Jimena Cyrulnik y las claves de su buena relación con su ex, Lucas Kirby

Jimena Cyrulnik habló de la buena relación con su ex, Lucas Kirby Crédito: @jimecyru

13 de enero de 2021 • 17:53

Separada de Lucas Kirby hace un año y medio y ya divorciada también, Jimena Cyrulnik contó que está conociendo a alguien. "Es muy reciente y por eso no quiero decir nada. Pero Lucas ya lo sabe".

La conductora contó en Fantino a la tarde, por América, que ambos trabajaron para que la separación fuera sana y que sus dos hijos, Calder y Tyron, no sufrieran. "Hicimos mucho trabajo individual y logramos una buena relación. No es que mágicamente nos llevamos bien. No, no hay magia. En mi caso apliqué todas las herramientas que aprendí a lo largo de mi vida. Es un laburo diario. Creo que el acierto fue tomar la separación no como un fracaso sino como que dimos los dos lo mejor y no funcionó, y la vida continúa y hay millones de posibilidades para los dos. El otro se merece a alguien que lo ame cien por ciento. Me llevo lo mejor y me abro a lo mejor".

Jimena también aclaró que ya tampoco comparten la sociedad en la marca de mallas. "Teníamos la empresa juntos y ahora estoy solo yo. Lo transitamos sanamente. Es una decisión salir adelante".

Al comienzo de la cuarentena preventiva y obligatoria, Jimena y Lucas decidieron convivir y fue un gran acierto, según explica. "Eso fluyó. Lucas vivía cerca de casa y decidimos que se mudara con nosotros para que me ayudara con los chicos. Al principio yo estaba muy asustada y no quería salir ni a hacer las compras. Así que lo hacía él y después cocinaba. Estuvo divertido, nos ayudamos los dos. Y al mes y medio cada uno a su casa, porque se abrió un poco más la cuarentena".

