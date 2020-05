Se acabó la convivencia entre Jimena Cyrulnik y Lucas Kirby Crédito: Instagram

Padres de Calder y Tyron, Jimena Cyrulnik y Lucas Kirby se separaron hace un año pero decidieron convivir con la cuarentena preventiva y obligatoria . Todo fue bien y, en general se divertían, tal como los mostraban a través de sus redes sociales. Sin embargo, el empresario decidió volver a su departamento cuando se dictaminó que los padres separados podían trasladarse para ver a sus hijos.

"Se fue Lucas. Todo espectacular. No nos peleamos y está todo bien. De común acuerdo decidimos que se volviera a su casa. Hubo buena onda y amistad pero nada de contacto carnal ni de intento de reconciliación. Extrañaba sus espacios, su lugar y como ahora puede ir y venir, pudo volver a su casa. Fue pura ganancia esta convivencia. Nos encontramos desde otro lugar, fortaleció la amistad que teníamos y también recordamos por qué nos separamos. Estamos muy contentos", reflexionó Jimena.

Ahora que Lucas se fue, Jimena tiene que limpiar y cocinar sola. "Me cuesta la cocina porque Lucas me ayudaba a organizarme pero cocino porque no me queda otra, tengo dos hijos, dos perros. A veces pedimos delivery también. No me cuido porque quisiera engordar un par de kilos", señaló la conductora.

Denise Dumas y José María Listorti, conductores de Hay que ver quisieron saber si con su ex en la casa, Jimena tuvo oportunidad de conocer a otra persona. "Soy chapada a la antigua, aunque no lo crean. No me va el sexo virtual ni conocer a nadie sin tener referencias. Barbie (Simons) me presentó a un amigo y hubo un intento de pero justo vino la cuarentena", aseguró Cyrulnik.