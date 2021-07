Idéntica: la nueva doble exacta de Jennifer Aniston que se volvió viral en TikTok

En las últimas horas una joven llamada Lisa Tranel subió un divertido video a su cuenta de Tik Tok, donde imitó una clásica escena de Friends. En pocas horas alcanzó los 5 millones de reproducciones, y el motivo fue su gran parecido físico con Jennifer Aniston. Los usuarios la definieron como “la nueva doble” de la actriz, y le pidieron que publique más clips con diálogos de la serie.

Tranel es madre de tres hijos, vive en Dallas, Estados Unidos, y no tiene nada que ver con el mundo del espectáculo. Sin embargo, cautivó a más de 17.000 seguidores en Instagram por su estilo de vida fitness, y supera los 200.000 en TikTok.

Lisa Tranel, la nueva "doble" de Jennifer Aniston por un video viral - Fuente: Tik Tok

En el clip que sorprendió a los usuarios se la ve en su auto, y hace el lipsync de una famosa escena interpretada por Aniston en la piel de su personaje, Rachel Green. En aquel capítulo de la sitcom, la protagonista le cuenta a su mejor amiga, Monica Geller (Courteney Cox) por qué quiere dejar su trabajo como mesera.

La repercusión fue inmediata, y los admiradores de la actriz la felicitaron por las similitudes que logró, no solo en su aspecto físico, sino también en los gestos del personaje. Incluso muchos replicaron el video y arrobaron a Aniston para que reaccione a su nueva doble.

Impresionante parecido: Lisa Tranel es la nueva doble de Jennifer Aniston Instagram @she_plusthree/ Archivo

La influencer se tomó con humor los comentarios y agregó una descripción a su perfil de TikTok en tono jocoso: “No soy Jennifer Aniston”, junto a emojis de risa. Esta no es la primera vez que sucede un fenómeno viral de este estilo: en marzo último la joven argentina Florencia Trossero también sorprendió con su impactante parecido a la estrella de Friends.

“Tengo un aire, no soy lo que salí en la foto, no sé si fue la pose o qué, pero salí igual y no soy tan igual. Para mí es un halago que me hayan dicho eso, ¿para quién no?”, comentó la doble argentina en diálogo con el programa Arriba, argentinos (eltrece). “Si aparece un Brad Pitt estaría bárbaro”, bromeó en aquel momento.

LA NACION