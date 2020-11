En pareja. Jimena Cyrulnik reveló quién ocupa hoy su corazón

Tras 14 años de matrimonio, Jimena Cyrulnik se separó a mediados del año pasado del fotógrafo Lucas Kirby. El fin del amor se produjo en buenos términos y la expareja compartió incluso gran parte de la cuarentena junto a sus hijos en los últimos meses. Tras este período, la modelo y conductora sorprendió con un nuevo anuncio al confirmar que su corazón vuelve a estar ocupado.

Tras la reciente firma del divorcio con su ex, la periodista contó que ha comenzado un nuevo romance. Invitada al programa Pampita Online, Cyrulnik reveló quien es la persona con la que pasa hoy sus días. "Es el hermano de una amiga. Nunca lo había visto. Y somos amigas desde hace muchos años. La verdad, me mató cuando lo vi personalmente", confesó.

En diálogo con Pampita Ardohain, la modelo también se refirió a la buena relación que mantiene con el padre de sus hijos. "Es el mejor ex que me pudo haber tocado", valoró. Dos semanas atrás, en el momento de la formalización del divorcio, Kirby realizó un emotivo posteo en redes sociales en el que expresó el amor que lo une a su ex en la actualidad y lo acompañó de dos fotografías. En una, se ve a la pareja sonriente en el día de su casamiento y en la otra Lucas y Jimena también se muestran alegres firmando los papeles de la separación.

"Los principios a veces traen un final, pero los finales siempre traen un nuevo principio. Gracias infinitas, @jimecyru, por todos estos años y por dos hijos maravillosos. Te quiero de otra manera, pero lo sigo haciendo y te (nos) deseo todo lo mejor en esta nueva etapa que hoy comienza", escribió el fotógrafo en la publicación.

Sobre este vínculo, Cyrulnik apuntó emocionada que es para ella una satisfacción contar con el apoyo de su ex. "¿Pueden quedar amigos?", quiso saber la conductora. "Sí, yo pienso que sí", respondió Cyrulnik.

La modelo y el fotógrafo eran socios en ciertos negocios, aunque en este momento optaron por "darle un cierre" para que él pueda dedicarse de lleno a su profesión, la fotografía. Sin embargo, ambos siguen trabajando juntos en la marca de trajes de baño de la modelo, puesto que Kirby se encarga de la imagen de las campañas promocionales de la firma.

"¿Y la nueva pareja se banca esta amistad, este vínculo?", preguntó Pampita. "Sí, ya se conocen, todo", respondió Cyrulnik, que también bromeó ante la posibilidad de que sea su ex quien cuide de sus hijos cuando ella quiera compartir momentos con su novio señalando: "Podemos hacer como Mariano Martínez, que se van todos juntos de vacaciones".

