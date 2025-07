Una de las parejas televisivas más icónicas de los noventa regresa para un nuevo proyecto

A finales de los años noventa, Dawson´s Creek se convirtió en uno de los dramas juveniles más populares de la época. La sufrida adolescencia de Dawson (James Van Der Beek) tocó una fibra muy especial en el público de la época, que seguía con atención sus dramas, como también los del resto de sus amigos. Y entre los protagonistas, también se encontraban Joey (Katie Holmes) y Pacey (Joshua Jackson), quienes compartieron romance delante y detrás de pantallas. A más de veinte años del final de esa recordada serie, Holmes y Jackson confirmaron que un nuevo proyecto los volverá a reunir.

Este lunes, la actriz compartió en su cuenta de Instagram una foto en la que se encuentra junto a Joshua Jackson. Entre los dos se percibe que aun existe complicidad, y sobre la imagen escribió: “Horas felices”, en relación al film que protagonizará.

Debajo de la instantánea, Katie expresó: “Estoy tan agradecida de trabajar nuevamente con tantos de mis maravillosos amigos en esta película, Horas felices. Y volver a actuar con Josh después de tantos años, es el testamento de esta amistad. Horas felices es una historia de amor que incluye a mucha gente a la que adoro. No veo la hora de que todos vean lo que estamos por hacer”.

Katie Holmes en 2011. REUTERS/Danny Moloshok - Archivo

Como era de esperar, la publicación recibió miles de corazones e infinidad de mensajes que celebran la reunión de esta dupla, que si bien ahora solo mantiene una amistad, fue uno de los noviazgos más queridos por el público de la época.

Horas felices es un film dirigido por Katie Holmes, que según el comunicado de prensa, “gira alrededor de dos personas que navegan por su relación en medio de los desafíos de sus carreras y sus responsabilidades familiares, en busca del amor. Se trata de un dramedy que explora el viaje emocional de jóvenes amantes que vuelven a conectar como adultos a través de alegrías, pérdidas y esperanzas en común”.

Una amistad perdurable

Dawson´s Creek

Hace pocos meses, e invitado al podcast de Jesse Tyler Ferguson Dinner’s on Me, Joshua Jackson compartió algunos detalles sobre el vínculo que mantiene con sus excompañeros de elenco de Dawson´s Creek. En el ida y vuelta con el conductor, contó que hace poco se unieron para apoyar a James Van Der Beek, quien fue diagnosticado con un cáncer colorrectal el año pasado, y explicó quiénes lograron forjar una conexión.

“Busy Philipps y Michelle Williams son ​​muy, muy cercanas”, aseguró en relación a las actrices que le dieron vida a Jen Lindley y Audrey Liddell, según publicó la revista People. “Y Katie y yo somos muy cercanos”, agregó de inmediato. Jackson explicó también que si bien con sus excompañeros no siempre están en contacto, su conexión con ellos es fuerte.

Kerr Smith junto a Joshua Jackson y Katie Holmes en las instancias finales de la serie GROSBY GROUP - LA NACION

“No es una llamada diaria. A veces no es una llamada semanal, mensual o incluso semestral. Pero cuando estamos juntos, siempre hay algo como: ‘Sé que lo sabés’. Y hay momentos importantes en la vida en los que, además de tu marido, probablemente no hay otras personas con las que estés tan unido. Porque tuviste que pasar por lo bueno y por lo malo, por la felicidad y por enojos, por un “no me hables´ hasta un ´te amo´”.

Dawsons Creek

“Me siento muy afortunada porque es uno de mis mejores amigos ahora; es raro, pero es un vínculo parecido al de Dawson y Joey. Ha estado en el medio por tanto tiempo, me ayudó mucho, lo respeto como amigo y como profesional”, fueron las palabras que eligió Holmes hace un tiempo para explicar su vínculo con Jackson.

El año pasado, Holmes admitió que si bien cada tanto habla con sus excompañeros, no estaba al tanto ni es parte del grupo de WhatsApp que formaron hace ya mucho tiempo. “Todos nos mandamos mensajes de vez en cuando, pero no sabía que existía WhatsApp. ¿Sabés qué? Soy muy mala con WhatsApp. Nunca lo reviso porque es demasiado”, se defendió.

Jackson y Holmes se conocieron en 1998 cuando ambos fueron elegidos por Kevin Williamson para filmar Dawson’s Creek. El flechazo fue rápido y la relación duró un año, hasta 1999. Si bien la pareja se rompió, continuaron trabajando juntos y lograron mantener un buen vínculo hasta que el programa terminó, en 2003.