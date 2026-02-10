Joey Lauren Adams, la actriz inolvidable de los 90 que vuelve a la pantalla grande

Después de casi treinta años lejos del centro de la industria, Joey Lauren Adams vuelve a aparecer en los titulares. La actriz que se convirtió en una figura emblemática del cine de los años 90 confirmó su regreso a la pantalla grande con CatNIP, un thriller con elementos de comedia, en el que una familia se ve obligada a luchar por su supervivencia frente a una manada de gatos salvajes que invade su casa. En el film, que tiene fecha de estreno para fines de 2026, Adams comparte elenco con Chevy Chase y Bruce Dern.

Entusiasmada con el proyecto, la actriz celebró su participación en un posteo de Instagram, donde destacó el clima del rodaje: “Me divertí mucho peleando contra gatos asesinos junto a estas dos leyendas”.

La noticia sorprendió a quienes la recuerdan como la inolvidable protagonista de Chasing Amy, la película que marcó un punto de inflexión en su carrera y que este año cumplió 29 años desde su estreno.

La reaparición reactiva una pregunta recurrente: qué fue de la vida de aquella actriz de voz inconfundible que, en pleno auge, parecía destinada a una carrera mucho más visible en Hollywood. La respuesta es que Adams nunca se retiró del cine por completo.

Joey Lauren Adams en Chasing Amy (1997), en la que interpreta a Alyssa Jones, una artista lesbiana; su personaje rompió estereotipos y se volvió el eje emocional de la historia Imdb

Su recorrido

Para entender el peso simbólico de su vuelta, hay que retroceder a mediados de los años 90. Joey Lauren Adams nació el 9 de enero de 1968 en North Little Rock, Arkansas, y llegó a Los Ángeles siendo muy joven, con la intención de dedicarse a la actuación.

Tras pequeñas apariciones iniciales, su consagración llegó en 1997, cuando interpretó a Alyssa Jones en Chasing Amy, la comedia romántica escrita y dirigida por Kevin Smith que se convirtió en una de las favoritas de la audiencia. Su personaje, una artista abiertamente lesbiana que se convierte en la obsesión romántica del personaje de Ben Affleck, Holden McNeil. La trama gira en torno al enamoramiento frustrado de McNeil, dando lugar a un relato que abordó temas como el deseo, la identidad y un rol de la mujer que rompía con varios estereotipos de la época.

Ben Affleck y Joey Lauren Adams en Chasing Amy; la relación entre ambos personajes —marcada por deseo, frustración y aprendizaje— fue clave para el impacto cultural del film United Archives - Hulton Archive

Chasing Amy recibió numerosas nominaciones y premios, incluidos dos Independent Spirit Awards. A su vez, Adams fue nominada por su papel, como mejor actriz al Globo de Oro. La película también fue clave para el despegue de Ben Affleck, y quedó asociada a una generación de films que marcaron una sensibilidad distinta dentro de la comedia romántica.

Ben Affleck y Joey Lauren Adams en Chasing Amy, dirigida por Kevin Smith Archivo

El proyecto tuvo además un fuerte componente personal. Durante el rodaje, Adams mantenía una relación sentimental con el director Smith, vínculo que se disolvió poco después del estreno. Años más tarde, la actriz reflexionó sobre ese período: “Kevin escribió Chasing Amy sobre nuestra relación y sobre toda la m... que me hizo pasar”, dijo en una entrevista con The Independent. “Después él se lleva toda la gloria, se convierte en una gran figura, y yo quedo aquí”, agregó.

Una carrera activa, aunque menos visible

Aunque ese papel definió gran parte de su imagen pública, Adams tiene una lista de más de 30 películas en su trayectoria. Formó parte del elenco de Dazed and Confused, la película de Richard Linklater que se transformó en un clásico generacional, y más tarde apareció en comedias populares como Big Daddy, junto a Adam Sandler y The Break-Up, donde compartió pantalla con Jennifer Aniston. También trabajó en Mallrats, Bio-Dome, Greed People y Jay and Silent Bob, así como en las series Still the King y The L Word: Generation Q.

Joey Lauren Adams participó de la proyección por el 30° aniversario de Dazed and Confused en Austin, Texas AMY E. PRICE - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Con el paso del tiempo, la actriz fue reduciendo su presencia en grandes producciones y priorizando trabajos más acotados. Adams reveló que comenzó a sentir que los papeles que le ofrecían repetían un mismo esquema. “Ya no quería hacer más de ‘la novia’ de los protagonistas”, recordó durante una entrevista. Según contó, esa sensación se consolidó poco después de haber sido nominada al Globo de Oro.

La actuación no fue el único camino que exploró. En 2006 escribió y dirigió Come Early Morning, un drama íntimo inspirado parcialmente en su ciudad natal. La experiencia consolidó su interés por el trabajo detrás de cámara, un rol que, según contó en entrevistas posteriores, le resultó tan desafiante como estimulante. “Recuerdo sentir que estar detrás de cámara era el lugar donde tenía que estar. Pero dirigir es un mundo todavía más difícil de conquistar que actuar. Me encantaría volver a hacerlo”, reconoció.

Su presente

Durante estos años, Adams se mantuvo activa de manera intermitente, combinando actuación, escritura y dirección, siempre en proyectos de perfil bajo. En su presente, esa elección se vuelve más visible: además de CatNIP, participa de Same Same But Different, una película independiente seleccionada para el SXSW Film & TV Festival 2026, donde tendrá su estreno mundial. La actriz celebró públicamente el proyecto y destacó el trabajo del equipo creativo, reforzando su vínculo con un cine contemporáneo, independiente y liderado por mujeres.

El presente de Adams, de 58 años, funciona como una continuidad coherente. Para quienes la recuerdan como una de las caras más representativas del cine de los 90, su vuelta invita a revisar una trayectoria marcada por clásicos y por una relación con la industria menos dependiente de la exposición permanente.

Hoy en día, la actriz y directora vive en Hot Springs, Arkansas, lejos del ritmo de Hollywood Rick Kern - WireImage

Hoy, Adams vive en Hot Springs, Arkansas, junto a su esposo, el director de fotografía Brian Vilim, lejos del ritmo de Hollywood. Desde allí elige proyectos con mayor libertad. “Estoy en mis cincuenta, tengo más aspereza y más líneas en la cara”, dijo en una entrevista. “Ahora puedo interpretar papeles de personajes”, concluyó.