Jeff Yagher, el actor que logró la fama con V: Invasión extraterrestre y se convirtió en escultor de miniaturas

Jeff Yagher fue parte de V, Invasión Extraterrestre, la historia de ciencia ficción que a principios de los 80 se convirtió en un éxito rotundo y con los años se volvió una serie de culto. El actor le puso el cuerpo a Kyle Bates, un atractivo corredor de motos y miembro de la Resistencia que hizo suspirar a millones por su porte de galán y por su idealismo. Con fanáticos y fanáticas alrededor del mundo y un futuro alentador dentro de la industria del entretenimiento, Yagher tenía todo para convertirse en un nuevo ícono del cine y la televisión.

Sin embargo, nada de eso sucedió y después de perder el papel que luego lanzó a la fama a Johnny Depp terminó alcanzando el reconocimiento en otra rama de las artes: la escultura.

Jeff Yagher junto a Jennifer Cooke y al futuro Freedy Krueger, Robert Englund, en V: Invasión Extraterrestre

El protagónico que no fue

Jeffrey Yagher nació el 18 de enero de 1961 en Lawrence, Kansas, pero a los 9 años se mudó, junto a su familia, a Centerville, Ohio. Interesado en las artes desde muy pequeño, estudió en las escuelas de teatro de Dennison y de Ohio hasta que logró una beca para la prestigiosa Escuela de Drama de Yale, de donde egresaron figuras como Paul Newman y Meryl Streep. La experiencia duró poco: luego de un año de cursada, decidió mudarse a Hollywood.

La fama lo sorprendió en su primer trabajo: en 1983 fue convocado para ser parte del elenco de V, Invasión extraterrestre. Durante dos años entró en la casa de televidentes de todo el mundo que, reunidos alrededor del televisor, hacían de la emisión de cada capítulo una ceremonia. Luego, logró papeles en series como Magnum, La dimensión desconocida y Hotel, hasta que en 1987 tuvo la posibilidad de consagrarse de forma definitiva, pero algo salió mal.

Con la idea de filmar una serie de acción para Fox sobre un escuadrón de policías cuya labor consistía en infiltrarse en el mundo juvenil y llevar adelante misiones encubiertas, Patrick Hasburgh y Stephen J. Cannell empezaron a buscar jóvenes talentos. El papel principal cayó en manos de Yagher. Con el piloto listo, los directores se sentaron a ver de nuevo el material y todas las interpretaciones les parecieron perfectas, todas menos la de él. La serie era Comando especial y el resto de la historia es conocida: Yagher perdió el papel principal y Johnny Depp le dio vida a Tom Hanson, el protagónico que lo llevó al centro de la escena de Hollywood.

Jeff Yagher tiene un larga carrera en televisión y un negativo hito: haber quedado afuera de Comando especial

La carrera de Yagher como actor nunca logró un éxito igual al de V. Su filmografía incluye participaciones en series como Las pesadillas de Freddy, Cuentos de la Cripta, Reportera del crimen, Seinfeld, Los practicantes, El séptimo cielo, Viaje a las Estrellas: Voyager, Walker Ranger de Texas, Alias, Six Feet Under, Bones y C.S.I. Lejos de lamentarse por las oportunidades perdidas, Yagher aprovechó el tiempo libre en los sets y los baches entre trabajos para hacer su sueño realidad: convertirse en un escultor aficionado de miniaturas.

Frankenstein y una reminiscencia familiar

Jeff no es el único Yagher dentro de la industria del entretenimiento: Kevin, su hermano menor, es un reconocido director de efectos especiales. Entre sus trabajos más famosos se encuentra el maquillaje de Freddy Krueger, Chucky y los alienígenas de Cocoon. A través de un posteo en su cuenta de Instagram en 2017, el experto FX se encargó de contarle al mundo en qué andaba su hermano.

“Mi hermano, Jeff Yagher, es actor, pero también un increíble escultor independiente que he utilizado a lo largo de mi carrera en efectos de maquillaje”, escribió. “Su trabajo principal ahora es esculpir coleccionables increíblemente detallados para compañías como Side Show Collectibles. Si alguna vez necesitan un escultor sobresaliente que sea experto en semejanza, contáctenlo” Pero, ¿cómo nació la pasión de Jeff Yagher por las miniaturas?

Según el sitio especializado en cine IMDB, la chispa que encendió la afición del actor fue la película original de Frankenstein, filmada en 1931. “Mis padres me llevaron a verla ¡y eso fue todo! Me encantó. No solo quería actuar, quería aprender a maquillar para hacer una creación tan fantástica”, relató.

En el marco de la edición 2006 de la WonderFest, un concurso de modelos de ciencia ficción, terror y cómics que convoca cada año a los fanáticos del rubro, Jeff Yagher no solo exhibió varios de sus más importantes trabajos sino que, además, compartió en una entrevista la historia de su pasión por las miniaturas.

“He sido escultor durante 20 años”, comenzó su relato a través de un video que grabó parado frente a su stand. Luego recordó que comenzó con los kits de la marca Aurora para armar modelos de monstruos y personajes de ficción, y que podía pasar horas junto a su padre en la cocina familiar construyendo figuras.

El comienzo de la carrera de Yagher como escultor, sin embargo, llegó en un set de televisión gracias a su trabajo de actor. “Pasábamos mucho tiempo de inactividad en los trailers y en lugar de sentarme a charlar o a leer, un día decidí hacer un poco de escultura. En ese momento pensé en probar suerte en la fabricación de modelos”, repasó y siguió: “Descubrí que había un hambre real por las figuras que no conocía, que había un montón de tipos por ahí como yo, verdaderos entusiastas”.

Su primera escultura fue una pequeña figura en resina LW 101 basada en la película La maldición del Hombre Lobo. Apenas la vieron en Kit Craft, un reconocido local especializado, la pusieron a la venta y a la hora no estaba más. Lo mismo pasó con las siguientes diez. “Supimos casi de inmediato que había un mercado para este tipo de trabajos debajo de la superficie de la sociedad que se esconden en sus sótanos”, contó Yagher.