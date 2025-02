Jennifer Love Hewitt recibió sus 46 años a pura selfie: “Encontré una extraña calma”

Jennifer Love Hewitt está decidida a sumar años de la forma más saludable posible, mostrándose natural y haciendo a un lado las obsesiones estéticas que muchas veces son un yugo para las actrices en Hollywood. Por ese motivo, la protagonista de Party of Five decidió celebrar su cumpleaños número 46, con una serie de selfies en las que no lució maquillaje, y a las que acompañó con un carrusel de imágenes.

En la serie de cuatro selfies que Love Hewitt compartió en su cuenta de Instagram, ella escribió: “46 años de edad. Sin maquillaje ni filtro. Fue un duro comienzo para el año. No me siento yo misma. Sin embargo, siento que quizá todo esto sea para acercarme a quien debo ser. En este sentimiento de pérdida y estar perdida, encontré una extraña calma y un dejarme ir que no me es fácil de alcanzar”.

Más adelante, la actriz concluye: “He sido testigo y he experimentado qué tan cruel puede ser el mundo contra las mujeres a medida que envejecen, y sin embargo también he visto a las mujeres que admiro ser más felices, más sexys, y más poderosas con cada número que se les suma. Estoy tan profundamente agradecida por esta vida. Amo a todos aquellos que decidieron estar a mi lado, y estoy lista para darles amor a mi versión joven y a mi versión adulta, porque ellas son mi “a matar o morir”. ¡Les mando un beso enorme a todos y a celebrar los 46!”.

El posteo de Jennifer pronto superó los más de cien mil me gusta, y los mensajes que felicitaban y elogiaban a la actriz por su postura ante la vida y la edad, también se pueden contar de a miles. Una señal inequívoca del apoyo absoluto del que disfruta esta querida actriz.

El dolor del rechazo

Hace algunos meses, Jennifer Love Hewitt ya se había referido a lo difícil que resulta envejecer en Hollywood. En diálogo con el medio Fox News Digital, la actriz aseguró: “La edad es la edad. Y creo que las mujeres realmente llegaron a este punto de aceptarse a sí mismas y sentirse cómodas en sus cuarenta, y eso es hermoso. Aunque hay momentos en los que es algo difícil para mí”.

Más adelante, la intérprete invocó la figura de unas de las artistas más populares de la actualidad, para referirse al paso del tiempo, y destacó: “Taylor Swift se refirió a esto en uno de sus documentales. Y dijo algo así como que ´los fans eligen a este vos, a esta edad, y les encanta pensar que te representa, entonces se supone que no tenés que crecer más que eso’, eso dijo ella”. Y más adelante, Love Hewitt agregó: “Y para mí, fueron mis veinte. A la gente realmente parece costarle aceptar que ya no luzco más así. Y es difícil porque como humanos, queremos evolucionar, queremos tener marcas en nuestros rostros, y nuestros pechos puede que estén más caídos porque amamantamos a nuestros hijos, o incluso nuestros traseros lucir más grandes”.

En el 2025, Jennifer Love Hewitt formará parte del film I Never Forget What You Did Last Summer, tercera entrega de la saga Sé lo que hicieron el verano pasado, uno de sus largometrajes más populares. Esta vuelta marcará su reencuentro con el público de todo el mundo. Y al respecto, ella reflexionó: “Una quiere tener la libertad de ser quien es a una cierta edad. Y es doloroso cuando la gente te rechaza verbalmente en Instagram o en internet solo porque les cuesta ajustarse a eso. Yo tengo hijos, y esto me sensibiliza porque no quiero que ellos lean esas cosas y se preocupen porque esto me lastime”.

