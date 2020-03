Jimena Barón apuesta al humor en la cuarentena y se defiende de las críticas

La cantante usa sus redes sociales en los días de cuarentena preventiva para ponerle una cuota de humor a la situación, y vuelve a generar polémica Crédito: Captura de pantalla

Jimena Barón cumple con la cuarentena preventiva tras volver de un viaje de Estados Unidos, y está acompañada de su hijo Morrison en su departamento. Fiel a su estilo, la cantante comparte historias desde su Instagram, en busca de apelar al humor en los días de aislamiento . Sin embargo, algunos criticaron sus últimas stories , y la artista no tardó en hacer su descargo en Twitter.

Barón es una artista muy activa en sus redes sociales, y después de aquella fugaz desaparición del mundo virtual tras la polémica que generó la promoción de su último video musical , volvió al ruedo con sus clásicas publicaciones. Desde su casa, le cuenta a sus seguidores cada día cómo afronta la cuarentena, y replica varias iniciativas de actividades con los niños en el hogar, además de recetas vegetarianas, ya que cambió su alimentación y decidió dejar de consumir carne .

Recientemente la cantante bromeó con la desesperación que se generó por el papel higiénico en los supermercados, y compartió unas historias desde su baño al respecto: "Feliz, cuidando el último rollo que me queda". Algunos usuarios la criticaron en las redes por la imagen de ella sentada en el inodoro, y ella les respondió con varios tuits: " Me entristece la necesidad de odiar, en general . Entiendo que está todo muy podrido y que hay una furia instalada, pero me da tristeza que se fomente, se elija y se disfrute. Una especie de obsesión con el odio y el odiado".

Luego, amplió: "A ver chicos, fueron muchos videos parodiando demencia cuarentenal. Estoy en ropa interior actuando. Hay mucha gente que se ríe, esa es la idea. Es mejor ignorar al que no bancamos. Los que me odian, laburen esa obsesión, les va a hacer mal. Besos virtuales a todos por igual".

A su vez, reveló que dos años atrás había hecho una publicación muy similar, y que no había generado ninguna polémica: "Cuando perdí la final del 'Bailando' [en 2018], subí un video igual, con el trofeo por toda la casa, sola, actuando que hacía pis. No pasó nada más que gente que se c... de risa. Dato curioso, ¿no?".