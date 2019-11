Jane Fonda asistió a su cuarta jornada de protesta en Washington acompañada de dos colegas: Catherine Keener y Rosanna Arquette Crédito: The Grosby Group

1 de noviembre de 2019 • 15:42

"Esperamos que nos metan presos cada semana", afirmaba días atrás Jane Fonda tras las primeras detenciones que sufrió en el último mes, en el marco de las protestas contra el cambio climático que está encabezando en Washington para promover leyes preservacionistas. Hoy, la actriz volvió a ser arrestada, esta vez frente al Senado de Hart, junto a sus colegas Rosanna Arquette y Catherine Keener.

Activista política durante décadas, la intérprete de 81 años fue arrestada junto a un grupo de personas por cuarta semana consecutiva mientras se manifestaba dentro de las oficinas del recinto institucional.

Jane Fonda y otros activistas por el medio ambiente, en la "sentada" de protesta que protagonizó hoy dentro de las oficinas del Senado de Hart Crédito: Agencias

Como lo hizo en las acciones anteriores, que se han bautizado como los "Viernes de simulacro de incendio", la actriz reclama la firma de una ley de protección ambiental conocida como el New Deal Verde.

Semanas atrás, la protagonista de Grace y Frankie se concentró fuera del edificio del Capitolio de Estados Unidos, pero esta vez el lugar de la convocatoria fue el edificio de oficinas del Senado, donde realizó una improvisada conferencia de prensa. Durante esa conversación, Fonda reveló que el abrigo rojo que ha estado usando para sus arrestos es la última prenda que dice que comprará.

Una transmisión en vivo de la manifestación mostró a Fonda, Arquette, Keener y a otros manifestantes formando un círculo mientras se sentaban en el piso del atrio del edificio, con la multitud cantando "We shall not be moved" y "This land is your land". En un momento, Fonda saludó a la gente que los observaba desde los balcones de los pisos superiores.

Rosanna Arquette agita los puños mientras es detenida por los oficiales Crédito: Agencias

Los presentes entonaron consignas como: "¿Qué queremos? Un nuevo acuerdo verde. ¿Cuándo lo queremos? Ahora", "En el suelo, conserve los combustibles fósiles" y "Poder para nuestros hijos, poder para las personas".

"Así es como se ve a la democracia", coreó la multitud después de la segunda canción. Se escuchó a la Policía del Capitolio decirle a la gente que si no querían ser arrestados, tenían que abandonar el perímetro, pero no lo hicieron.

Después de unos minutos, los oficiales iniciaron los arrestos, uno por uno, dando la vuelta al círculo. Arquette resultó detenida primero, con la multitud vitoreando y la actriz levantando su puño izquierdo antes de ser esposada. A Keener la privaron de su libertad minutos más tarde, con el grupo gritando "Sí, Catherine", mientras la sacaban del círculo. Y finalmente tocó el turno a Fonda, que, al levantarse, agitó las manos esposadas.

Rosanna Arquette, Jane Fonda y Catherine Keener hablaron durante la protesta Crédito: Agencias

La manifestación de esta semana se centró en el papel de la mujer en la lucha contra el cambio climático. "Los esfuerzos para revertir el cambio climático pueden mejorarse exponencialmente si se abordan las necesidades y prioridades de las mujeres. Es por eso que el New Deal Verde exige una representación inclusiva de las mujeres en la toma de decisiones políticas y económicas en torno a las políticas ambientales y climáticas. Las mujeres se llevan la peor parte a pesar de que tienen muchas de las soluciones a la crisis climática", dijo la actriz.

Los "Viernes de simulacros de incendio" están diseñados para alentar a los estadounidenses a tomar medidas para evitar un desastre climático irreversible que, según el Panel Intergubernamental de las Naciones Unidas, ocurrirá si el dióxido de carbono atmosférico calienta el planeta en 1.5-2 grados centígrados en los próximos 11 años. El acto también da su apoyo a los políticos que están a favor del New Deal Verde y respalda la transición de los combustibles fósiles a las energías renovables limpias.

Jane Fonda, bajo arresto Crédito: Agencias

Las manifestaciones semanales de Fonda, que se realizarán durante cuatro meses, se inspiraron en los huelguistas climáticos dirigidos por el movimiento juvenil. A ella se unirán estrellas de Hollywood, políticos, científicos, economistas y personas de las comunidades afectadas cada semana. En las últimas protestas, Fonda y los otros manifestantes fueron acusados de hacinamiento y obstrucción.

Catherine Keener, en el momento en que es arrestada durante la movilización Crédito: Agencias

La semana pasada, Ted Danson fue arrestado con Fonda. Además de llamar la atención sobre su causa, la icónica actriz también se refirió a ello mientras recibía el Premio Stanley Kubrick a la Excelencia en el Cine en la ceremonia anual de BAFTA. La semana anterior a eso, se le unieron Sam Waterston, la estrella de Grace y Frankie. Él también fue arrestado.

Fonda ha dejado en claro que tiene la intención de ser arrestada tantas veces como sea necesario para expresar su punto de vista. "Estaré en el Capitolio todos los viernes, llueva o truene, luchando por el increíble movimiento que han creado nuestros jóvenes", recalcó la célebre actriz.