Jey Mammon cruzó a Walter Queijeiro en Twitter por sus dichos homofóbicos

El emotivo discurso sobre el amor y la aceptación que dio Diego Ramos el sábado en PH: Podemos Hablar generó un sin fin de reacciones positivas y palabras de aliento para con el actor, que por primera vez habló públicamente de su novio, Mauro, y su sexualidad. Sin embargo, mientras analizaban el mensaje en Bendita TV , Walter Queijeiro realizó unas polémicas y homofóbicas declaraciones , asegurando que las personas pueden elegir como ser y cambiar sus pensamientos si así lo desean.

De forma educada y con respeto, Jey Mammon decidió confrontar al periodista a través de Twitter. "Hola Walter, te respondo desde mi perspectiva, humildemente notando tu inquietud. Si yo hubiese podido elegir, hubiese elegido ser heterosexual. Nadie en su sano juicio busca que lo discriminen, nieguen, subestimen, lastimen... Somos. No elegimos. Orgullosas/os de ser. Abrazo".

Lejos de reflexionar, Queijeiro le respondió manteniendo la misma postura que tenía anteriormente. "Amigo Jey, ustedes lo llevan siempre para al lado de la sexualidad. Yo no hacía referencia a eso. Entonces habría que sacar el concepto de 'deconstrucción', pues según vos no se puede cambiar algo que está prefijado de antemano. Saludos cordiales".

Con menos paciencia que al comienzo, Mammon salió directo al cruce. "Hola Walter ¿Quiénes son 'ustedes' y que es 'eso'? ¿Y de que hablabas si no era de sexualidad? Entendí que era la bajada del informe de PH con Diego Ramos, perdón si no era eso. ¡Qué garrón, me equivoqué! Saludos cordiales", le respondió.

Poco después, cuando uno de sus seguidores le pidió que no gaste pólvora en chimangos, Jey volvió a disparar contra el excandidato a intendente de Quilmes. "Los chimangos con micrófono son peligrosos", expresó.

En el discurso que dio el sábado, Ramos quiso enviar un mensaje positivo de aceptación, para que todos sean libres de ser y nadie tenga que ocultar lo que siente."Hay mucha gente que se levanta todos los días sufriendo lo que es, deseando ser otra cosa, y eso quiero que se erradique. Quiero que piensen lo que es levantarse todas las mañana sufriendo por tener que estar enamorado de una mujer, sentir cosas por alguien y pensar que no está bien lo que sos sin poder cambiarlo. Cada uno tiene sus tiempos, sus necesidades y nadie tiene que decir nada", dijo. "Siempre voy a apostar por el amor y lo que soy, con todos mis errores, pero yo soy esto".

Queijeiro, por su parte, cuestionó los sentimientos del actor. "Yo decido lo que soy todos los días", afirmó ayer por la noche. "No quiero discutirle al psicólogo, pero está comprobado que los pensamientos pueden ser cambiados en base a un montón de creencias. Las decisiones de cada uno tienen que ver con cómo uno piensa", agregó tajante.