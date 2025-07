Denise Richards y su exmarido, en medio de acusaciones cruzadas y una explosiva carta

La escandalosa separación entre Denise Richards y Aaron Phypers sigue sumando capítulos. Luego de que el actor y empresario iniciara el trámite de divorcio en los tribunales de Los Ángeles, argumentando “diferencias irreconciliables”, la actriz de Criaturas Salvajes lo denunció por golpes, amenazas e insultos. Tras recibir una perimetral que no le permite acercarse a su ex, Phypers difundió una explosiva carta, en donde habla de las adicciones de Richards y cuenta que le fue “infiel”.

En un escrito dirigido a familiares y amigos de la expareja, el dueño de Q360 contó qué fue lo que lo alejó de su mujer, tras seis años de matrimonio. “Durante casi una década, Denise ha luchado con una adicción al Vicodin (un analgésico opioide para reducir el dolor) al que ella llama en broma vitamina D o castañas blancas mezclado con anfetaminas y tequila. Algunos de ustedes saben que esto ha sido un problema durante más de 20 años. Ya no come alimentos de verdad y la he visto desmayarse por sustancias, poniéndose a sí misma y a los demás en peligro, incluso conduciendo con nuestra hija (en referencia a Eloise)”, reveló el actor mientras advertía que su ex necesita ayuda profesional.

Denise Richards y Aaron Phypers estuvieron seis años juntos @deniserichards

Los párrafos subsiguientes no fueron menos impactantes. Phypers aseguró que la exmodelo lo ha engañado durante su matrimonio. “Ella me rogó que no me fuera, diciendo que no era nada y que solo me amaba a mí”, contó Phypers que se enteró de que su mujer estaba teniendo un amorío con otro hombre a principios de este año. “Luego lo negó todo, incluso los mensajes explícitos que encontré. A pesar de su promesa de parar, surgieron más mentiras y pruebas impactantes”, agregó al respecto.

Sobre las acusaciones de abuso de Richards, el empresario las negó rotundamente y las calificó de “dañinas” y “sin fundamento”: “Nunca, jamás, he lastimado físicamente a mi esposa, ni le he causado un ojo morado. Solo he intervenido para protegerla a ella o a otros, incluso impidiéndole que atacara físicamente a su hija, siempre con cariño y preocupación”, aclaró.

De hecho, Phypers afirmó que fue ella quien abusó físicamente de él ese 4 de julio cuando decidió poner fin a su matrimonio: “El 4 de julio, un simple gesto -pedir comida para nuestra hija Eloise- resultó en un descubrimiento impensable. Denise me acusó de usar su tarjeta y, en la confusión, mi teléfono desapareció”, relató. 20 horas pasaron hasta que Aaron encontró su celular “destrozado dentro de una bolsa de basura, escondido entre desperdicios”. Cuando le preguntó por qué había hecho algo así, Richards lo negó y esa misma noche le envió un mensaje diciendo que iba a pedir el divorcio.

Finalmente, tres días después de ese altercado en el domicilio de la pareja, el director del centro de salud se presentó en los Tribunales de Los Ángeles e hizo la solicitud legal. Desde entonces, Phypers afirma que tanto él como sus padres han sido “maltratados”. “He sufrido acoso, me han negado el acceso a mis pertenencias personales y he visto a mis padres ancianos asustados y maltratados simplemente porque me apoyaron y ayudaron a cuidar los animales de Denise, su hija y nuestra casa”, contó en la carta. “Esto no es solo una ruptura de relación. Es un grito de auxilio”, agregó pidiendo que la gente rece por la actriz.

La denuncia de Denise Richards: golpes, amenazas e insultos

Antes de que las declaraciones de Phypers salieran a la luz, Richards lo denunció en la justicia por abuso físico. “Durante nuestra relación, Aaron con frecuencia me estrangulaba violentamente, me apretaba la cabeza con ambas manos, me apretaba fuertemente los brazos, me abofeteaba en la cara y la cabeza, y me golpeaba contra el toallero del baño”, alegó la actriz mientras advertía que su ex la amenazó con matarla y matarse a sí mismo si alguna vez lo denunciaba a la policía.

En su extensa declaración, la actriz también dio su propia versión de los hechos ocurridos el 4 de julio. Según sus dichos, fue él quien se enfureció cuando ella le dijo que tenía que mudarse del hogar conyugal. “Durante casi dos horas, Aaron se acercó repetidamente a cinco centímetros de mi cara y me gritó insultos degradantes (...) y me gritó: ‘Nadie te quiere’. Luego, me agarró el brazo izquierdo con fuerza y agresividad. Le dije repetidamente que se alejara de mí, que me iba a hacer daño”, aseguró en los documentos judiciales junto a una fotografía donde se la ve con un ojo morado.

Si bien inmediatamente la justicia le concedió una orden de restricción, una fuente cercana a Phypers reveló que esa imagen de su ojo golpeado corresponde a 2022 cuando la actriz sufrió un accidente doméstico debido a sus problemas con el alcohol. “Esa foto fue tomada en el invierno de 2022 y lo cierto es que ella estaba borracha en ese momento y se cayó subiendo las escaleras”, le contó el testigo al Daily Mail.