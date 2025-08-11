Jennifer Aniston confesó que sigue hablando de su ex, Brad Pitt, con Gwyneth Paltrow: “Somos chicas”

Jennifer Aniston y Gwyneth Paltrow tienen mucho en común: las dos son actrices, las dos se han convertido en grandes referentes de belleza y vida saludable y las dos fueron pareja de Brad Pitt. En las últimas horas, la actriz de Friends habló de lo que significó su divorcio con el actor de Fórmula 1 y sorprendió al confesar que el galán sigue siendo tema de conversación entre ella y Paltrow.

Fue en una reciente entrevista con Vanity Fair que Aniston habló del vínculo que mantiene con su amiga y colega, quien fue novia de Pitt a mediados de los 90. “Curiosamente, fui a la fiesta de compromiso de ella y Brad”, recordó sobre ese evento que se llevó a cabo luego de que la pareja se conozca en el set de Pecados Capitales. Inmediatamente, la entrevistadora quiso saber si ella y la creadora de Goop hablan cada tanto del actor y la actriz sorprendió con su respuesta: “Claro. ¿Cómo no? Somos chicas”.

Jennifer Aniston Instagram @pvolve

Además de recordar cómo fueron sus romances con uno de los galanes de la industria, Aniston y Paltrow, que se han convertido en grandes referentes del autocuidado y el bienestar, también hablan de belleza o ejercicios. “Siempre intercambiamos consejos: ‘¿Qué estás haciendo para esto? ¿Qué estás haciendo para aquello? ¿Tienes un nuevo médico para eso?’”, reveló la actriz demostrando la cercanía que las une desde hace décadas.

Paltrow conoció a Pitt en 1995 cuando interpretó a su esposa en el thriller Pecados Capitales. En diciembre de 1996, él le propuso matrimonio asegurando que era “el amor de su vida” pero, en junio del año siguiente, se separaron. A pesar de todo, los actores siguieron siendo amigos hasta el día de hoy.

Brad Pitt y Gwyneth Paltrow, un amor que tuvo un abrupto final Archivo

En el caso de la protagonista de The Morning Show, ellos se conocieron en 1998 y dos años después se casaron en una lujosa ceremonia en Malibú. Cinco años más tarde, anunciaron su separación provocando una gran tristeza en los fanáticos. “Nos gustaría anunciar que después de siete años juntos hemos decidido separarnos formalmente”, dijo la pareja en un comunicado conjunto en ese momento.

“Para aquellos que siguen este tipo de cosas, nos gustaría explicarles que nuestra separación no es el resultado de ninguna de las especulaciones publicadas por los medios sensacionalistas”, remarcaron los actores en referencia a Angelina Jolie, quien por ese entonces era señalada como la tercera en discordia. Tras advertir que habían tomado la decisión después de una profunda reflexión, Aniston y Pitt le hicieron un pedido a la prensa: “Nos mantenemos felices, comprometidos y afectuosos, con gran amor y admiración. Les pedimos de antemano su amabilidad y sensibilidad en los próximos meses”.

Jennifer Aniston y Brad Pitt se separaron en 2005 Getty Images

Hace exactamente 20 años, Aniston le dio su primera nota post ruptura a Vanity Fair, la misma publicación en la que acaba de hablar de su vínculo con Paltrow. “De verdad espero que algún día podamos volver a ser amigos. Amaré a Brad toda mi vida. Es un hombre fantástico. No me arrepiento de nada y no me voy a castigar por ello”, dijo por ese entonces en un artículo que titularon “La insumergible Jennifer Aniston”.

“Hace siglos que no lo leo. Solo recuerdo la experiencia de hacerlo, que fue un poco impactante. También fue un momento muy vulnerable ” , reflexionó. Si bien su deseo pudo concretarse varios años después, la intérprete recordó cómo salió adelante por esos años. “Me decía a mí misma: ‘Simplemente levántate y sigue caminando, chica’”, confesó.

De hecho, hubo una película (Viviendo con mi ex) que la interpeló muy de cerca y que le permitió hacer una gran catarsis. “Acababa de pasar por una separación, esa pequeña separación que estoy segura de que nadie recuerda (risas). Así que cuando vinieron a mí, estaban un poco nerviosos por hacerme la oferta porque pensaban: ‘Oh, ¿eso es insensible? ¿Es inapropiado?’. Pero yo, de hecho, pensé: ‘¡Qué gran oportunidad!’. Sabía que me beneficiaría emocionalmente como ser humano. Y que además encajaría muy bien con el guion y el personaje", reveló sobre la historia que protagonizó junto a Vince Vaughn.

Mientras que actualmente Aniston estaría viviendo un romance con el hipnoterapeuta Jim Curtis, Pitt mantiene una relación con la diseñadora de joyas Inés de Ramón. Por su parte, Gwyneth Paltrow está casada con el productor y guionista Brad Falchuk desde 2018.