Jennifer Aniston cumplió 51 años y, en un inesperado giro, fue entrevistada por Sandra Bullock para la revista Interview Magazine. En la charla, la actriz afirmó que su actitud positiva para enfrentar a la vida, viene del hecho de haber crecido " en un hogar roto".

" Toda mi infancia vi a los adultos ser crueles entre sí. Vi ciertas cosas sobre el comportamiento humano que me hicieron pensar: 'No quiero esto en mi vida. No quiero ser así ni que ninguna persona con la que me encuentro tenga que sentir algo así'. Así que en cierto punto le pueden agradecer a mis padres. En la vida podés estar enojado, podés ser un mártir. Aunque también podés pensar: ' ¿Tengo limones? ¡Hagamos limonada!'", afirmó.

La charla pasó por muchos temas, incluyendo los primeros sentimientos que tuvo Aniston al empezar a trabajar en la industria de Hollywood. Ella recuerda que al aterrizar en Los Ángeles a los 20 años, "estaba en un camino diferente al resto". "Lo único que podía pensar es 'dios, estas chicas californianas no se callan nunca. Hablan de sus sentimientos y lloran frente a las otras todo el tiempo', y ahí estaba yo, una chica de Nueva York metida en medio de Laurel Canyon (barrio de Los Ángeles), usando un vestido de flores mientras que alguien me ponía un collar de cristal y quemaba salvia alrededor de mi cabeza", comentó. Para ella, eso no fue algo necesariamente negativo, si no lo que la "salvó". " Es un negocio muy complicado y la gente no suele ser muy amistosa", señaló.

La entrevista, en honor al cumpleaños 51 de la actriz, fue acompañada de una producción fotográfica. Como agradecimiento, ella aprovechó para publicar en Instagram algunas de las imágenes junto a un texto donde le hablaba con cariño a su entrevistadora y amiga: "A mi hermana de otro padre, Sandy Bullock, gracias por hablar conmigo sobre lo que sea que estuviéramos hablando. Te quiero mucho".

La actriz es la hija de Nancy Dow, modelo norteamericana, y John Aniston, un actor de origen griego que se hizo conocido al participar en la famosa serie Days of Our Lives. Ellos se separaron cuando Aniston tenía 9 años. Dow murió en el 2016 por un derrame cerebrovascular. En 2015, la actriz había contado que tenía con su madre una relación bastante tensa y que incluso hubo un tiempo que no se hablaron. En diálogo con The Hollywood Reporter, ella manifestó que su progenitora era " muy rencorosa".