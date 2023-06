Jennifer Lawrence recordó su fallido casting para Crepúsculo: “Me rechazaron en el acto”

escuchar

Hay roles en el cine que definen la carrera de un actor o actriz, personajes emblemáticos que lanzan a un nombre al estrellato. Y si bien encarnar a un personaje determinado, puede cambiar el destino de un intérprete, a veces perderlo también puede ser igual de definitorio. Y eso es algo sobre lo que opinó Jennifer Lawrence, cuando recordó lo mal que le fue durante el casting de una película que luego se convirtió en un hit de taquilla.

Crepúsculo

En una entrevista con el podcast The Rewatchables, la actriz de El lado luminoso de la vida reveló una experiencia de sus primeros años en Hollywood, y contó: “Yo audicioné para Crepúsculo. Me rechazaron en el acto. Ni siquiera recibí una llamada posterior. Pero de haber obtenido ese personaje, mi vida hubiera sido totalmente distinta, porque más o menos un año después, hice Los juegos del hambre. Fue poco después de Lazos de sangre”. Según contó Lawrence, el personaje para el que se presentó, fue el de Bella, la heroína que integra el triángulo amoroso central de la historia, y que finalmente fue interpretada por Kristen Stewart.

Jennifer Lawrence en Los juegos del hambre Archivo

Al ver en retrospectiva cómo avanzó su carrera, Lawrence explicó que trabajar en la saga de Los juegos del hambre, le permitió participar de otro tipo de películas, y escapar de ser etiquetada por actuar solo en esa saga. “Yo no quería quedar atrapada en esa franquicia, y la verdad es que luego de ver el fandom de Crepúsculo, casi decido no hacer Los juegos del hambre”.

Y en ese sentido, ella luego desarrolló: “Cuando me ofrecieron Los juegos del hambre, me costaba explicarle a la gente que yo no quería tener el nivel de fama que había logrado Crepúsculo. Eso no era algo que tuviera en mente, el ser la persona más famosa del planeta. Yo había imaginado para mí una vida muy distinta”.

De ese modo, cuando Lawrence aceptó hacer Los juego del hambre supo que no quería afincarse solo en esa línea de películas, sino explorar otro tipo de temáticas, a través de otros films de tenor muy distinto. Esa mirada le permitió construir una carrera notablemente versátil, y consagrarse como una de las artistas más importantes de su generación. De hecho, hasta le permitió estar siempre en paz con el personaje de Katniss, la heroína de Los juegos del hambre, al punto de confesar que ella está un “cien por ciento de acuerdo” en volver a interpretarla, si surgiera la posibilidad de una secuela.

El reclamo de Liam Hemsworth

Los juegos del hambre

El actor australiano Liam Hemsworth, compañero de Lawrence en la mencionada saga, confesó lo difícil que fue rodar las escenas románticas con su coestrella, principalmente porque comía atún y ajo antes de filmar. Hoy, a diez años de esas declaraciones, lejos de disculparse por la broma, Lawrence le mandó un contundente mensaje a Hemsworth: “Supéralo”.

Una escena de la saga de Los juegos del hambre

Todo comenzó en 2014, cuando Liam Hemsworth habló de las pesadas bromas que Lawrence solía hacer en el set. Invitado al programa The Tonight Show, el actor australiano fue contundente con la acusación: “Cada vez que tenía que besar a Jennifer era bastante incómodo. Cuando lo mirás por fuera, parece una gran imagen. Ella es una de mis mejores amigas. La amo”, le dijo a Jimmy Fallon. “Pero cuando teníamos una escena de besos, ella se aseguraba de comer ajo o atún o cualquier otra cosa que fuera repugnante”, agregó en ese momento. “Y justo antes de comenzar a rodar me decía: ‘Comí ajo y no me lavé los dientes’”.

“No fue intencional”, explicó ahora la actriz de Hazme el favor con una sonrisa durante una entrevista. Casi diez años después, Jennifer Lawrence intentó así aclarar la situación: “¡Era lo que estaba comiendo, y luego nos besábamos! Él debería, ya sabes, superarlo”, soltó entre risas.

