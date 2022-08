Jason Momoa sorprendió a los pasajeros de un avión y se convirtió en su auxiliar de vuelo

Parece que Jason Momoa está ampliando sus horizontes laborales. El actor sorprendió a los pasajeros de Hawaiian Airlines cuando, de repente, se puso a ayudar a las azafatas sirviendo bebidas durante el viaje.

El video del divertido momento fue subido a TikTok por la sobrina de una de las personas que viajaba junto a la estrella. “Mi tía me mandó este video y yo no podía dejar de compartirlo”, escribió la joven. En las imágenes se puede ver al protagonista de Aquaman empujando un carrito de bebidas por el pasillo del avión mientras reparte botellas de agua .

En el video, el hawaiano de 43 años no deja de sonreír mientras saluda a los pasajeros, que probablemente se sorprendieron al verlo llevando a cabo esta labor. Momoa lucía muy elegante, con un look de traje gris con remera negra debajo y un lei -un típico collar de Hawai- en el cuello y una flor rosa detrás de su oreja izquierda.

Cuando otro usuario preguntó si el actor solo repartió agua a la gente que viajaba en primera clase, la sobrina de la mujer que fue testigo del momento respondió que no: “¡Creo que recorrió todo el avión!”. Mientras que muchos se divertían en la sección de comentarios, algunos fans señalaron que las botellas de agua de aluminio que repartió Momoa eran de su marca, Mananalu.

Jason Momoa, el flight attendant menos esperado

El actor parece haber ido a su Hawai natal para relajarse después de unos días ajetreados, que incluyeron un accidente con su auto. Hace unos días el actor estaba paseando por Los Ángeles cuando un motociclista que iba en dirección contraria a él, dobló muy cerrado y terminó chocándolo. El testimonio de los policías que se acercaron al lugar indica que el conductor de la moto se cruzó en el carril de Momoa durante la curva y terminó golpeando la parte delantera izquierda del auto de colección de la estrella, un Oldsmobile Muscle, lo que provocó que saliera volando.

Afortunadamente el hombre no tuvo heridas de gravedad, aunque se golpeó contra el parabrisas del actor y rebotó hacia el otro lado del vehículo. El motociclista fue trasladado al hospital con heridas leves, que incluían contusiones en la pierna y en un pulgar, pero fuera de peligro. Por su parte, Momoa no sufrió ningún tipo de consecuencia.

Además de este fatídico hecho, el actor estuvo ocupado reconstruyendo su relación amorosa con la mexicana Eiza González. Tras los rumores de un romance entre ambos y después de que trascendiera su separación, ahora fueron vistos mientras daban un romántico paseo en la Harley Davidson de él en Malibú, California.

Hace unos días, los paparazzi capturaron a Jason Mamoa y Eiza González de paseo por Los Ángeles REX Features/Shutterstock/The Gr

In fraganti, los fotógrafos capturaron a Eiza, de 32 años, y Momoa, de 42, cuando ella lo abrazaba mientras él conducía veloz su moto. En esta primera aparición pública, ambos se mostraron con un look muy relajado e informal. La relación entre las estrellas se habría iniciado en febrero cuando ambos estaban solteros -la mexicana estaba saliendo antes con el jugador Paul Rabil. Al parecer, al principio no se trataba de nada serio, los dos se enfocaban en sus proyectos y se conocían por amigos en común. Sus allegados comenzaron con las declaraciones a la revista People y confirmaron que habían acordado exclusividad.

En mayo, People señaló que los actores habían comenzado su noviazgo, pero ninguno lo confirmó. Sin embargo, más tarde otra fuente reveló que la relación no había funcionado aunque tenían una gran química. De todos modos, sostuvieron que decidieron mantenerse como amigos, pero con la posibilidad de seguir en el plano sentimental en el futuro.