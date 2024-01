escuchar

Un nuevo año llegó y para muchos es tiempo de balances y de trazar nuevos objetivos. Sumida en esas dos premisas, la actriz Jennifer Love Hewitt realizó una inesperada revelación: “ Este año pasé por muchas cosas tremendas y nadie se enteró ”, expresó en su cuenta de Instagram a pocas horas de que terminara 2023.

La protagonista de Sé lo que hicieron el verano pasado agradeció, además, la discreción de los que sí estaban enterados del dolor que estaba atravesando: “Les debo un gran reconocimiento a los que respetaron mi privacidad”, expresó. La actriz, de 44 años, confesó luego que en el último tiempo recrudeció el duelo por la muerte de su madre, y que se sintió deprimida y perdida .

Patricia Mae Hewitt, su madre, murió en 2012, tras librar una larga batalla contra el cáncer. “Este año me sentí mucho más afligida y pude dejar ir algunas cosas. Sentí a mi mamá a nuestro alrededor y vi señales de que lo estaba”, escribió Hewitt, quien también publicó un dulce homenaje a su madre en aquella red social meses atrás.

“Me despedí de las cosas que no aportan positividad a mi vida y dejé espacio para muchas cosas buenas en este 2024 que está por comenzar”, añadió en el mensaje que publicó el 31 de diciembre.

Pero, a pesar de los momentos difíciles que le tocó atravesar, la actriz se mostró muy agraciada por haber contado con el apoyo de su familia durante las horas más oscuras. “También, lo pasé genial siendo mamá en casa con mis hijos”, indicó. Y, además, explicó que durante el período que pasó alejada de las cámaras y dedicándose de lleno a su rol de ama de casa aprendió a ser mejor panadera. “Aprendí que está bien tomarme un tiempo para mi salud mental, física y emocional”, agregó. *

La actriz y cantante está casada con el actor Brian Hallisay, su compañero de elenco en la serie The Client List. El 26 de noviembre de 2013 nació su hija mayor, Autumn James Hallisay. Dos años más tarde, en junio de 2015, anunció el nacimiento de su segundo hijo, Atticus James, y en septiembre de 2021 dio a luz al benjamín de la familia, Aidan James.

Love Hewitt explicó, también, que durante este último año se enfocó en su fe. “ Oré y me manifesté mucho, porque realmente me vi obligada a tener más fe de lo normal ”, indicó. También intentó enfocarse en lo positivo: “Me reí más que nunca, trabajé en mi salud mental y me arriesgué a enfocarme en mí misma y en la concreción de mis sueños más profundos”, indicó.

Su relación con Hallisay fue uno de los pilares fundamentales para que pudiera salir de su estado de tristeza, aseguró. “Celebré diez años con mi chico. Tengo algunos tatuajes. Y realmente dejé que me enseñara todo lo que necesitaba aprender. Y aquí estamos... Felices, bendecidos, agradecidos y llenos de esperanza”, afirmó.

Con respecto a sus expectativas para 2024, la actriz adelantó: “Rezaré para que nuestro mundo mejore este año y todos los que sufren sienta menos dolor, miedo y angustia. ¡Cariño a todos y feliz año nuevo!”

Si bien Hewitt permaneció fuera del ojo público durante la mayor parte del año, su nombre llegó a los titulares de ciertos medios estadounidenses cuando a mitad de año publicó en su cuenta de Instagram una selfie algo extraña que decidió borrar al notar el alboroto que había armado su publicación.

La discusión, de todos modos, ya había comenzado en las redes y, una vez más, tenía como tópico lo difícil que es para las estrellas femeninas de Hollywood envejecer en paz. En noviembre, Jennifer se refirió al incómodo asunto de la foto en una entrevista. “ No pensé en nada cuando subí esa foto sin maquillaje y con filtro. Pero un grupo de personas me acusó de usar filtros porque no quería que los fanáticos supieran ‘lo mal que me veo en realidad’ ahora que tengo 40 años ”, indicó con ironía.

A partir de ese momento, empezó a utilizar filtros “cada vez más exagerados” en las fotos que compartía, pero no para parecer más joven, sino como respuesta a esa acusación sin sentido. “Después, empecé a compartir imágenes naturales, sin filtro, para seguir burlándome de esos comentarios, pero vinieron detrás de mí por eso y me acusaron de hacerlo para defenderme. Entonces, pensé: ‘Bueno, no puedo hacer nada que los convenza’”, indicó.

“En un punto, los fans se enamoran de nosotras y quieren que seamos así por siempre. Claramente, hay algo hermoso en eso, pero también algo que realmente no está bien. Envejecer en Hollywood es realmente difícil porque no hay forma de hacerlo sin recibir críticas ”, reflexionó.

