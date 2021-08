Jennifer Aniston respondió a las críticas, tras su decisión de “eliminar” de su vida a la gente que elige no vacunarse contra el Covid

Jennifer Aniston respondió a las críticas por su decisión de eliminar de su vida a las personas no vacunadas “Tenemos que preocuparnos por algo más que nosotros mismos”, dijo al respecto a través de una historia en su cuenta de Instagram. Días atrás la actriz de Friends había contado en una entrevista con InStyle que había cortado algunas relaciones en su círculo íntimo con personas que habían decidido no inocularse contra el coronavirus.

En la publicación, Aniston respondió a un fan que le había preguntado por qué estaba preocupada por lo que hacía la gente a su alrededor si ella estaba vacunada. “Porque si tiene la variante [delta], aún puede contagiarme”, contestó. Y agregó: “Puede que me enferme un poco, pero no ingresaré a un hospital ni moriré. Pero puedo contagiar a alguien que no tiene la vacuna y cuya salud está comprometida (o tiene una condición previa existente) y, por lo tanto, pondría su vida en riesgo”.

Con énfasis, la actriz sumó: “ Eso es por lo que me preocupo. Tenemos que preocuparnos por algo más que nosotros mismos ”.

Y para terminar con el tema, Aniston compartió una nueva historia donde podía verse un bordado con las siguientes palabras estampadas: “Lo que no te mata, muta y vuelve a intentarlo”.

Las palabras que despertaron críticas

La mirada de la actriz va más allá de su bienestar personal, si no que se concentra en algo global en donde la decisión de uno afecta al del resto. Y así lo manifestaba en una entrevista con InStyle donde decía: “ Todavía hay un gran grupo de personas que son anti-vacunas o simplemente no escuchan los hechos. Es una verdadera lástima ”.

Y agregaba: “Acabo de perder a algunas personas esta semana que se negaron o no revelaron [si habían sido vacunadas o no], y fue lamentable. Siento que es su obligación moral y profesional informar, ya que no todos estamos agrupados y siendo evaluados todos los días. Es complicado porque todos tienen derecho a tener su propia opinión, pero muchas opiniones no se sienten basadas en nada más que en el miedo o la propaganda “.

Una voz en las redes

Jennifer Aniston fue una de las celebridades que más campaña de concientización hizo en las redes sociales sobre la importancia del distanciamiento social y otras precauciones a tener en cuenta respecto al coronavirus cuando comenzó la pandemia en marzo de 2020. Más tarde suplicó a sus 37.7 millones de seguidores que usaran tapabocas. “Esta recomendación simple y eficaz se está politizando a expensas de la vida de las personas. Y realmente no debería ser un debate“, escribió en Instagram en junio pasado, aludiendo a los dichos del por entonces presidente estadounidense Donald Trump.

También reveló en julio pasado que su amigo Kevin estaba luchando por su vida en el hospital debido al coronavirus e instó a la importancia de usar barbijo. “Este es nuestro amigo Kevin. Perfectamente sano, sin problemas de salud. Esto es el COVID. Esto es real. No podemos ser tan ingenuos de creer que podemos escapar de esto. Si queremos que esto termine -y es lo que queremos, ¿verdad?- lo que debemos hacer es, por favor, #UsarUnMalditoBarbijo”, escribió junto a una impactante foto de Kevin entubado

Y sumó: “Solo piense en aquellos que ya han sufrido este horrible virus. Hazlo por tu familia. Y sobre todo por ti mismo, el covid afecta a todas las edades“.

En junio, Aniston habló con revista People sobre la importancia que le había dado meditar “todos los días” mientras la pandemia continuaba. “Simplemente tengo fe en una imagen más amplia, supongo”, dijo. “Y creo en la humanidad, a pesar de que hay muchas cosas que nos desaniman de creer en ella”.

