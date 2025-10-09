Jennifer Aniston habló de la presión que sintió para ser madre: “Nadie sabe lo que pasé en los últimos 20 años”

Desde el lejano momento en el que anunció su casamiento con Brad Pitt, hay una pregunta que Jennifer Aniston no logra esquivar: “¿Cuándo vas a ser madre?“. Más de una vez, la actriz explicó que le resultaba incómodo hablar sobre el tema en público, pero este jueves se vio obligada a hacerlo una vez más.

Jennifer Aniston y Brad Pitt Getty Images

La protagonista de Friends y Marley y yo explicó por qué se vio obligada a escribir un artículo de opinión al respecto en 2016 para The Huffington Post, en el que se manifestó en contra de la presión de ciertos medios de comunicación que se mostraban obsesionados con que forme una familia.

La actriz de The Morning Show, de 56 años, le explicó ahora a Harper’s Bazaar: “No conocían mi historia, ni lo que había pasado durante los últimos 20 años intentando formar una familia, porque no les cuento mis problemas médicos a los medios. Mis temas de salud no le incumben a nadie”.

Y agregó: “Pero llegó un momento en el que no dejaba de escuchar que no tendría un bebé, no iba a tener una familia, porque soy egoísta, una adicta al trabajo”. Esos comentarios, indicó, la afectaron de manera drástica. “Solo soy un ser humano. Todos somos seres humanos. Por eso pensé: ‘¿Qué demonios?’”, señaló.

La pareja de actores estuvo casada entre 2000 y 2005

“El ciclo de las noticias es tan rápido que muchas veces me hacía malasangre en el momento y esa sensación simplemente desaparecía, pero hubo momentos en los que me invadía una sensación de querer hacer justicia, cuando escuchaba algo que no era cierto y necesitaba corregirlo”, reveló. Y agregó: “Y entonces pienso: ‘¿De verdad soy eso que dicen?’. Mi familia conoce la verdad, y mis amigos, también".

“Injusto e innecesario”

En 2016, la actriz abordó también el tema en una entrevista publicada por People. “La verdad es que no es algo cotidiano. Son más bien preguntas que surgen en la alfombra roja o en una entrevista. Simplemente, me parece una energía innecesaria e injusta para quienes puedan o no tener hijos”, reflexionó. Y se preguntó: “¿Quién sabe por qué la gente no tiene hijos? Hay muchas razones, y quizás sea algo que nadie quiere discutir. Es un tema personal de cada uno, eso es todo”.

Aniston también se refirió a su decisión de compartir, en un artículo publicado en Allure en 2022, que en su momento ella y Pitt intentaron ser padres a través de la fecundación in vitro (FIV). “Lo hice porque conocía a muchas mujeres en ese momento que estaban intentando tener hijos y lidiando con la FIV. Así que sentí que no era solo por mí, sino por todas las que estaban pasando por lo mismo”, dijo.

Jennifer Aniston junto a su segundo esposo, Justin Theroux Agencias

“Si no hubiera pasado por eso, nunca me habría convertido en quien estaba destinada a ser. Por eso estoy tan agradecida por todas esas cosas de m...”, reveló entonces, aclarando que había estado “intentando quedar embarazada” desde hacía varios años. “Lo estaba dando todo. Habría dado lo que fuera si alguien me hubiera dicho: ‘Congela tus óvulos. Hazte un favor’. Simplemente, cuando sos joven, no pensás en eso. Así que aquí estoy hoy. El barco ya zarpó”, indicó.

La estrella de Morning Show estuvo casada con Pitt entre 2000 y 2005, y luego con Justin Theroux entre 2015 y 2017. Actualmente, se encuentra en pareja con el hipnotizador Jim Curtis.

En agosto, el actor Jason Bateman, amigo íntimo de Aniston, le dijo a Vanity Fair que la actriz tiene una relación muy estrecha con sus dos hijas, Francesca, de 18 años, y Maple, de 13. De hecho, Bateman afirmó que Aniston es más una “co-madre” de su esposa, Amanda Anka, que una simple amiga o tía.

La actriz junto a su actual pareja, el hipnotizador Jim Curtis G3/The Grosby Group

“Ella casi nos hace quedar mal a nosotros, los padres, porque es muy atenta y constante con su curiosidad y calidez”, reveló el actor. “Ella es la primera en llamar o enviar mensajes de texto sobre las citas importantes en la vida de las chicas. Les hace preguntas sobre los novios”, ejemplificó.

Cuando le preguntaron si era tía de sus hijas, Bateman respondió: “Una de esas tías que quizás no ves todo el tiempo. Es casi como una co-madre con Amanda. Ha sido parte de sus vidas desde el momento en que nacieron”.