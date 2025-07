Jeremy Allen White, en medio de fuertes rumores que lo relacionan a una compañera de trabajo

Jeremy Allen White está atravesando uno de sus mejores momentos. Mientras que en el plano profesional brilla en El Oso, serie que acaba de estrenar su cuarta temporada por Disney+, en lo personal fue vinculado con su compañera de set, Molly Gordon. Si bien hasta el momento los actores no blanquearon su relación, varias salidas y gestos románticos en público serían prueba suficiente para demostrar que entre ellos hay algo más que una amistad.

La supuesta pareja se conoció en la exitosa serie ambientada en un restaurante de Chicago. Gordon era fan de la historia y le pidió al director trabajar en ella. Finalmente su deseo se hizo realidad y se unió al elenco en la segunda temporada como Claire, la amiga de la infancia y el interés amoroso de Carmy Berzatto, el chef que debe hacerse cargo de un restaurante familiar tras el suicidio de su hermano Mickey.

Molly Gordon en El Oso

Su química fue inmediata. Mientras él describía a su compañera como “cautivadora, divertida y encantadora”, ella lo definió como un actor “abierto, amable y curioso”. “Es una persona realmente buena. Me incorporó al equipo de una forma fantástica, porque estaba muy nerviosa por formar parte de algo que ya contaba con este equipo. Es un actor que plantea preguntas, algo inaudito. Creo que somos un poco opuestos, en cierto modo”, dijo ella en diálogo con Awards Radar. Dicen que los polos opuestos se atraen y parece que ellos no son la excepción.

Los primeros rumores de que su romance había traspasado la pantalla comenzaron en septiembre de 2024 cuando fueron vistos besándose en las calles de Los Ángeles. Mientras que algunos especulaban con que podía tratarse de alguna escena para El Oso, TMZ informó que no había cámaras grabando durante la salida. Un mes después, una cena en el lujoso restaurante Via Carota en el West Village de Nueva York terminó por confirmar las sospechas. “Al principio corrían rumores de que tenían una química intensa incluso fuera del rodaje. Sin embargo, no empezaron a salir románticamente hasta hace unas semanas. White parece estar muy interesado en Molly”, le contó por aquel entonces una fuente a People.

Jeremy Allen White y Molly Gordon en Nueva York después de celebrar el cumpleaños de la editora de la revista W, Sara Moonves, en Chez Margaux Backgrid/The Grosby Group

“Ella pasa tiempo en su casa. Salen a almorzar y parecen pasárselo genial. Son cariñosos, suelen tener conversaciones profundas y parecen curiosos por conocerse mejor”, agregó mientras advertía que si bien Gordon reside en Nueva York, últimamente ha estado pasando mucho tiempo en Los Ángeles, lugar donde vive White cuando no está trabajando.

Si bien White nunca habló al respecto, Gordon lo hizo a su modo en una reciente entrevista con Vanity Fair. “Con Internet, simplemente pienso (incluso lo veo en mí como fanática de ciertas cosas) que somos una sociedad más prejuiciosa”, dijo respecto a las imágenes que circularon de ellos.

Las imágenes del beso que encendió todas las alarmas entre los coprotagonistas de El Oso TIDLA-53

Hace unas semanas, los actores volvieron a mostrarse juntos públicamente en la proyección de la nueva película de ella, Oh, Hi!. A lo largo de la noche, se los vio agarrados de las manos varias veces. Los padres de Gordon, con quienes White parecía estar familiarizado, también estuvieron presentes. Luego, se los vio celebrar en una fiesta junto a otro protagonista del film, Logan Lerman y su prometida Ana Corrigan.

Antes de que se lo relacione con su compañera de El Oso, White estuvo vinculado con la cantante Rosalía. La última vez que se les vio juntos fue en julio de 2024 cuando la estrella española lo acompañó a un evento pop-up de Mr. Beef en Los Ángeles. Antes de su affaire con la creadora del “MotoMami”, el actor estuvo casado durante tres años con la actriz Addison Timlin, con quien tuvo dos hijas, Ezer y Dolores.

¿Quién es Molly Gordon?

Nacida el 6 de diciembre de 1994, Molly Gordon creció en Los Ángeles. Sus padres, Bryan Gordon y Jessie Nelson, también trabajan en la industria: mientras que su madre es escritora y ha colaborado en los guiones de Yo soy Sam, Porque lo digo yo! y en la adaptación para Broadway del musical Waitress, su padre ha dirigido episodios de Curb Your Enthusiasm.

“Siempre he sido como una pequeña e insoportable Shirley Temple: siempre moviéndome, bailando y queriendo inventar historias”, le dijo a Vogue.

Después de terminar la escuela secundaria, la actriz de Shiva Baby se mudó a Nueva York para estudiar en la Universidad; sin embargo, al poco tiempo abandonó para tomar clases de actuación. Mientras esperaba quedar en algún casting, trabajó de camarera. Su primer papel importante fue en Animal Kingdom y poco después apareció en El alma de la fiesta, interpretando a la hija de Melissa McCarthy. Sin embargo, su gran oportunidad le llegó en 2019 con Booksmart y Buenos chicos. “No me parezco en nada a las chicas que eligen para esos papeles. Así que pensé: ‘Esto no tiene sentido, pero quiero estar en esto, sea como sea’”, declaró Gordon a Vulture.

Su nuevo desafío llegó con El Oso. Tras trabajar con Chris Storer, coproductor ejecutivo de la serie, Gordon le manifestó sus deseos de volver a trabajar con él en el futuro. Y eso ocurrió antes de lo pensado. El director le propuso el papel de Claire, la amiga de la infancia de Carmy que luego se convierte en su nueva conquista. “Le escribí un mensaje diciendo que el programa era increíble y que me moriría por ser parte de él. Podía ser una servilleta, una taza, lo que fuera. Y supongo que él ya había pensado en mí para este papel”, confesó quien no sólo celebró unirse a una de las series del momento, sino también trabajar con White. “Enterarme que iba a trabajar junto a Jeremy fue algo así como: ‘Dios mío’“, reveló sin saber que entablaría con el actor algo más que una amistad.