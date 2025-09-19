Jessie Cave, actriz de Harry Potter, festejó los seis meses de su “extraño” emprendimiento en OnlyFans

Las plataformas que permiten compartir contenido erótico tanto convencional como “particular” se han convertido en una opción que famosos y no tanto utilizan no solo como fuente de ingresos, sino para tener un control personal de su imagen. Jessie Cave, la actriz que interpretó a Lavender Brown en la saga cinematográfica Harry Potter, es una de las personalidades que posee una cuenta en OnlyFans y este jueves no solo celebró los seis meses del lanzamiento de su emprendimiento, sino que brindó algunos detalles de su experiencia.

En su caso, las fotografías y clips que sube a la plataforma de contenido por suscripción no la muestran con poca ropa ni en poses sensuales. La estrella de su cuenta es uno de sus rasgos más distintivos: su larguísimo cabello.

En marzo, la actriz se refirió a la experiencia de compartir videos sensuales y anécdotas sobre su cabello como una forma de ayudar a mantener a su familia de seis y solventar reformas en su hogar. El contenido de Cave, según ella misma lo publicita, continúa “sin hechizos ni desnudez”, pero de todos modos le ha traído algunos problemas.

“Me enteré de que no me habían contratado para una convención de Harry Potter hace poco, ya que ahora solo actúo para fans. Me explicaron que era porque es un programa familiar y OnlyFans está afiliado al porno“, reveló esta semana en su blog personal. Y agregó: “Eso me desconcertó, porque algunos actores que participan en convenciones, la mayoría, de hecho, ha trabajado en televisión y películas con escenas de sexo y desnudos. ¡Yo solo estoy jugando con mi pelo!”.

De todos modos, señaló que los tiempos en los que participó de la saga de jóvenes hechiceros ya quedó atrás: “No me molesta la perspectiva de que no haya más convenciones de Harry Potter. Habrá un nuevo elenco y son tiempos diferentes. Además, llevo más de 15 años participando en convenciones y tengo suficientes fotos y recuerdos de magos”.

En otra parte de la publicación, la mujer de 38 años explicó que la búsqueda de contenido innovador sobre su cabello ha sido “agotador”. “Mi autoestima se ha entrelazado con mis estadísticas”, señaló, dejando en claro que está muy pendiente de cómo sus seguidores reaccionan a sus propuestas.

Según indicó, se toma tan en serio su emprendimiento que su rol de estrella de una plataforma de contenido para adultos por suscripción en ocasiones se confunde con el de madre. “Una noche, mi hija buscó una liga para el pelo y en su lugar encontró unos guantes de ópera que uso en mis vídeos”, rememoró, a modo de ejemplo.

Entre las “locuras” a las que accedió por pedido de sus seguidores, rescató el momento en el que sumergió su cabello en un bol con crema pastelera. ”Claramente, no me hizo sentir sexy y, además, no tuvo una gran repercusión, lo cual fue decepcionante”, afirmó.

También describió un fracaso en una sesión de fotos inspirada en Ofelia en la que una maceta le cayó en la cabeza. “Las rosas se me metían en el pelo y, al quedar ocultas, el camisón amarillo que llevaba creaba burbujas en el agua, lo que hacía que mi vientre se viera distendido y mis pezones se vieran demasiado”, reconoció, refiriéndose a aquella fallida sesión de fotos.

Pero, a pesar de los contratiempos, la actriz celebró sus primeros seis meses en la plataforma y explicó: “Han sido meses muy complicados. Llevo 6 meses creando contenido y ¡no puedo creerlo! En enero, estaba perdida y asustada. No sabía cómo pagaría mis cuentas ni si podríamos mudarnos a nuestra nueva casa, que aún no estaba lista“.

“Es un gran alivio estar seis meses después de haber lanzado la cuenta con las paredes pintadas y las alfombras puestas. Los baños funcionan, las literas están hechas. Tenemos una furgoneta, bonitas cortinas y estanterías, y ahora estamos instalados y listos para empezar de nuevo”, reveló.

En un posteo anterior, Cave agradeció a sus suscriptores: “Los valoro mucho. Estoy agradecida de que hoy en día existan múltiples plataformas en las que podemos expresarnos, incluso si a veces la cosa se pone desagradable, y este es mi pequeño rincón para compartir mis historias y decir mi verdad”.