Jennifer Lopez reveló quién fue el actor que le dio el mejor beso en la pantalla grande: “Mi favorito”

En plena gira de prensa de El beso de la mujer araña, el film de Bill Condon en el que comparte cartel con Diego Luna y Tonatiuh Elizarraraz, Jennifer Lopez reveló quién fue el actor que mejor la besó en pantalla. Lejos de nombrar a alguno de los grandes galanes de la industria, la estrella de Hollywood sorprendió con el nombre del actor al que definió como “el mejor besador”.

JLo se confesó durante su aparición en Watch What Happens Live el miércoles por la noche. Andy Cohen, el presentador del ciclo, le preguntó sin vueltas a la cantante y actriz de 55 años cuál fue su beso favorito en pantalla. “Tenemos a George Clooney, a Matthew McConaughey, a Ralph Fiennes, a Richard Gere, a Owen Wilson, a Josh Lucas y la lista sigue y sigue”, resaltó Cohen sobre los galanes con los que trabajó la diva del Bronx.

Jennifer Lopez y Brett Goldstein, durante el rodaje que comenzó la ola de rumores sobre un posible romance Jose Perez/Bauer-Griffin - GC Images

“Diré mi favorito… Acabo de hacer una película con Brett Goldstein y diría que era el mejor besador”, fue la respuesta de Lopez. Ante el desconcierto de todos, la protagonista de Atlas explicó que se trata de su coprotagonista en la próxima comedia romántica que la tiene como protagonista: Office Romance.

JLo ya había anunciado el proyecto en el que compartirá pantalla con la estrella de Ted Lasso en septiembre de 2024. En ese momento, compartió en sus historias de Instagram el artículo de Deadline sobre la noticia del casting y escribió: “¡Esto va a ser divertido!”. Incluso se llegó a especular con un romance entre ellos.

Brett Goldstein MAYA DEHLIN SPACH - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Lopez también pasó por el show de Howard Stern. Allí, la artista dejó en claro qué tipo de relación mantiene con sus exparejas. “¿Sos de esas personas a las que les cuesta no controlar a un novio, como que tenés que estar revisándolo?”, preguntó el conductor. “No, no”, reaccionó Lopez. “Una vez que termino una relación, estás muerto para mí”, bromeó entre risas, y de inmediato remató: “¡Me voy a meter en problemas!”.

El amor de Goldstein por Jennifer Lopez

Cuando se confirmó que Goldstein iba a trabajar con JLo, muchos de sus fanáticos celebraron la noticia. También recordaron, según publicó PageSix, que hacía tiempo que la estrella de Ted Lasso tenía en su cabeza a “Jenny from the Block”: contaron, a través de las redes sociales, que el comediante había manifestado su “amor” por Lopez varias veces en su podcast, Films to Be Buried With.

Jennifer Lopez se mostró muy cariñosa con su coprotagonista Brett Goldstein entre tomas Backgrid/The Grosby Group

“Nunca olviden que Brett Goldstein ama a JLo”, aseguró un usuario de X. “Dijo que ella era su enamorada y ahora protagonizan una comedia romántica juntos. Vos vas por la vida manifestando, rey”, completó. Otro seguidor recordó el día que Goldstein habló de la aparición de la actriz en Estafadoras de Wall Street, en un episodio que se emitió en julio de 2018. “Diablos... ¡50!”, exclamó por aquel entonces sobre la edad de Lopez en ese momento. “Tiene 50 años. La amo”.

“Creo que ella es una de sus favoritas. Creo que ha mencionado más de una vez (en su podcast) que piensa que ella es la mujer más hermosa del mundo. ¡Debe estar extasiado!”, fue el texto que escribió otro admirador de Goldstein en la red social Reddit.

Quién es Brett Goldstein

Brett Goldstein es el guionista de Ted Lasso Jordan Strauss - Invision

Brett Goldstein nació hace 44 años en Londres. Su carrera como actor comenzó sobre un escenario, de la mano del stand up, y siguió en la televisión británica con algunos papeles destacados en comedias como Drifters y Derek. Luego de alzarse con un galardón en los premios del Cine Independiente Británico por su trabajo en el film Adult Life Skills (2016), lanzó el podcast Films to Be Buried With.

Su gran oportunidad -y el salto a la fama- llegó a la vida de Goldstein en el 2020 a través de un llamado de Bill Lawrence. El productor televisivo le ofreció ser guionista en Ted Lasso, el programa de Apple TV+ protagonizado por Jason Sudeikis que pronto se convirtió en un suceso y en el que se puso en la piel del futbolista Roy Kent, personaje que le valió dos premios Emmy. Además de su rol más conocido, Goldstein firmó un acuerdo con Warner Bros y debutó en el Universo Cinematográfico de Marvel como Hércules en Thor: Amor y trueno.