volvió a la televisión este sábado. La gran diva argentina se dejó ver espléndida, enfundada en un diseño negro de lujo y hasta se permitió hacer bromas con su peinado. “Jamás uso peluca”, disparó, con gracia, después de mostrar en detalle su look.

Tras la presentación de rigor, la Chiqui apareció parada junto a su escritorio. Una vez que la cortina musical le dio el pie y la ovación cesó, la conductora, agradeció y compartió el outfit elegido para la velada. “Miren qué belleza el vestido que tengo hoy: un vestido negro y oro bordado en paillettes”, describió el diseño, de Claudio Cossano. “¿No es divino? Atrás también está bordado. No me doy vuelta porque me ven la colita”, dijo, y soltó una carcajada. También mostró los anillos, los aros y las pulseras, todo en dorado.

Una vez sentada en su escritorio y antes de compartir los nombres de los invitados de la noche, Mirtha le agradeció a Leo Cosenza el peinado y sorprendió con un comentario que terminó con un mito sobre su cabellera. “Es pelo mío. Parece que le preguntan si es peluca”, confesó. “No, yo jamás uso peluca”, aclaró mientras tocaba parte de su cabellera color plata.

Mirtha compartió la velada con el diputado de La Libertad Avanza José Luis Espert, la periodista Luciana Geuna, la actriz Viviana Saccone, la exmodelo Daniela Cardone y el periodista Nacho Otero.

Viviana Saccone, José Luis Espert, Daniela Cardone. Luciana Geuna y Nacho Otero, los invitados de La Chiqui StoryLab

Una breve intervención

El martes pasado por la tarde, Legrand fue sometida a una intervención ambulatoria en el Sanatorio Agote, en el barrio porteño de Recoleta. La conductora se acercó hasta la institución médica, donde le realizaron una operación programada. Según le confirmó Marcela Tinayre a LA NACION, se trató de un lunar que le generaba molestias y que los médicos decidieron extirparle.

La cirugía duró tan solo 12 minutos. En ese tiempo le sacaron el lunar. La operación no presentó complicaciones y Legrand fue dada de alta ese mismo día y se recuperó en la comodidad de su hogar.

Festejo y emoción

Hace dos semanas, Mirtha celebró un nuevo aniversario de sus legendarias comidas. “Esta semana se cumplieron 57 años del estreno de este programa, y la leyenda continúa”, anunció, mientras todos en el estudio la aplaudían. Luego, presentó un video con fragmentos de su carrera.

En la pantalla se pudo ver un compilado de imágenes que recorrió su carrera, desde sus primeros años como actriz, su debut en la televisión, sus entradas al estudio y los momentos más memorables en la televisión. “Todo empezó hace 57 años”, arrancó el material, que estuvo acompañado por una melodía emotiva y frases célebres de la conductora.

Cuando las cámaras la volvieron a tomar en vivo, Mirtha se paró para agradecer la ovación y no pudo contener la emoción: se tapó la cara con la mano derecha y se quebró. “Me emocioné. Estoy muy emocionada, disculpen”, se excusó, con la voz entrecortada.

El 7 de junio, Mirtha Legrand celebró 57 años de su programa al aire Prensa Eltrece

“Disculpen. Me emocioné muchísimo. 57 años, parece mentira. Me ha acompañado el público tanto, y con tanto cariño y tanto amor. Me he hecho grande, me he hecho mayor. Me he hecho una señora grande al lado de ustedes y me han soportado todo. Así que muchas gracias”, siguió, mientras los ojos se le llenaron de lágrimas. “Han hecho de mí una mujer muy feliz”, completó, y levantó la copa con champagne rosado para brindar.

Para su gran noche, Mirtha eligió lucir un diseño de gala: un vestido laminado color fucsia con cristales de Claudio Cosano. Completó el look con joyas en plata y brillantes. Además, recibió varios ramos de flores y sobre su escritorio la acompañó una imponente torta de dos pisos que realizó especialmente para la ocasión el cocinero Coco Carreño -quien se encargó, además, del menú de la noche-.