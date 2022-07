Javier Camarena, el gran tenor mexicano regresa al Colón: “Ahí di uno de los tres mejores conciertos de mi carrera”

Los cantantes líricos son, al igual que otros artistas que se dedican a la música clásica, gente que estudia mucho. Y los que se destacan son aquellos que tienen un plus. A veces esto se debe a sus condiciones naturales; otras, a un manejo técnico impecable que, combinado con una gran sensibilidad interpretativa, logra emocionar a quienes los escuchan.

Javier Camarena es un tenor con un carisma especial, que ha sabido emocionar y, en más de una presetnación, ha tenido que ofrecer bises (algo que sucede en ocasiones especiales, pero no es de lo más habitual en la música clásica).

Las abuelas dirían que Camarena hizo “capote” en teatros de México, Estados Unidos y España. Con varios títulos en los que participó en el Metropolitan de Nueva York debió dejar su propina con arias de La Cenerentola (en 2014), Don Pasquale ( en 2016) y La Fille du Régiment (en 2019), entre otras funciones que lo tuvieron como protagonista.

El público argentino también lo recibe muy bien. Cantó en el Teatro Colón, cinco años atrás, y volverá a pisar ese mismo escenario a finales de este mes . Primero dará un recital de arias (de Vincenzo Bellini, Gaetano Donizetti, Giuseppe Verdi, Édouard Lalo, Jules Massenet, Charles Gounod, Georges Bizet y Giacomo Puccini, entre otros), junto a la cantante Alyson Rosales, acompañados por el pianista Ángel Rodríguez. Eso será el sábado 30. Y los primeros días de agosto participará, junto a la soprano Nadine Sierra, en una versión de El elixir de amor, de Donizetti, con Dirección Musical de Evelino Pidó y dirección escénica de Emilio Sagi.

Tarde en la Argentina, noche en Suiza. Vía Zoom, el escritorio del tenor está despoblado. Hay cambios en su vida. Una mudanza. Javier lleva 19 años de casado, tiene una hija de 18 y un hijo de 12. Viven en Zúrich, pero pronto comenzarán una nueva etapa en Málaga , en su nueva casa. Dice que la pandemia reestructuró su vida personal y profesional y aspira a nuevos desafíos. Otro idioma, otro clima, quizá más parecido al de ese México donde nació, hace 46 años.

Durante su primera visita a la Argentina, en 2017, compartió un programa de arias con la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires. Su director, Enrique Arturo Diemecke, que también es mexicano, dio esta definición sobre el registro que tiene Camarena: “Lírico. Ligero. Creo que es una tesitura que se da mucho en nuestros países. Será por el canto ranchero, por el canto popular, que la voz es aguda, muy fuerte y alegre ”.

Camarena, especializado en bel canto pero con una importante ampliación de repertorio en la última década, se toma unos segundos para pensar en ese comentario y dice: “Comparto su teoría, como elemento de una general, que forma parte de la fisonomía. En México no somos tan altos y tenemos una complexión que hace que nuestra anatomía defina la forma de nuestras cuerdas vocales, que nos hace ideales para conformarnos como tenores. Esto aunado a una gran tradición de cantantes, no solo operísticos, también de la tradición popular, como Pedro Infante, Jorge Negrete, Javier Solís, o Vicente Fernández. Hay una larga lista de grandes cantantes que admiramos”.

Javier Camarena: "No creo que el carisma sea el factor más determinante al momento de hacer un bis" OUTUMURO

-¿Cuánto tiene que ver el carisma en el éxito de tu carrera? Te tocó hacer unos cuantos bises...

-Tal vez sí, el carisma sea un factor pero no creo que sea el más determinante al momento de hacer un bis. La ejecución tiene mucho que ver. Y como el cantante tiene la comunicación del texto, hay que transmitir lo que se está viviendo, con cada personaje, por eso llega de manera más directa al público. Cuando la interpretación del cantante logra transmitir lo que vive el personaje o conecta con la gente se logra una atmósfera y el cometido de la ópera: llegar al público y emocionarlo. Así se da esta situación del bis. Si busco alguna analogía podría pensar en una película de Misión Imposible con Tom Cruise . Lo ves hacer una acrobacia y querés ir para atrás para verla de nuevo, incluso en cámara lenta porque te impacta. Pero la diferencia con la ópera es que el espectáculo es en vivo. El primer bis que hice fue en el Palacio de Bellas Artes, con La hija del regimiento [Gaetano Donizetti], cantando el aria de Tonio. Y son momentos siempre muy emocionantes, mágicos. La comunicación entre público y cantante es la parte con la que me quedo y disfruto. Saber que lo que pude aportar al personaje llegó a los oídos y al corazón. Y lo quieren revivir.

-¿Cantantes de tu generación, tu caso o el de Rolando Villazón, tienen una manera de conectar con la gente que décadas atrás no se daba?

-Yo creo, en realidad, que la ópera ha tenido una evolución importante en lo que corresponde al compromiso escénico. La Callas ha sentado un precedente. Pero hoy hay gente como Villazón o como Anna Netrebko que está muy comprometida con la escena. Hoy día al cantante se le exige mucho más ser buen actor que a los de generaciones pasadas. Creo que esto es lo que ha hecho que haya una diferencia marcada con generaciones anteriores. El director está mucho más involucrado con la trama, sabe perfectamente lo que quiere hacer. El ejemplo más reciente que te puedo dar es la versión de Lucia di Lammermoor que hicimos en el MET. Teníamos un director de cine porque a la par de lo que sucedía sobre el escenario en las pantalla había escenas que seguían diferentes aspectos que completaban de una forma más clara lo que estaba sucediendo. También hubo momentos sincronizados de lo que vivía el personaje y, en la pantalla, la gente podía ver lo que sucedía en la cabeza de esa persona. Las reacciones, tu forma de actuar, accionar y reaccionar deben ser muy precisas. Por eso hablo del compromiso mayor. Esa es la diferencia más grande.

Javier Camarena, una de las voces de la lírica más destacadas de la última década J. Cornejo

-¿Qué diferencias hay con la vida pre-pandemia?

-Hay más emoción por parte de todos los que trabajamos en este oficio. Yo creo que la ópera, como cualquier espectáculo musical, se tiene que ver en vivo. El público estaba ávido de regresar al teatro.

-En el contexto de tu agenda profesional, sos una persona con muchos compromisos en un mundo que, además, es muy competitivo. Me llamó la atención cuando tuviste que cancelar tu actuación del año pasado en el festival Gstaad. Tu explicación fue: “por motivos familiares que requieren mi total atención, no podré acompañarles en ‘I puritani’ de Bellini”. ¿Hasta qué punto la carrera es el principal eje de un tenor lírico internacional de tu nivel?

- No fue nada terriblemente grave pero era un tiempo en que mi familia necesitaba mi atención. Eso fue algo que cambió radicalmente en la pandemia . Antes, la carrera era lo principal y todo debía organizarse en base a eso. Después vino esta pausa obligada y se reconfiguró todo . Volví a poner en su lugar muchas cosas que habían cambiado de centro por la inercia con la que puede llevarte la velocidad de esta carrera. Hoy día el eje principal sobre el que quiero basar mi vida es mi familia. Porque ahí es donde está mi propio bienestar, mi centro y mi balance. En todo sentido. En el más emocional, que fue algo que no me había dado cuenta: cuán fatigado estaba hasta que llegó el parón. Hoy tomo mis decisiones principalmente por lo que pueda o no afectar a mi familia. Mis esfuerzos deben ser acordes a mis necesidades y las de mi familia. A pesar de lo complicada que pudo haber sido la vida por esta carrera, ahí seguimos.

-¿Ya dejan Zúrich?

-Estamos ya en nuestras últimas semanas aquí. Porque pude comprar una casa en Málaga y nos vamos a vivir allí. Ahorita la casa ya se va vaciando.

-¿Y el canto?

-Estoy en un momento clave. Llevo prácticamente 20 años de carrera y en todo este tiempo, como sucede con cualquier otro cantante, hay una evolución en la voz. La propia anatomía va cambiando. La voz se va modificando. Estoy en ese proceso, con nuevas situaciones que se van presentando en mi voz, asimilándolas, entendiéndolas, resolviéndolas. Y eso lleva un cambio en el repertorio, aunque no sea radical. Sigo haciendo obras del bel canto. Rossini ha quedado un poco a un lado y estoy abriéndole paso a Verdi. Estoy retomando Rigoletto, con el que debuté hace cinco años. La voz es la que me va dictando qué es lo que debo hacer . Acabo de debutar en el rol de Tamino de La flauta mágica [de Mozart]. Y fue precisamente porque mi voz está ahora en el lugar que yo quería para interpretar este rol. Viene La Traviatta, que cantaré por primera vez en marzo, en Montecarlo. Estaré debutando con Manon, con una parte más lírica. A la par de esto sigo con Lucia di Lammermoor o El elixir de amor, combinando con Mozart, con cosas que son del estilo belcantista.

-¿Qué te dejó la visita anterior a la Argentina, junto a la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires, y que esperás de las próximas actuaciones?