Qué pasó entre Sarah Michelle Gellar y Jennifer Love Hewitt

El estreno de la nueva película de Sé lo que hicieron el verano pasado trajo consigo no solo nostalgia, sino también viejos rumores. La supuesta mala relación entre Sarah Michelle Gellar y Jennifer Love Hewitt, protagonistas de la primera entrega, volvió a ser tema de conversación. La ausencia de una foto juntas en la alfombra roja del preestreno en Los Ángeles alimentó aún más las especulaciones.

Gellar habló sobre su relación y los rumores de conflicto con su excompañera Jennifer Love Hewitt ROBYN BECK - AFP

¿Por qué Sarah Michelle Gellar no se fotografió con Jennifer Love Hewitt?

Sarah Michelle Gellar explicó que no pudo saludar a su colega en el estreno debido a la logística del evento. “Para todos los que preguntan, no pude ver a Jennifer Love Hewitt, que está fantástica en la película”, escribió en su Instagram. Además, detalló que estaba con sus hijos cuando su excompañera de elenco llegó a la alfombra roja y que la actriz no asistió a la fiesta posterior. También señaló que, en este tipo de eventos, es difícil interactuar con todo el elenco y tomarse fotos con todos: “Si alguna vez asististe a uno de estos estrenos, sabrás que es una locura. Lamentablemente, no me saqué fotos con la mayoría del elenco”.

El posteo de Sarah Michelle Gellar donde explica que no pudo saludar a Jennifer Love Hewitt

¿Qué dijo Jennifer Love Hewitt sobre los rumores de enemistad?

En diciembre de 2024, Jennifer Love Hewitt abordó los rumores sobre su supuesta influencia en la decisión de que el personaje de Gellar muriera en la saga. En el pódcast I’ve Never Said This Before con Tommy DiDario, desmintió estas versiones. “Tenía 18 años. Como se imaginarán, no me hacían demasiado caso a mis observaciones ni a mis notas del guion”, explicó. Además, expresó su apoyo a Gellar y a su esposo, Freddie Prinze Jr.: “Creo que es lo más bonito del mundo que lleven 100 años casados y tengan hijos. Es adorable”.

Jennifer Love Hewitt halagó a Gellar ROBYN BECK - AFP

¿Cómo fue el reencuentro de Jennifer Love Hewitt y Freddie Prinze Jr.?

Tanto Jennifer Love Hewitt como Freddie Prinze Jr. compartieron sus experiencias sobre el reencuentro en el set de la nueva película. Hewitt describió la sensación como una “reunión de exalumnos de la secundaria”. En declaraciones a la revista People dijo: “Fue como ese momento en el que pensás ‘Dios mío, tengo mariposas en el estómago y el corazón me late muy rápido porque no vi a esta persona en 150 años y ahora estamos de vuelta, aquí estamos’”.

Jennifer Love Hewitt y Freddie Prinze Jr. en I Know What You Did Last Summer - 1997 Mandalay Ent/Kobal/Shutterstock

Prinze Jr. coincidió con Hewitt, y describió el reencuentro como una reunión de excompañeros. “No tenés idea de qué cambió, qué sigue igual... Te emociona demostrar en qué crees que mejoraste. Esperás que lo noten. Fueron todas esas cosas”, comentó. El actor también destacó el compromiso de Hewitt con su personaje: “Teníamos que confiar en que cada uno de nosotros se preocupaba lo suficiente como para esforzarse. No tenía ninguna razón para desconfiar de ella. Sé lo mucho que este personaje significa para Jennifer. Se entrega por completo a esta chica y siempre lo ha hecho desde la primera película”.

¿Qué significa Sé lo que hicieron el verano pasado para Jennifer Love Hewitt?

Jennifer Love Hewitt en el estreno de la película junto al elenco Chris Pizzello - Invision

La actriz manifestó en varias ocasiones la importancia de su personaje en Sé lo que hicieron el verano pasado. La dedicación y el cariño que siente por este papel son evidentes, según palabras de Freddie Prinze Jr. Este compromiso, sumado a la experiencia compartida con el elenco original, contribuye a la atmósfera de camaradería que se percibe en las declaraciones de los actores.

