A pedido de su hijo Morrison, la cantante se quedó a dormir en la casa del exfutbolista y festejó sus 33 años Crédito: Instagram

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 24 de mayo de 2020 • 17:12

Jimena Barón cumplió 33 años y lo celebró de una forma inesperada: según contó en sus redes sociales su hijo Morrison le pidió que lo festejaran todos juntos en la casa de su papá, Daniel Osvaldo , y la cantante accedió a quedarse en la casa del exfutbolista para disfrutar de su día. Un posteo emotivo y varias fotos con risas cómplices hace que una vez más crezcan los rumores de una posible reconciliación.

"Fui a buscar a Momo, me dijo que no quería volver al departamento, que quería estar con su hermano mayor -Gianluca, fruto de una relación anterior del exjugador de fútbol con Nina Oertlinger- , el perro y el papá y 'vos también quedate'. Padre adhiere, quedáte. ¿Se terminará el mundo? Me quedo", comienza el relato de Barón sobre cómo fue su cumpleaños en un sentido posteo.

"Hay pasto, recuerdo cómo se siente tener el sol en la cara, el perro y a mi hijo, el fin de la paz y el silencio, el quilombo que más extrañaba. Recuerdos 100.000 por segundo, un millón, 100.000 millones. Se abren vinos, potes de helado, se sigue recordando toneladas por minuto, pero se ríe", continúa la cantante con aires de nostalgia.

La intérprete aseguró que fue "uno de sus cumpleaños más felices", y sentenció que "el 2020 la sorprendió cuando pensó que no podía ser más inesperado", en plena pandemia de coronavirus . "El alma se llena de curitas invisibles, se siente bien. Me siento agradecida, en procesos de grandes aprendizajes, en búsqueda de cambios, de que sane lo que sigue jodiendo, de despedirlo, de perdonarme, no ser tan dura conmigo misma, de regalarme aceptación y sorpresa", agregó.

Recordemos que la semana pasada Barón tuvo un "coqueteo virtual" con Osvaldo , un intercambio que sus fanáticos no tardaron en notar, y a pesar de las polémicas que en su momento caracterizaron a la relación, ambos demuestran que dejaron atrás todos los rencores y lograron reinventarse como familia. Siempre que tienen algún tipo de acercamiento se encienden las alarmas de reconciliación, pero por el momento ninguno de los dos confirmó que se hayan dado una nueva oportunidad amorosa.