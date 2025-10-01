Jennifer Lopez habló sobre su divorcio de Ben Affleck: “Lo mejor que me ha pasado en la vida”

A poco más de un año de su divorcio de Ben Affleck, Jennifer Lopez habló sobre esta ruptura que, por segunda vez, volvió a conmocionar al público. Mientras se encuentra en plena promoción de su film El beso de la mujer araña, la actriz y cantante reveló cómo este proyecto (que compartió con su ex) fue clave para entender que su matrimonio se estaba desmoronando y tomar la decisión de ponerle punto final.

Su historia de amor podría ser la trama de cualquier guion cinematográfico. Luego de casi dos décadas separados, la intérprete y uno de los galanes más populares de Hollywood volvían a reencontrarse para darse una segunda oportunidad... Y esta vez llegaron al altar. Sin embargo, esta segunda vuelta tampoco prosperó y la pareja se separó en agosto de 2024. Si bien desde entonces se tejieron un montón de especulaciones sobre qué podría haber motivado la ruptura esta vez, ellos nunca hablaron al respecto. Al menos hasta hace unas horas, cuando JLo abrió su corazón e hizo algunas confesiones inesperadas sobre lo que significó esta separación en su vida.

En agosto de 2024, dos años después de dar el sí, Jennifer Lopez y Ben Affleck le pusieron punto final a su relación

Lejos de sentirla como un fracaso sentimental, la artista de raíces latinas aseguró que separarse de Affleck fue “lo mejor” que le “ha pasado en la vida”. Sus declaraciones, que tomaron por sorpresa a más de uno, surgieron en medio de una entrevista con CBS News Sunday Mornings, donde había sido invitada para promocionar su nueva película, de la cual su exmarido es productor ejecutivo. Ante la mirada atónita del entrevistador, Lopez explicó por qué ve su divorcio como algo positivo: “Porque me cambió… No me cambió, me ayudó a crecer de una manera que necesitaba crecer”, se retractó.

Según sus dichos, El beso de la mujer araña fue una experiencia “desafiante y reveladora” que la ayudó a tomar una decisión que en otro momento veía imposible. Si bien durante el rodaje de este film -que llega a todos los cines la próxima semana- la pareja estaba casada aún, los problemas matrimoniales iban en ascenso. “Fue un momento muy difícil”, confesó quien encontró en el set “un refugio”. “Era difícil no pensar en nada. Fue como el mejor y el peor de los momentos, en cierto modo, porque cada momento en el set, cada momento que interpretaba este papel, era tan feliz. Y luego, en casa, no era tan bueno. Y me preguntaba: ‘¿Cómo puedo conciliar esto?’. Pero uno sale adelante”, advirtió.

“Era difícil no pensar en nada. Fue como el mejor y el peor de los momentos, en cierto modo, porque cada momento en el set, cada momento que interpretaba este papel, era tan feliz. Y luego, en casa, no era tan bueno. Y me preguntaba: ‘¿Cómo puedo conciliar esto?’. Pero uno sale adelante”, advirtió Lopez George Pimentel/Shutterstock for Sundance Film Festival - REX Features/Shutterstock /The G

Hoy, Jennifer recuerda todo ese proceso tan contradictorio como algo positivo para ella, que la ayudó a crecer como persona y a “ser más consciente de sí misma”. “Soy una persona diferente a la que era el año pasado”, aseguró. A su vez, la actriz reconoció que la participación de Affleck en este proyecto ha significado mucho para ella. “La película no se habría hecho si no fuera por él y su compañía de producción Artists Equity”, aseguró quien desde siempre había soñado con interpretar esta historia. “Él sabía que este era el papel para el que nací y quería hacerlo, así que siempre le daré ese crédito”, dijo agradecida.

Jennifer Lopez le agradeció a su ex, Ben Affleck, por haber hecho realidad su sueño de protagonizar El beso de la mujer araña en cine Getty Images

Respecto a cómo está atravesando su soltería, Lopez reveló que está feliz. “Este verano es probablemente el mejor que he tenido. Me divertí muchísimo”, confesó. Y enseguida reflexionó sobre el gran aprendizaje que le dio su última separación: “Puedo disfrutar más de las cosas y estar mucho más agradecida por ellas, lo que me permite disfrutarlas aún más. Me di cuenta de que la alegría está en vivir estos momentos y realmente abrazar la vida y todo lo que te trae: las lecciones y los triunfos. Los momentos difíciles son las lecciones, y tienes que entenderlo. Una vez que lo haces, todo se vuelve un poco más ligero y realmente puedes volar. Siento que, si eso no hubiera sucedido (en referencia a su divorcio), no lo entendería”, concluyó.

Dirigida por Bill Condon, El beso de la mujer araña es la segunda adaptación fílmica del libro del novelista argentino, Manuel Puig. En esta versión, la historia se centra en una prisión argentina en 1981, durante el periodo de la última dictadura militar. Allí, Valentín (Diego Luna) se mete en la piel de Valentín Arregui Paz, un prisionero político, resiliente e idealista que comparte celda con Luis Molina (Tonatiuh Elizarraraz), un convicto homosexual quien secretamente fue enviado para sacarle información. Éste, comienza a conectar con Valentín hablándole de su musical favorito de Hollywood, que es mostrado en extensas viñetas retrospectivas y que es protagonizado la glamorosa diva Aurora (Lopez).

“Trata sobre cómo el amor puede sanar cualquier división. Estas dos personas no podían ser más diferentes, presos en una celda juntos, sin importar su sexualidad, sus creencias políticas, nada”, le dijo López a AFP en la alfombra roja del festival de Sundance, donde el film fue ovacionado por la crítica. “Es exactamente el tipo de historia que necesitamos ver en estos tiempos”, agregó.