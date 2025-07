Jim Parsons criticó de manera contundente una decisión de Donald Trump que afecta a la comunidad LGBTQ+: “Creo que es criminal”

Desde la comunidad artística de Hollywood, hay muchas voces que suelen ser muy críticas contra Donald Trump. El presidente de Estados Unidos no es una figura muy popular en Hollywood, y en las últimas horas, el actor Jim Parsons se manifestó en contra de una polémica decisión llevada a cabo por su Gobierno.

Jim Parsons Archivo

La estrella de The Big Bang Theory fue contundente y expresó su malestar frente al cierre de la línea telefónica de contención de crisis para la comunidad LGBTQ+. Se trataba de una línea de ayuda que contaba con la opción de hablar con personal especializado en temáticas de género, y que desde el pasado 18 de julio dejó de funcionar.

Sobre ese tema, Parsons sentenció: “Creo que es criminal. Es una de esas decisiones en la que tenés que sentir que no hay una buena razón para eso. No importa qué argumento pusiste por delante o qué creas que está sucediendo, esto es algo que jamás estará justificado”.

Jim Parsons junto a su pareja, Todd Spiewak

Jim Parsons, que lleva casado con su marido Todd Spiewak desde 2017, suele mostrarse activo en su lucha por los derechos de la comunidad LGBTQ+, y por ese motivo considera que esta decisión es profundamente dañina para dicho colectivo. En ese sentido, remarcó: “Es solo para causar un daño y se siente como si solo sirviera para mostrar un punto, y es que nos deshacemos de esto porque queremos asegurarnos que cierta gente comprenda que no es bienvenida aquí”.

En el último tiempo y según los registros, se estima que la línea de ayuda que dejó de brindar su servicio, recibió cerca de un millón y medio de llamadas que requerían la contención de personal especializado en cuestiones de identidad sexual y de género.

El adiós a su mayor éxito

Jim Parsons junto al elenco inicial de The Big Bang Theory

Que Jim Parsons aún sea asociado a The Big Bang Theory, a pesar de que dicha serie finalizó hace más de cinco años, da cuenta del fenómeno indiscutido que fue esa sitcom. Y el motivo por el que ese éxito llegó a su final, luego de doce temporadas al aire, fue porque el propio Parsons quiso despedirse de ella.

En una entrevista para el podcast de David Tennant, Parsons contó que, si bien ha sido un proyecto de gran relevancia en su carrera, se sintió aliviado cuando la serie terminó. El actor reconoció que estaba “agotado” y la decisión de no continuar se debió a la gran presión laboral que sentía, así como a una serie de incidentes en su vida personal que supo apreciar como señales para dar un paso al costado.

Jim Parsons

“Fue un camino complicado”, expresó, y relató que en el momento antes de firmar el contrato que contemplaba su renovación en la serie por dos temporadas más, recordó que su padre había muerto con solo seis años más que los que tenía él por ese entonces. Eso lo hizo reflexionar, sumado a que durante la promoción de The Big Bang Theory uno de sus perros se enfermó gravemente. “Se lo veía tan mal y yo estaba tan agotado que empecé a llorar”, contó el actor y sumó: “Me decía a mí mismo: ‘Este perro se va a morir mientras yo estoy fuera por trabajo y me siento fatal’”.

Kaley Cuoco y Jim Parsons en The Big Bang Theory.

“Sentí que tuve un momento de claridad, por el cual me siento muy afortunado, en el que pensé que debía parar y emplear mi tiempo en observar lo que pasaba a mi alrededor y eso es lo que hice. Pensaba: ‘Tengo que cambiar’. Eso se lo trasladé a Chuck Lorre y a Steve Molaro [productores de la serie]. Les dije: ‘Si me dijeran que, como a mi papá, me quedan seis años de vida, creo que hay otras cosas que debo probar y hacer’”, explicó el actor.

Luego su mascota empeoró y tuvo que sacrificarla, y a eso se sumó una fractura en el pie que el actor sufrió durante una representación. “Pensé que tenía que tomar una decisión”, afirmó. “No soy supersticioso ni nada de eso, pero fueron avisos que me hicieron recapacitar. No sabía lo que estaba buscando, pero entre el perro y el pie dije: ‘Tengo que hacerme cargo’”. Y así fue", remarcó.