Jimena Barón reveló a qué expareja se refiere en su nueva canción

En una transmisión en vivo desde su cuenta oficial de Instagram, Jimena Barón dio detalles reveladores de su single más reciente, “Ya no te extraño”. Según contó la cantante, la letra de la canción que fue lanzada esta semana habla de su relación con el exfutbolista Daniel Osvaldo, padre de su hijo Morrison.

“Esta es una canción que a mí me encanta. Me fascina. Era una apuesta porque es bastante distinta a todo lo que yo vengo haciendo en esta corta pero linda carrera”, dijo Barón. “Fue la primera canción que hice de esta nueva era. La hice en febrero de 2020, en un momento muy de mierda en lo personal. No estaba pasando un gran momento”, continuó.

Cabe destacar que “Ya no te extraño” fue grabada previo al intento de reconciliación de Barón con su expareja, que ocurrió durante la cuarentena del año pasado y finalmente no prosperó. Sin embargo, el mensaje de la letra, aún vigente, parece encapsular las idas y vueltas entre ambos a lo largo de los años, algo que la cantante sugirió en la transmisión: “[Habla de] esas relaciones que todos hubiésemos querido que sean y que, por alguna razón, no pueden ser. Esta cosa medio tóxica, que querés salir, ‘no te extraño’, ‘estoy feliz’, ‘no me pasa un carajo’. Pero te llegás a cruzar, te llego a ver, y todo lo que dije no tiene validez. Ese amor más fuerte, más poderoso”.

Luego, Barón se mostró autocrítica de la decisión que tomó en mayo del año pasado, argumentando que el propósito original del tema era darle un cierre a la relación que tanto dolor le había causado. “Al pedo, igual, la canción, porque en mayo ya saben que me la mandé. Se supone que si hago una canción para cuando sé que no me tengo que meter en una y me metí igual en mayo, no sirve una mierda”, sentenció y agregó: “Si a ustedes les ayuda, perfecto. Me haría feliz. A mí no me funcionó”.

Jimena Barón y Daniel Osvaldo tienen un hijo de siete años llamado Morrison Archivo

Por otro lado, Jimena reveló que compuso la canción en un estudio de Miami. El plan original era grabar sobre una pista que le presentó el productor de Ricky Martin, pero la propuesta no la convenció. “Estoy en un momento muy particular. No siento ánimo de montarme a esta canción, a este estilo”, le dijo Barón ese día a su manager y al resto de los presentes. Entonces decidió en cambio improvisar algo en el acto, acompañándose de una guitarra, y así nació su nuevo hit.

“Después de muchas horas y bastante whisky -voy a admitirlo-, y de pensar que nada nuevo iba a salir, empecé a escribir ‘Ya no te extraño’. Y cayó un montón de información que para mí también fue sorprendente. Después tuve que analizar en terapia lo que estaba pasando”, relató la cantante.

Por último, Barón se refirió a las críticas que recibió por retratar su relación con Osvaldo en la canción, debido a que el exjugador de Boca y Banfield actualmente está en pareja con Gianinna Maradona. “¡Dejen de joder! Escuchen a Luis Miguel. Él puede extrañar a todas sus minas. O Ricky Martin. Ahora, Karina (La Princesita) o yo le cantamos una canción a uno que no podemos olvidar y nos rompen las b... Bueno, flaco, tenés una historia genial con tu ex. No sos tóxico. Te felicito. Tenés un premio por no ser tóxico”, exclamó.

“Algunos seguimos ahí y no podemos soltar”, continuó, y cerró: “Al menos, con todo lo que me pasa, yo hago canciones. Así que no jodan más con eso. Y si joden, jodan a los chabones también”.

LA NACION