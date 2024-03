Escuchar

Fue un año convulsionado para Jésica Cirio tras el escándalo protagonizado por su exmarido, Martín Insaurralde, durante unas vacaciones en Marbella con la modelo Sofía Clerici. El caso está en manos de la Justicia y las aguas están más calmas, pese a que también ella está siendo investigada por supuesto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

En medio de la tormenta, Cirio encontró equilibrio, paz y contención en el amor de Elías Piccirillo . Se vieron por primera vez a principios del año pasado, en un evento en las Cataratas del Iguazú al que ambos fueron invitados sin sospechar que iban conocer a la persona con la que protagonizarían una historia de amor. En junio blanquearon el romance, en diciembre se fueron a vivir juntos y ahora se casan y sueñan con tener hijos.

Se viene la boda…

Luego del cumpleaños de Cirio, el pasado 18 de marzo, la pareja se fue de vacaciones a Tulum, en la Riviera Maya mexicana. Posiblemente ese viaje de ensueño funcione como una suerte de pre luna de miel para ellos, porque tras la celebración de cumpleaños, a solas y en la intimidad de su casa, el empresario le pidió matrimonio. Y aunque no hubo anillo, la respuesta de ella fue un rotundo “¡sí!”.

La fecha no está definida, pero será este año: Piccirillo y Cirio ya hicieron algunas averiguaciones y están estudiando opciones de salones y quintas para llevar adelante la celebración. A principios de abril, cuando estén de vuelta en Buenos Aires, van a concretar el lugar, el vestido, las atracciones y la lista de invitados. Lo que está bien claro es que ambos quieren que sea un fiestón .

Jésica Cirio blanqueó su amor con Elías Piccirillo hace algunos días, tras celebrar su cumpleaños

Mientras tanto, la conductora y el empresario descansan en Tulum, y Cirio habla con Insaurralde, papá de su hija Chloe, sobre la posibilidad de que la pequeña, de 6 años, viaje para Semana Santa y pase unos días con la flamante pareja. Cirio eligió viajar sin la niña porque estaba a punto de empezar primer grado y, tanto ella como el ex intendente de Lomas de Zamora estuvieron de acuerdo en que lo mejor era que no faltara tantos días a la escuela. Además, Jésica y Elías necesitaban pasar unos días a solas.

Fuentes cercanas a la modelo le contaron a LA NACIÓN que Cirio e Insaurralde tienen buena relación y están en contacto permanente por Chloé, además de que acordaron que el régimen de visitas sea flexible por cuestiones laborales de ambos.

…Y después la cigüeña

Cirio y Piccirillo tienen muchas decisiones que tomar. Y no solo referentes al casamiento. Quieren ser padres. A finales del año pasado ella congeló óvulos con la idea de volver a ser mamá, en algún momento. Y parece que ese momento está cerca, porque otras de las averiguaciones que hizo la pareja es sobre subrogación de vientre en los Estados Unidos . Sin embargo, hay otra opción: Jésica no descartó someterse a un tratamiento de fertilidad para quedar embarazada. Lo único seguro es que quieren ser padres. Las opciones son varias y las están barajando.

Según íntimos de la pareja, nunca estuvo en los planes irse del país. Las razones son varias. Chloe empezó primer grado y Jésica jamás pensó en alejar a la nena de su papá. Además, ella también tiene trabajo relacionado con sus redes sociales y propuestas para volver a la televisión, y Elías tiene negocios en nuestro país que requieren de su atención permanente: es accionista y director de la Tarjeta Sucrédito y director del Banco Sucrédito, y hace algún tiempo que no se dedica a los negocios inmobiliarios.

¿Chau Telefe?

Luego de su renuncia a La peña de Morfi, Cirio tuvo algunas reuniones con las autoridades de Telefe y hay posibilidades de sumarla a la pantalla este año. De hecho, grabó el institucional que la emisora hace cada año para presentar su programación y que se verá pronto. Hay varias opciones y en abril volverán a juntarse para tomar alguna decisión.

Jésica Cirio, lejos de La peña de Morfi pero con intenciones de quedarse en Telefe ADRIAN DIAZ BERNINI

Según un amigo cercano a Cirio, ella tomó la decisión de renunciar al programa porque sintió que se había cumplido y ciclo y que La peña ya no era la misma luego de la muerte de Gerardo Rozin, su creador.

Cirio no es la única que no estará en esta nueva temporada que se saldrá al aire en dos semanas. Tampoco serán de la partida los chefs Rodrigo Gascón y Mirta Carabajal y, en cambio, se sumará Felicitas Pizarro. Y el gran cambio es la incorporación de Lizy Tagliani, que va a conducir junto a Diego Leuco. Lizy contó en Socios del espectáculo (eltrece) que había hablado con Cirio. “Cuando me convocaron llamé a Jésica, porque no me gusta que la gente que conozco se entere por atrás. Ella me dijo que había algunos rumores dando vueltas de que yo podría reemplazarla. Esto fue antes de que a mí me llegara una propuesta. Y me dijo ‘me encantaría que seas vos y voy a hacer fuerza para que así sea’. Yo creo que ella ha sido un pilar importante en la decisión de que sea yo la que conduzca”, cerró.

Nuevos aires para Jésica Cirio, que ahora está abocada a su nueva pareja, a la boda que se viene en unos meses y a la crianza de su hija Chloe.

