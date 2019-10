Jimena Barón habló sobre los rumores de reconciliación con Daniel Osvaldo

Crédito: Instagram j mena

Este domingo, el saludo por el Día de la Madre menos esperado de la farándula vino de la mano de Daniel Osvaldo. El ex futbolista decidió compartir una seguidilla de fotos y en su cariñoso saludo incluyó a Jimena Barón, su ex y madre de su hijo Morrison, con la que no se lleva del todo bien.

Ese hecho provocó una catarata desenfrenada de comentarios con respecto al vínculo actual de la pareja entre los que se incluyeron, como suele suceder, rumores de reconciliación. A días del mensaje, Jimena fue entrevistada para el programa Los Ángeles de la Mañana y ahí fue rotunda: "¡¿Qué?! Vos estás loco. Me meto 'La cobra' en el culo", respondió ante la consulta sobre una posible segunda vuelta.

La cantante hizo así alusión a su obra artística (desde su debut, La tonta, hasta los últimos temas pertenecientes a su segundo disco, La cobra) en la que suele retratar el proceso de empoderamiento que atraviesa desde que se separó.

"No digo reconciliados como pareja, como los padres de Momo", repreguntó el periodista encargado de la nota. Jimena fue bien clara: "Mirá, está todo súper bien como padres de la criatura y me parece genial si sus dichos de amor sobre las mamás de sus hijos fueron genuinos. Yo creo que cualquier hombre, separado o en pareja, tendría que sentir que la mujer de su vida es la mujer a la que eligió para tener hijos. Pero cualquier gesto que no sea feo de su parte, me encanta ¡y que dure un montón! Le pondría fijador, congelaría ese momento para que sea solo amor y buena onda".

Osvaldo había escrito en su posteo "¡Feliz día a todas las madres! En especial a las más importantes de mi vida". Desde que se separaron, la actriz y el exfutbolista vivieron varios conflictos que salieron a la luz y tomaron los titulares de los medios.