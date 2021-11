Vin Diesel invitó a Dwayne Johnson a volver a Rápidos y furiosos: “Ningún otro puede interpretar a Hobbs”

Vin Diesel decidió dejar atrás sus encontronazos con Dwayne Johnson para pedirle que retome su papel de Hobbs en la saga de Rápidos y furiosos. La Roca y el protagonista de la franquicia tuvieron una fuerte pelea en 2016 en el set del film, pero parece que ahora ha llegado el momento de mirar hacia adelante. “Hobbs no puede ser interpretado por ningún otro. Espero que estés a la altura de las circunstancias y cumplas tu destino“, expresó Diesel en una publicación de Instagram que busca conmover a quien considera “su hermano menor”.

Con una foto en la que se ve a los dos enfrentados, el actor escribió: “Mi pequeño hermano Dwayne... el momento ha llegado. El mundo espera el final de Rápidos 10. Como vos sabés, mis hijos hablan de vos como el tío Dwayne en mi casa. No hay una fiesta en la que vos y ellos no intercambien mensajes con buenos deseos... pero el momento ha llegado. El legado espera, te dije años atrás que iba a cumplir mi promesa a Paul [Walker]. ¡Juré que alcanzaríamos y lograríamos el mejor Rápidos en su final, que es la 10! Lo digo por amor, pero debés presentarte, no dejés inactiva la franquicia, tenés un papel muy importante que jugar”, sumó Vin.

De esta manera Diesel le pidió a Dwayne que olvide el pasado y regrese a la franquicia. Las dos superestrellas se enfrentaron por última vez en el set de The Fate of the Furious. Desde ese momento solo hubo intercambios negativos entre ellos, sobre todo después de que Johnson hiciera una publicación en Instagram en la que se refería a Diesel y en la que cuestionaba su profesionalismo. La primera vez que se vio a La Roca en la franquicia fue en 2011, en la quinta entrega de Rápidos y furiosos.

Después de esta publicación de Diesel, medios estadounidenses intentaron contactar a Johnson, pero no lograron un comentario de su parte.

El capítulo más reciente de esta pelea entre ellos ocurrió meses atrás cuando Diesel, en junio pasado, dijo, durante una entrevista con la revista Men’s Health , que sus interacciones con Johnson provenían de un lugar de “amor duro”. “Fue un personaje difícil de encarnar, el personaje de Hobbs”, dijo el actor. “Mi enfoque en ese momento fue poner mucho amor duro para ayudar a llevar esa actuación donde tenía que estar. Como productor dije: `Está bien, vamos a tomar a Dwayne Johnson, quien está asociado con la lucha libre y vamos a forzar a este mundo cinematográfico, a los miembros de la audiencia, a considerar a su personaje como alguien que no conocen´. Hobbs te golpea como una tonelada de ladrillos. Eso es algo de lo que estoy orgulloso, esa estética. Eso requirió mucho trabajo. Teníamos que llegar allí (...) No será a lo Fellini, pero haría cualquier cosa que tuviera que hacer para conseguir las actuaciones que quiero, en cualquier cosa que esté produciendo“, contaba.

Johnson, por supuesto, respondió. “Me reí y me reí mucho”, le dijo a The Hollywood Reporter . “Creo que todo el mundo se rió de eso y lo dejo ahí. Les deseo lo mejor. Les deseo lo mejor en Rápidos 9 y les deseo la mejor de las suertes en Rápidos 10 y Rápidos 11 y el resto de las películas de Rápidos y Furiosos que hagan sin mí“, lanzó.

Tras su pelea, La Roca ha protagonizado el spin-off The Rápidos & Furious Presents: Hobbs & Shaw, junto a Jason Statham. Esa película recaudó 759 millones de dólares a nivel mundial en 2019. En tanto, la última entrega Rápidos y furiosos 9 se estrenó a principios de este año y recaudó 721 millones de dólares a nivel mundial, lo que la convierte en la película más taquillera de Hollywood en la pandemia. Diesel trabajará, en Rápidos y Furiosos 10 y 11, con el cineasta Justin Lin.

Rápidos y Furiosos 10 tiene como fecha de lanzamiento el 7 de abril de 2023. Lin ha descripto Rápidos 9, 10 y 11 como capítulos de una trilogía que cerrará la franquicia principal de Rápidos y Furiosos, que se remonta a 2001 y que convirtió a Diesel en una estrella mundial.