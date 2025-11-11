Roberto Pettinato disfruta de unas románticas vacaciones en Aruba junto a su novia: “Cómo amo a esta señora”

Roberto Pettinato viajó a Aruba acompañado de su actual pareja, la exmodelo Jimena Heredia, a quien dedicó emotivas palabras durante sus románticas vacaciones en la isla caribeña. El músico y conductor compartió una serie de imágenes que muestran el buen momento personal que atraviesa.

A través de las redes sociales, se puede ver a ambos disfrutando del mar y de la arena en playas paradisíacas, junto a postales que reflejan el característico humor del exintegrante de Sumo. En una de las publicaciones, Pettinato escribió: “Cómo amo a esta señora”, junto a una imagen en la que aparece abrazado a su novia, quien luce una bikini estampada y un gorro de playa.

El músico posó también junto a un cartel promocional de una empresa de deportes acuáticos llamada “Roberto’s Watersports”. Con ironía, el conductor acompañó la postal con la frase “sorpresas únicas en el mar”.

En otro posteo, Pettinato publicó un video en el que se observa la sombra de ambos caminando juntos por la playa de noche. La escena está musicalizada con el tema “Pinini Reggae”, una de las canciones de Sumo, la banda que él mismo formó junto a Luca Prodan en los años ochenta.

El polémico conductor también compartió otras imágenes del viaje, entre ellas una en la que aparece junto a Heredia relajados bajo el sol y otra en la que se lo ve saliendo del agua con un fondo rojo. En la descripción de esta última, escribió con tono humorístico: “Aruba y la presencia de los primeros aliens”.

Las publicaciones recibieron numerosos comentarios y muestras de cariño de sus seguidores, que celebraron ver al conductor feliz y en pareja. Pettinato, que en los últimos años se mantuvo alejado de los medios tras enfrentar diversas acusaciones por presuntas conductas de acoso hacia excompañeras de trabajo, suele utilizar sus redes para difundir su agenda de shows, recuerdos de su carrera y momentos personales.

El comienzo del noviazgo

El conductor confirmó su noviazgo con Jimena Heredia a finales de agosto de este año. Lo hizo a través de sus redes sociales y la noticia fue luego ampliada en el programa LAM (América TV), espacio en el que se dieron a conocer detalles sobre cómo comenzó el vínculo entre ambos.

Según contaron en el ciclo, el músico y su actual pareja se conocieron durante un evento social y fue ella quien habría dado el primer paso: “Ella se lo encaró, él aceptó ir a tomar algo y desde ese día no se separaron más”, mencionaron los panelistas del programa. Desde entonces, comparten tiempo juntos y han dado muestras de su amor a través de distintas publicaciones en Instagram.

Heredia es una exmodelo que desarrolló su carrera décadas atrás. La especialista en moda Matilda Blanco, panelista de LAM, aportó datos sobre su trayectoria. “Ella fue modelo en los 90 y en la primera parte de los 2000. Es muy linda. Después se fue a trabajar a México”, comentó.

La polémica más reciente

En agosto de este año, el músico aseguró que el folclore argentino le daba “vergüenza” y rápidamente volvió a quedar en el centro de una polémica. "A mí me avergüenzan todas las divisiones que tiene el folclore. Y lo digo con vergüenza, que eso es lo peor, lo digo con vergüenza que me avergüence. (...) Aparecen un montón de tipos con quenas y bombos. Digo, no sé si tiene algo que ver... Y ahí viene el tema. ¿Soy yo el que no lo entiende?”, se preguntó. “Ojalá viniera gente a decirme ‘vos tenés que entender esto’. Pero el folclore, el charanguito, el bombito, la cosa... Ahí yo tengo un problema y sé que mucha gente también lo tiene, y no lo podemos resolver. Nos avergüenza, no nos gusta”, señaló en su ciclo de streaming.

El cruce entre Pettinato y Sáenz por el folclore

El músico fue más allá en su descripción y comparó la experiencia de escuchar este género con una situación incómoda. “Es como si fuera el abrazo desnudo de tu propia madre. Hay algo que vos decís: ‘No, no quiero escuchar esto’”, sentenció. En una de sus frases más contundentes, Pettinato concluyó en que le daba“vergüenza y asco” el folclore.

De inmediato, varias figuras del folclore y hasta el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, decidieron salir a repudiar los dichos del exconductor de Duro de domar, que vio cómo se cancelaban varias de las presentaciones que tenía previstas en el interior del país.