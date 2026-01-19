Jimena Cyrulnik, sobre su entrevista con Julio Iglesias que se viralizó: “Fue un momento incómodo”

Las denuncias por abusos sexuales y agresiones físicas a Julio Iglesias por parte de dos exempleadas de sus mansiones del Caribe, siguen trayendo cola. Jimena Cyrulnik lo entrevistó en 1998 para el ciclo de Telefe Versus, y recuerda que vivió un momento muy desagradable. De hecho, el clip de esa nota se viralizó en los últimos días, como muestra del comportamiento que el astro español solía tener frente a las mujeres.

En diálogo con LA NACION, la exmodelo y diseñadora se encontraba realizando el cruce de Los Andes con sus hijos Calder y Tyron cuando el escándalo estalló en España, por lo que demoró unos días en entender qué es lo que estaba pasando. “No entendía nada, apenas tuve señal me cayeron como treinta mensajes de medios españoles y argentinos para consultarme sobre el tema”, dice.

-Hace varios años entrevistaste a Julio Iglesias para Versus... ¿Cómo recordás esa experiencia?

-Mi experiencia personal con Julio Iglesias fue incómoda, pero no pasó a mayores. Y es importante contextualizar que eso pasó en una época distinta. Hoy, las mujeres contamos con mucho más empoderamiento y visibilidad, lo que nos permite ser escuchadas y defendidas con mayor fuerza. Además, es esencial que se garantice la justicia y la transparencia en estos procesos, investigando con seriedad tanto a denunciantes como a denunciados. También es clave fomentar la educación continua y la prevención, para evitar que se repitan estas situaciones en el futuro. Es clave el diálogo abierto y la construcción de una cultura de respeto, todo eso es fundamental para avanzar como sociedad.

-¿Pero qué recuerdos tenés de ese momento?

-La nota fue en el Hotel Sheraton, en el ‘98 cuando vino a la Argentina. Yo estaba en Versus, en Telefe, y lo vi en varias oportunidades en ese momento. Fue una situación incómoda pero, insisto, mi experiencia personal no pasó a mayores. Lo que se vio al aire es lo que sucedió. En esa época era algo natural, ¿se entiende? Estaba naturalizado que un tipo se te lanzara, te tocara la cara, se acercara demasiado. Se sabía que era bravo y que tenías que estar atenta y cuidarte porque podía llegar a zarparse.

En el video de la nota emitida en ese momento, se ve cómo Julio Iglesias la pone incómoda diciéndole: “Me encanta volver a los lugares tan queridos donde cantaba para tu padre, para tu madre, para tu abuelo, para tu abuela y ahora te voy a cantar a ti, que eres una... Veintidós añitos. Tienes boca bella, tú, una boca grande, bella. Bonita, bonita, bonita. Eres monísima. Una novia como tú me vendría muy bien a mí, así, una chiquilla así, mona…. Te habían dicho que era terrible, ¿no? No he cambiado, no he cambiado.... Para mantenerme bien hago el amor tres veces al día". Y en una rueda de prensa, cuando ella hace una pregunta, él la llama y la sienta en su falda: “Es una atrevida y las que se atreven ganan… Me encanta la boca que tienes”.

"Mi experiencia no pasó a mayores… Es lo que se vio al aire. Me ha pasado muchas veces, y no solo con Julio Iglesias. Tenía veintipocos años, tenés que ser simpática, sonreír, hacer una buena nota, y te armabas de herramientas para poder eludir este tipo de situaciones feas, para tener una buena nota igual, a pesar de todo"

Jimena recuera ese video y remarca: “Lo que me parece bueno rescatar es que hoy nosotras somos más escuchadas y este tipo de cosas ya no suceden. Me parece espectacular la evolución cultural que hubo, el empoderamiento de la mujer y el respeto, y que estos temas se debatan en los medios y eso llegue a las casas y las chicas jóvenes entiendan que no se tienen que dejar tratar de esa manera por gente famosa, con poder, y en ningún ámbito. Tan naturalizado estaba que se ponía al aire y no pasaba nada. Lo bueno es que hoy eso no suceda, que ninguna chica pase esa situación de vulnerabilidad y que todo esto llegue a la gente y sea una charla que se dé entre madres e hijas, entre padres e hijos, en la cena en el desayuno. Me parece sanísimo”, detalla.

“Me gustaría rescatar la transparencia de la justicia para todos, que se investiguen las denuncias, que salgan a la luz los denunciados y que no quede en una mera denuncia. Eso me parece clave. Y que se siente precedentes es buenísimo. Mi experiencia no pasó a mayores… Es lo que se vio al aire. Me ha pasado muchas veces, y no solo con Julio Iglesias. Tenía veintipocos años, tenés que ser simpática, sonreír, hacer una buena nota, y te armabas de herramientas para poder eludir este tipo de situaciones feas, para tener una buena nota igual, a pesar de todo”, suma la conductora y empresaria.

-Lo que viviste fue incomodidad…

-Sí. Mi situación con Julio fue incómoda, pero no comparable a situaciones de abuso reales. Es importante ponerle el matiz que amerita. Se sobrepasó y nada más. Y yo estaba preparada porque se sabía, se decía que él era zarpado. Me enorgullece lo que estamos viviendo hoy comparado con lo que teníamos que aguantar las chicas de los ’90.

