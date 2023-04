James Corden y Adele, entre lágrimas, confesiones íntimas y una canción de despedida

escuchar

James Corden se despide para siempre de The Late Late Show. Tras 8 años de emisión, el espacio de entrevistas dice adiós este jueves con un programa muy especial que reunirá a estrellas como Harry Styles o Will Ferrell. La primera de las despedidas se emitió este lunes. El clásico espacio que se convirtió en uno de los fragmentos estrella de este show, el ya famoso “Carpool Karaoke”, donde el presentador comparte un viaje en auto con distintas celebridades, contó con una invitada muy especial, Adele, que quiso dar una última sorpresa al presentador británico, siendo ella la encargada de conducir el auto en el que hace las entrevistas.

El programa comienza con la cantante británica llegando a la casa de Corden, en Los Ángeles, California, subiendo las escaleras sigilosamente y despertando al presentador abruptamente al chocar dos platillos de batería. Una inesperada sorpresa que deja al también guionista sin palabras. “Es tu última semana en el programa, así que voy a llevarte en auto al trabajo”, le explica Adele a su amigo. Los papeles se intercambian y es Corden, por primera vez, quien ocupa el asiento del copiloto y deja que la cantante se ponga al volante.

No es la primera vez que los británicos comparten recuerdos de manera pública. En 2016, Adele se subió al vehículo del presentador convirtiéndose en la entrevista del “Carpool Karaoke” más vista de la historia del programa con más de 260 millones de visualizaciones. Un hito que intentan repetir para despedirse del programa que tantas alegrías ha dado a Corden y por el que han pasado rostros conocidos de la industria del entretenimiento.

Los momentos de complicidad se repiten a lo largo de los más de 20 minutos que dura el especial: desde las risas por las cuestionables habilidades de conducción de la cantante, que casi tiene un accidente nada más salir del garaje hasta confesiones que en apenas 12 horas han visto más de cinco millones de espectadores solo en canal de YouTube. Una amistad que va más allá de lo profesional , puesto que ellos mismos reconocieron ser muy cercanos. Corden, además de despedirse de The Late Late Show, también lo hace de Los Ángeles y de los Estados Unidos. El presentador cierra un capítulo de su vida y regresa a su Reino Unido natal junto a su esposa y sus tres hijos. “Sos uno de mis mejores amigos. Te voy a extrañar”, confiesa Adele al final del programa y añade: “No estoy lista para volver [al Reino Unido], sino volvería con vos. Nuestra amistad no tiene nada que ver con la distancia y el tiempo”.

En 2019, Adele pedía el divorcio a su entonces marido Simon Konecki, tras 7 años de relación y un hijo en común. Un complicado momento en el que el presentador estuvo a su lado. Tan cercana es su amistad que, en enero de 2020, las estrellas se fueron de vacaciones juntos con sus familias. “Estábamos de vacaciones y mi estado de ánimo había cambiado. Fue la primera vez en la que sentí que tenía que responsabilizarme de ser una adulta”, expresa Adele en esta entrevista.

De una conversación de más de seis horas de duración durante esas vacaciones, en la que Corden le confío a su amiga cómo había luchado contra la presión del trabajo y las redes sociales, salió una de las canciones más especiales de la carrera de la ganadora de 16 premios Grammy: “I Drink Wine” (de su disco 30, de 2021). “Recuerdo que te dije de camino a casa: ‘¿Qué ocurre?’ Parecías deprimido y me lo contaste todo . Me sentía tan insegura notándote a ti tan inseguro... Unas semanas después fui al estudio, escribí la canción y te la canté por teléfono. Recuerdo que me dijiste: ‘Así es exactamente como me sentía”, rememora Adele en su viaje en auto, y añade, en referencia a la serie de conciertos que está dando en Las Vegas durante todo este año y que acaba de alargar hasta otoño dado su enorme éxito: “Cada vez que la canto en Las Vegas pienso en vos”. La emoción es evidente mientras ambos interpretan el tema por las calles de Los Ángeles.

Durante el viaje hasta el estudio de grabación, Corden recuerda algunos de sus momentos favoritos del programa, incluidos los paseos con Mariah Carey y Stevie Wonder, que aparecen en pantalla como flashbacks. Cuando el viaje llega a su fin, ambos rompen a llorar y se sinceran sobre cuánto se extrañarán y también él habla del programa: “Esta es la última vez que hago esto. Me sorprende que hayas hecho esto por mí. Te quiero”.

