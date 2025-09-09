Jimena Cyrulnik: las vacaciones en España, la vuelta a la tele, su faceta diseñadora y la singular convivencia con su marido

Jimena Cyrulnik combinó vacaciones y trabajo en Madrid, Ibiza y Formentera, donde fue acompañada de su marido, Facundo, un contador a quien conoció en un asado de amigos en común y con quien contrajo matrimonio hace poco más de un año. En una charla con LA NACION, la modelo y conductora habló de su vuelta a la tele después de algunos años para conducir Creadores de estilo, los sábados a las 20 por la TV Pública y también se refirió a su particular convivencia. “Arrancamos unos días en Madrid, después fuimos a Ibiza y también a Formentera, dos islas españolas hermosísimas. Vinimos con Facundo, mi marido, a hacer fotos para Cyrus, mi marca de trajes de baño, y también a ver amigos y pasear. Fueron vacaciones y trabajo”, detalla Jimena Cyrulnik.

–Unas vacaciones en medio de tu vuelta a la tele

–Sí. Estoy muy contenta porque Creadores de estilo es un programa muy bien logrado que hacemos con Gabriel Machado y Renato Papiccio, que es el productor general del programa y hace contenido también.

Jimena Cyrulnik disfrutó de los paisajes de la isla de Formentera

Jimena Cyrulnik diseña una línea de trajes de baño, una actividad que la apasiona y en la que tiene varias clientas famosas

–Hacía tiempo que estabas lejos de la tele, ¿cómo se dio este regreso?

–Me convocó Renato, que es un productor muy reconocido y trabajó muchos años con Roberto Giordano, aunque de perfil muy bajo. Lo conocí el año pasado en Punta del Este cuando me contrató para conducir un desfile y me contó que tenía este proyecto para la TV Pública. Me encantó porque el programa está buenísimo, y combina moda y lifestyle. Grabamos una vez por semana en distintas locaciones de la ciudad de Buenos Aires, hay notas de moda en el interior del país donde Renato hace scouting de diseñadores y modelos, y Machado está con sus producciones de moda. Yo hago una nota central y ya estuvieron Julián Weich, Benito Fernández, Flavio Mendoza, Eleonora Cassano. Me encanta que me hayan convocado, y es la propuesta que más me cerró porque tiene que ver con lo que me interesa.

Jimena Cyrulnik está feliz con su presente en la televisión y también como emprendedora de modas

Jimena Cyrulnik habló con LA NACION sobre sus vacaciones, su trabajo en la tele, su línea de trajes de baño y también su familia

–¿Tu distanciamiento de la tele fue algo buscado?

–No fue tan buscado, la verdad. Simplemente la vida me llevó a dejar la tele y abrazar más mi faceta de diseñadora porque me empezó a ir muy bien con los trajes de baño. Tengo una comunicación hermosa con mi comunidad de chicas Cyrus. Mi marca me da mucha satisfacción y no solo económica porque recibo miles de mensajes de chicas que me agradecen que haya trajes de baño que les tapen un poco el cuerpo y sean sexis y lindos, y que alguien piense en ellas. Y también me tiran ideas. Es una comunidad espectacular y super fiel.

Entonces empezó a apasionarme más esto que la conducción porque quizá no llegaban propuestas que fueran adecuadas para mí por el tiempo, mi maternidad, mi zona de residencia a una hora de Capital. Sin querer, la vida hizo que deje un poco de lado la tele, aunque siempre fui de invitada a varios programas. Sabía que en algún momento iba a retomar y llegó de la mano de Creadores de estilo, que tiene que ver con lo mío porque me gusta la moda, es semanal y me permite dedicarme a mis hijos y a los trajes de baño. Es un programa hecho a mi medida, con un equipo increíble.

Jimena Cyrulnik compartió imágenes de su estadia en España durante el verano europeo

–Decías que abrazaste tu faceta de diseñadora…

–Siempre me gustó, pero a partir de Cyrus, más, Ahora incorporamos vestidos divinos. Estoy chocha con el crecimiento de la marca, la clientela fiel, el vínculo con mis chicas. Y en esta comunidad está Claudia Maradona, que es fanática de las mallas y siempre que tiene que viajar me llama, Y Evelyn Shield, Nequi Galloti. Me gratifica mucho.

–Alguna vez contaste que con Facundo tienen unca convivencia especial, ¿de qué se trata?

–Convivimos, pero tengo dos casas. No dejé mi casa en la que vivo con mis hijos, pero cuando no estoy con ellos convivo con Facundo. No quiero entrar mucho en esos detalles de la dinámica familiar.

Jimena Cyrulnik

Jimena Cyrulnik y su marido Facundo, con quien mantiene una convivencia particular

-¿Y les funciona?

-Nos funciona bárbara la dinámica que tenemos. Y mis hijos se llevan rebien con él también. Calder ya tiene 16 años y Tyron, 11. Están enormes, son muy buenos, les va bien en el colegio. Más no puedo pedir. En diciembre voy otra vez a cruzar Los Andes, esta vez con mis hijos.