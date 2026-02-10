Nació el hijo de Úrsula Corberó y el Chino Darín, en Barcelona

La dulce espera terminó y la alegría llegó a la familia de Ricardo Darín y Florencia Bas: Chino Darín (37) y Úrsula Corberó (36) le dieron la bienvenida a su primer hijo. Según pudo saber LA NACION, los actores se convirtieron en padres de un niño este lunes, en tanto el programa español Ahora Sonsoles (Antena 3) confirmó que el nacimiento fue en una clínica de Barcelona. Hasta el momento, los protagonistas no hicieron ningún anuncio oficial.

La noticia sobre el bebé en camino se hizo pública el 9 de septiembre pasado cuando la protagonista de La casa de papel (Netflix) compartió en Instagram una foto anunciaba su embarazo. “Esto no es IA”, escribió, despejando todo tipo de duda sobre la veracidad de la imagen.

El posteo con el que Úrsula Corberó anunció que estaba en la dulce espera (Foto: Captura Instagram/@ursulolita)

Fiel a su bajo perfil, la pareja decidió transitar el embarazo con el mayor hermetismo posible. A pesar de su popularidad, optaron por preservar su intimidad y solo publicaron a través de sus redes sociales algunas imágenes que daban cuenta del crecimiento de la panza de la actriz.

Una de las imágenes con las que Chino Darín mostró cómo avanzaba el embarazo de Úrsula Corberó @chinodarin

Uno de los mayores interrogantes era el sexo del bebé, puesto que, en los últimos meses, surgieron varios indicios de que podría ser un varón. Desde la foto de unos escarpines celestes que Corberó publicó durante su estadía en Buenos Aires a fines de noviembre hasta la foto de un body del mismo color que Clara Darín, la hija menor de Ricardo, subió días atrás, dando a entender que tendría un sobrino. Ninguno de los actores se pronunció al respecto, pero ahora, tras el nacimiento, las especulaciones se volvieron certezas.

La foto que subió Clara Darín que parecía revelar el sexo del bebé de Chino Darín y Úrsula Corberó (Foto: Instagram @claradarin)

Según había contado Ricardo Darín, la llegada de su primer nieto sería en febrero. Por eso, tanto él como su mujer hicieron una pausa en sus vacaciones esteñas y viajaron a España para acompañar a los flamantes padres.

Antes del nacimiento, en una entrevista con El País de Uruguay, el actor dijo que estaba “emocionado pero con mucha prudencia” y hasta comentó que seguramente iba a llorar cuando conociera al nuevo integrante de la familia. De hecho, él fue uno de los primeros que se enteró de que su hijo iba a ser padre. “Por una cuestión de prudencia, él decidió no hacerlo extensivo. Me lo contó porque estaba en un momento complicado y me pidió que charláramos para solucionar el tema logístico. De paso me dijo: ‘Preferiría que no dijeras nada hasta tanto esto no esté confirmado, después de los tres meses’. Y eso hice. Por supuesto que me valió que me sacaran la tarjeta roja en mi casa. Mi mujer me dijo: ‘¿Cómo no me contaste?’. Pero él me pidió por favor, ¿qué voy a hacer?“, reveló.

Chino Darín y Úrsula Corberó comenzaron su historia de amor a finales de 2015, durante el rodaje de la serie española La Embajada Instagram: @ursulolita

El actor de La odisea de los giles y la protagonista de El Jockey llevan casi once años juntos. Se conocieron a finales de 2015 durante el rodaje de la serie española La embajada. Él pensó que solo serían seis meses de trabajo en el viejo continente, pero la experiencia se convirtió en algo más grande: la química traspasó la pantalla y se enamoró de su compañera. “Conocí a Úrsula y todo cambió”, sostuvo Darín en una entrevista con LA NACION en agosto de 2021.

“Él es divino, estar trabajando y que surja así el amor...Hay cosas que son inevitables. Suceden, pasan y hay que tratarlas con la mayor naturalidad posible. Además de ser bello y luminoso, tiene un talentazo”, dijo Corberó tiempo atrás sobre los inicios de su noviazgo.

Tras más de una década juntos, los actores se convirtieron en padres primerizos

Durante los primeros años, la pareja vivió entre España y la Argentina, dependiendo de los compromisos laborales de cada uno; a veces podían acompañarse y en otras oportunidades, pasaban largos períodos separados y conversando por videollamada. Lejos de debilitarse, el amor se hizo más fuerte y en 2020 la actriz española estaba en Buenos Aires cuando declararon la pandemia; la pasaron juntos y la convivencia resultó tan buena que decidieron seguir.

Actualmente residen en Barcelona, pero viajan a cualquier punto del planeta en el que uno de los dos tenga trabajo. “¿Se puede mantener el amor a distancia?”, le preguntaron al Chino hace unos años. “Sí, se puede. Hay que quererse mucho. Creo que hay un punto de celosía que es lógico y que tiene que ver con cierta ausencia y con que el otro esté compartiendo con otra gente. Pero hemos aprendido a llevarlo bastante bien”, aseguró.

El Chino Darín hablando de Úrsula Corberó: "Si la defino, la limito"

La pareja se convirtió en una de las más queridas del ambiente y sus románticas declaraciones de amor públicas, aunque escasas, nunca pasaron desapercibidas. Un momento inolvidable fue la entrega de los Premios Platino 2022, cuando Darín aseguró que lo que más le gustaba de España era su mujer y dijo una frase que se volvió viral: “No puedo definirla. Si la defino, la limito”. Y ella dijo sobre él, en el marco de la entrega de los premios Ondas por la película El cuerpo en llamas, cuando le dedicó el premio: “Es el mejor compañero de vida que puedo tener”. Ese amor se multiplicó y hoy comenzaron una nueva aventura como una feliz familia de tres.