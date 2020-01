La cantante reveló su dura batalla, y contó cuál fue el momento en que advirtió que necesitaba ayuda

Jessica Simpson alcanzó una gran popularidad en los 2000 gracias al lanzamiento de su disco Irresistible, y del estreno de Newlyweds: Nick and Jessica, el exitoso reality de MTV que mostraba los entretelones del matrimonio entre la cantante y su exmarido, Nick Lachey, con quien estuvo casada de 2002 a 2006.

Luego de que la industria le diera la espalda y de que otras estrellas pop adquirieran más fama, Simpson rehízo su vida en 2014, cuando se casó con Eric Johnson, el papá de sus tres hijos (Maxwell, Ace y Birdie), y bajó muchísimo su perfil. Una de las razones detrás de su reclusión fue la dura batalla que entabló contra el alcohol y las pastillas. Así lo reveló en su flamante libro, Open Book, sobre el cual habló en diálogo con revista People.

"Pensé que a los 37 años era muy joven para escribir mis memorias, pero no me daba cuenta de todo lo que tenía para decir hasta que lo empecé a conectar con la música y con la escritura", explicó la cantante,. "Cuando comencé a escarbar en la profundidad del dolor que sentía, advertí que había tocado fondo", añadió, y se explayó sobre sus adicciones.

Jessica Simpson, hoy: sobria, y con la energía enfocada en estar entera para su familia Fuente: LA NACION - Crédito: GROSBY GROUP

"Me estaba matando con todo lo que estaba tomando y con las pastillas", contó, y detalló cómo fue el momento en que decidió estar sobria: en la fiesta de Halloween de 2017. "Dejar el alcohol fue fácil porque estaba enojada con la botella y con cómo me permitía estar adormecida", manifestó.

El episodio bisagra sucedió mientras estaba preparando con su marido Eric la celebración de Halloween para sus hijos. "A las 7:30 de la mañana ya había tomado un trago y más tarde estaba ida (...). Me aterrorizaba la idea de que mis hijos me vieran así, me avergonzaba no saber cómo hice para ponerles los disfraces esa noche", compartió. "En ese momento les dije a mis amigos que necesitaba parar".

Desde ese instante, Simpson comenzó a ir terapia dos veces por semana y no reincidió en sus adicciones. "Cuando dije que necesitaba ayuda, me sentí como una niña que estaba siendo llamada por la vida, encontré mi dirección y miré hacia el futuro sin miedo. Es difícil, pero es lo más satisfactorio que he hecho", expresó.

Por otro lado, Simpson también relata en Open Book cómo fue abusada sexualmente a los 6 años por la hija de un matrimonio amigo de sus padres. "Yo era la víctima, pero igual sentía que había hecho algo malo (...). A los 12 se los conté a mis padres en un viaje en auto; nunca volvimos a esa casa, pero tampoco volvimos a hablar sobre lo que les había contado", detalló en uno de los extractos más duros del libro que se encuentra promocionando en un tour por los Estados Unidos.