Jey Mammon, sobre el jurado del Cantando 2020: "Me buscan y yo me enojo"

Jey Mammon le hace frente a las críticas que recibe del jurado del Cantando 2020 Crédito: Instagram

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 11 de septiembre de 2020 • 16:35

Jey Mammon se animó a hablar sobre las polémicas devoluciones de los jurados del Cantando 2020, ciclo de eltrece en el que participa. "Soy como un niño que se olvida que está en un juego. Mi coach me dijo que Nacha [Guevara] me había dicho cosas lindas, pero yo entro en el envión y me quedo con lo primero que me dicen. Yo sé que tengo un rol en ese programa y tiene que ver con entretener y te puede gustar o no", aseguró hoy en Intrusos.

Rial le dijo que los jurados siempre lo hacen enojar. "Es verdad, me buscan y yo me enojo porque soy un salame. Hay que estar preparado para que te digan cualquier cosa y por más que me maltraten no me tengo que poner de mal humor. Es un tema que tengo que trabajar con mi psicólogo", bromeó Jey.

Además reflexionó sobre los realities. "Me acuerdo de Gran hermano y de otros realities en los que el público va trazando el juego. Esmeralda (Mitre) es magnética y Alex Caniggia también. Te pueden gustar o no, pero es así. Son personas funcionales al show. Lo veo, me divierto y lo celebro. Me encanta ir al Cantando, se lo dije a Marcelo (Tinelli) y estoy agradecido de tener un escenario para trabajar en estos tiempos. Yo voy a cantar, a que me escuchen y me digan: 'Ay, qué lindo cantás'. Cuando pasa otra cosa, me siento un boludo, pero no voy a confrontar. Estoy caliente conmigo, más que nada".

Sobre la conducción de Laurita Fernández y Ángel de Brito, aseguró: "El Cantando es un hijo de Tinelli, pero sin papá el programa funciona bárbaro y lo que digo es un mimo hacia él. El programa se la recontra banca sin Tinelli".