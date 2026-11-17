A poco más de dos años de su divorcio de Ben Affleck, Jennifer Lopez habló sobre esta ruptura que volvió a conmocionar al público. El martes, la actriz y cantante dijo en el podcast Friends Keep Secrets que su “última situación” -en referencia a su separación del actor y director- resultó “difícil a todos los niveles”.

Su historia de amor podría ser la trama de cualquier guion cinematográfico. Luego de casi dos décadas separados, la intérprete y uno de los galanes más populares de Hollywood volvían a reencontrarse para darse una segunda oportunidad... Y esta vez llegaron al altar. Sin embargo, esta segunda vuelta tampoco prosperó y la pareja se separó en agosto de 2024. “Fue una gran decepción”, disparó la artista, tajante. Además, Lopez comentó que tiene previsto mantener sus futuras relaciones en el ámbito privado para cuidarse del escrutinio público.

Cuando le consultaron sobre la posibilidad de volver a enamorarse, la cantante y actriz de 57 años, respondió: “Sí, pero es diferente. Solía ​​ser una especie de monógama en serie —una relación tras otra—, tratando de encontrar algo… Con la esperanza de que esta fuera la definitiva", admitió.

Lopez —quien se ha divorciado en cuatro oportunidades— comentó que trabajó mucho en su interior y tomó conciencia de que existía un vacío que necesitaba sanar antes de poder cambiar su propia forma de actuar en los vínculos románticos.

Jennifer Lopez -quien se ha divorciado en cuatro oportunidades- comentó que trabajó mucho su interior @Jlo

“No es que la gente no me haya hecho cosas de m... Sí, las hicieron. Fue malo. Fue horrible. Fue una traición que afectó a tantos niveles de tu corazón y de tu alma —eso que le entregas a alguien confiando en que lo cuidará—, y luego, joder, realmente te fallan”, compartió.

“Creés que van a responder, incluso en el último momento, pero no lo hacen, y tenés que cargar con eso. Y sí, te enojás, te ponés triste, te sentís destrozada, querés morirte, no podés ni salir de la cama... Fue todo eso a la vez”, confesó sobre cómo atravesó su última ruptura.

“Hice lo mejor que pude”

Sin embargo, la artista también logró destacar el lado positivo de lo vivido y comentó que aprendió a quererse mejor a sí misma para no seguir cometiendo los mismos errores. Además, Lopez aprovechó el espacio del podcast para ofrecerle un consejo a aquellas personas que, al igual que ella, podrían estar atravesando el final de su matrimonio. “Creo que mi consejo respecto al divorcio es el mismo que daría para cualquier otra situación: actúa siempre de tal manera que, al mirar atrás, te sientas orgullosa de ti misma”, compartió.

A dos años de su casamiento, Jennifer Lopez y Ben Affleck le pusieron punto final a su relación (Foto: Instagram @jlo)

Esta no fue la primera vez que Lopez se refirió al intenso proceso de duelo que vivió tras la ruptura: en una entrevista con CBS News Sunday Mornings, Jennifer Lopez afirmó que su divorcio de Ben Affleck fue “lo mejor” que le ha pasado y agregó: “Porque me cambió… No me cambió, me ayudó a crecer de una manera que necesitaba crecer”.

Según los dichos de la actriz en la entrevista, el rodaje de El beso de la mujer araña resultó ser una experiencia “desafiante y reveladora”. A pesar de que la pareja aún estaba casada durante la filmación, los problemas matrimoniales eran evidentes y el set se convirtió en un refugio, aunque también generaba contradicciones. “Era difícil no pensar en nada. Fue como el mejor y el peor de los momentos, en cierto modo, porque cada momento en el set, cada momento que interpretaba este papel, era tan feliz. Y luego, en casa, no era tan bueno”, apuntó.

“Puedo mirar atrás hacia estas situaciones y —a pesar de lo dolorosas que fueron algunas, al punto de provocar un sufrimiento que transformó mi vida— puedo reflexionar y decir: amé plenamente”, expresó a corazón abierto.

“Actué de una manera de la que, como ser humano, me siento orgullosa; no traté a nadie de una forma que me avergüence, y siempre me esforcé en cada momento. Hice lo mejor que pude en aquel entonces, con los conocimientos que tenía”. Lopez presentó la demanda de divorcio de Affleck, de 54 años, en agosto de 2024, tras dos años de matrimonio.