Jamie Campbell Bower, el villano de Stranger Things: la mala decisión que lo dejó fuera de Harry Potter y qué aprendió de Tim Burton y Johnny Depp

En el marco de la Comic Con Argentina, el intérprete que compuso a Vecna en la serie de Netflix dialogó con LA NACIÓN y reflexionó acerca de su carrera como actor y de lo que busca dentro del mundo de la música

La última temporada de Stranger Things fue uno de los mayores eventos televisivos del 2022. La ficción creada por Matt y Ross Duffer es un éxito que combina aventuras y terror con una sensibilidad que rinde homenaje a los ochenta y ha cosechado millones de seguidores en todo el mundo.

En el transcurso de en los episodios estrenados este año, una de las mayores incorporaciones fue Vecna, el gran villano de la temporada. Ese monstruo -que esconde un origen vinculado a Once (Millie Bobby Brown)- fue interpretado por Jamie Campbell Bower, quien se encuentra de visita en nuestro país para participar de la Argentina Comic Con, el evento dedicado al mundo de la cultura popular que se celebra este fin de semana en La Rural. Minutos antes de presentarse en dicho evento, Campbell Bower dialogó con LA NACIÓN sobre su carrera, su trabajo en Stranger Things y su amor por la música.

-En la Comic Con hay muchísimos fans que esperan verte y parece que tenés una buena relación con ellos, ¿no?

-Desde luego, los amo. Ellos son los que nos permiten trabajar haciendo películas y todo este tipo de arte.

-¿Cómo fue tu vínculo con el elenco de Stranger Things? ¿Hubo alguien en particular con el que te llevaras mejor?

-Con Millie nos tocó trabajar de forma muy cercana, teníamos muchas escenas juntos, y terminamos siendo amigos. Ella es inglesa como yo, y recuerdo que el primer día que fui al set pude conocer a su mamá. Y con el tiempo nos hicimos muy cercanos .

-¿Cómo fue el momento en el que te hablaron por primera vez de Vecna, la criatura a la que interpretaste?

-Fue algo que sucedió en muchos pasos. Primero pude ver algunos diseños iniciales, y ya en ese momento supe que este personaje era algo distinto. Después vi unos prototipos y mi mente empezó a trabajar. Finalmente, tuve la oportunidad de viajar a Estados Unidos para reunirme con Matt y Ross, y hablamos sobre la representación visual de este personaje, quién era él, cómo veía el mundo y cuestiones en esa línea. En base a eso, empecé a desarrollar mi mirada.

-¿Cuáles fueron tus influencias?

-Recurrí a influencias provenientes de Hellraiser, de IT, del estilo que tiene Guillermo del Toro, e incluso de Voldemort. Luego me reuní de nuevo con Matt y Ross, y me mostraron el diseño definitivo de Vecna. Ellos me adelantaron que se trataba de un desafío que iba a requerir de un trabajo de siete horas de maquillaje y prótesis, me consultaron si iba a sentirme cómodo con ese proceso y desde luego les dije que sí, que para mí formar parte de eso era un placer.

-Leí que trabajaste mucho hasta encontrarle una voz a Vecna, ¿cómo fue ese proceso?

-Fue algo apabullante, una búsqueda muy loca pero también muy divertida. Había días en los que quería estrellarme la cabeza contra la pared, días en los que gritaba: “¡¿Por qué no puedo lograr esto?!”. Pero cuando finalmente di con el registro que buscaba, me sentí muy seguro, muy cómodo. Recuerdo que el primer paso fue elaborar los gruñidos clásicos de cualquier monstruo, pero eso no se sentía bien, entonces tuve que pensar cómo debía sonar Vecna, de dónde provenía su identidad y por qué él elegía hacer lo que hacía. Entonces simbólicamente tuve una idea de relajarme, de hacer que todo saliera de mi diafragma, y cuando encontré su voz fue un alivio y agradecí.

-Durante tus primeros años como actor trabajaste con nombres muy importantes, como Johnny Depp o Ian McKellan, ¿qué te dejaron esas experiencias?

-Creo que fui muy afortunado con los proyectos en los que me tocó participar, y a los lugares a los que fui conducido espiritual y artísticamente, y no pensando solo en el dinero o cosas así. Cuando trabajás de ese modo, conseguís un mayor nivel de libertad, exploración, gratitud y alegría. Y hasta en los momentos más oscuros, podés sentir cierto regocijo. Para mí, ver trabajar en un rodaje a Johnny y a Tim [Burton, en Sweeney Todd: El barbero demoníaco de la calle Fleet] fue algo muy impactante, porque se los veía muy cercanos, siempre se divertían, y eso fue inspirador y me impulsó a buscar mi libertad. Cuando conocí a Ian, él se mostró increíblemente generoso. Yo estaba empezado a actuar, tenía 18 años, y de golpe me encontraba junto a esta leyenda del cine, que me enseñó valores, me transmitió su conocimiento y, sobre todo, que hacer una película no es una tarea que uno haga solo, sino que se trata de un trabajo en equipo .

-¿Es cierto que hiciste el casting para ser Harry Potter?

-Sí, fue hace mucho tiempo. Yo estaba en el colegio, y un equipo producción vino a buscar candidatos a convertirse en Harry Potter. Nos entrevistaron a varios y me preguntaron si estaría interesado en conocer al director del film. Me acuerdo que todos los chicos teníamos un chiste preparado, y yo conté uno realmente muy grosero. Desde luego que las cosas no salieron bien, yo era muy joven e inocente .

-Vos sos músico y le dedicás mucho tiempo a ese aspecto de tu carrera... ¿Qué sentís que te da la música que quizá no encontrás en la actuación?

-En este momento, en la música busco encontrar la razón que nos tiene acá, busco algo que vaya más allá de mí mismo, estoy interesado en encontrar cierta espiritualidad, un balance entre el bien y el mal .

-¿Hay algo que puedas adelantar sobre los nuevos episodios de Stranger Things?

-Me encontré con Matt y Ross hace unas tres o cuatro semanas, en Los Ángeles y sé que están totalmente abocados a la tarea de escribir la nueva temporada. Lo único que puedo decirte es que están muy felices, muy entusiasmados, y que no dejan de trabajar.