Sarah Michelle Gellar contó por qué no saludó a Jennifer Love Hewitt en un estreno

A casi treinta años del estreno de Sé lo que hicieron el verano pasado, un nuevo film de la saga llega a los cines y, además, un viejo rumor comenzó a ganar espacio en los medios: el que asegura que la relación entre dos de las protagonistas de la primera película, Sarah Michelle Gellar y Jennifer Love Hewitt nunca fue muy amistosa y que no mejoró con el tiempo.

Las versiones resurgieron esta semana, cuando las dos actrices posaron para las cámaras en la alfombra roja del estreno de la nueva película por separado, pero no le cumplieron el sueño a los nostálgicos de tomarse una foto juntas.

Sarah Michelle Gellar acompañó a su marido, Freddie Prinze Jr., en el estreno de la última película de la saga Sé lo que hicieron el verano pasado ROBYN BECK - AFP

Love Hewitt y Gellar protagonizaron el primero de los films junto a Freddie Prinze Jr. y Ryan Phillippe, y la actriz de Party of Five y el marido de Gellar volvieron a la saga en este nuevo capítulo. Por eso, las dos estuvieron presentes en el preestreno que se llevó a cabo en la ciudad de Los Ángeles.

Todos esperaban verlas juntas, pero eso no ocurrió. Y ante la ola de rumores, Gellar decidió romper el silencio y referirse al tema en las redes sociales. En un posteo en el que le brindó su apoyo a Prince Jr. junto a una serie de fotos de ellos en la alfombra roja, aprovechó para aclarar la situación.

“Para todos los que preguntan, no pude ver a Jennifer Love Hewitt, que está fantástica en la película”, escribió la actriz de Juegos sexuales en su cuenta de Instagram. Y explicó: “Estaba dentro con mis hijos cuando llegó la alfombra roja. Y, por desgracia, Jennifer no vino a la fiesta que se celebró posteriormente”.

“Si alguna vez has asistido a uno de estos estrenos, sabrás que es una locura. Lamentablemente, no me saqué fotos con la mayoría del elenco”, añadió Gellar. “Pero eso no cambia lo increíbles que me parecen. Desafortunadamente, algunas cosas solo ocurren en la vida real y no en línea”, señaló.

Jennifer Love Hewitt, protagonista del film, posando para los fotógrafos antes de la proyección ROBYN BECK - AFP

El comentario de la estrella fue agregado debajo de su propia publicación, en la que no mencionaba a su colega, a pesar de ser la protagonista del film. “¡Qué noche! Todavía no puedo creerlo... Años después pude desfilar por la alfombra roja en otro estreno de Sé lo que hicieron el verano pasado. Sigue protagonizada por el hombre más guapo que conozco, Freddie Prinze Jr., pero esta vez dirigida por mi mejor amiga Jenn Kaytin y escrita por Jenn y Sam Lansky. ¡Me encanta esta película y este reparto!”, indicó.

Gellar formó parte del elenco protagónico de la primera película de la saga ROBYN BECK - AFP

Esta no fue la primera ni la única que una de ellas debe afrontar las versiones de una relación conflictiva con su colega. En diciembre de 2024, Hewitt abordó los rumores de que fue ella quien sugirió que el personaje de Gellar muriera. Lo hizo en el pódcast I’ve Never Said This Before con Tommy DiDario.

“Tenía 18 años. Como se imaginarán, no me hacían demasiado caso a mis observaciones ni a mis notas del guion. Además, todos estábamos en esa experiencia juntos, ya sabés, resolviéndolo todo. Y yo los apoyo a ella y a Freddie”, dijo en aquel momento.

Jennifer Love Hewitt y Sarah Michelle Gellar en una escena de la película de 1997

“Creo que es lo más bonito del mundo que lleven 100 años casados y tengan hijos. Es adorable. Así que ha sido muy divertido ver todo esto”, indicó.

A su vez, tanto Prinze Jr. como Hewitt se elogiaron mutuamente en entrevistas publicadas recientemente por People. “Verlo de nuevo en el set se sintió como estar en una reunión de exalumnos de la secundaria”, dijo Hewitt. Y agregó: “Fue como ese momento en el que piensas: ‘Dios mío, tengo mariposas en el estómago y el corazón me late muy rápido porque no he visto a esta persona en 150 años y ahora estamos de vuelta, aquí estamos’”.

Prinze Jr., en tanto, indicó: “La sensación fue la de una reunión de excompañeros. No tenés idea de qué ha cambiado, qué sigue igual... Te emociona demostrar en qué crees que mejoraste. Esperas que lo noten. Fueron todas esas cosas”.

Sarah Michelle Gellar, Jennifer Love Hewitt y Ryan Phillippe Cinematic

“Teníamos que confiar en que cada uno de nosotros se preocupaba lo suficiente como para esforzarse”, dijo el actor. “No tenía ninguna razón para desconfiar de ella. Sé lo mucho que este personaje significa para Jennifer. Se entrega por completo a esta chica y siempre lo ha hecho desde la primera película”.