Joaquín Levinton regresó a Es mi sueño y habló sobre la denuncia por abuso sexual: “Es una pesadilla”

Joaquín Levinton regresó este lunes a las grabaciones de Es mi sueño, el concurso de canto que conduce Guido Kaczka en la pantalla de eltrece, luego de una ausencia programada por su agenda laboral. Su vuelta confirmó que continúa como integrante del jurado después de que se especulara con su salida en medio de la denuncia por abuso sexual que presentó ante la Justicia una de sus exparejas. Antes de ingresar al estudio, el líder de Turf habló con la prensa y agradeció el apoyo que recibió, tanto del público como de sus compañeros. “Esto es una pesadilla”, lamentó.

Vestido con un traje color crudo, una camisa blanca y lentes de sol, el músico se bajó del auto que lo llevó hasta el estudio de Kuarzo, saludó a la gente que se acercó para darle su apoyo y habló unos minutos con la prensa. Luego de agradecer la presencia de los medios, compartió algunas palabras sobre su presente. “Me encanta volver a trabajar. Me encanta hacer lo que hago”, dijo antes de darse vuelta para saludar a sus fans.

“En la primera nota que hiciste destacaste el apoyo de la gente”, le señaló Alejandro Guatti, notero de Intrusos. Levinton, nuevamente, dio una respuesta general. “Muchísimas gracias. Realmente, de corazón, se los vuelvo a decir: gracias al apoyo de la gente. Si no, esto habría sido una pesadilla para mí. De hecho, es una pesadilla”, confió.

Levinton se ausentó a las grabaciones de Es mi sueño por una serie de compromisos laborales

El líder de Turf resaltó la importancia que tuvo ese acompañamiento para afrontar la situación. “Para mí, poder salir a la calle y hacer mi vida normalmente, sacar a pasear al perro a la mañana y que todos me digan ‘aguante Joaquín, te apoyamos’ es lo que importa”, sostuvo.

Con un tono de voz calmo, Levinton también habló de su carrera y de su conexión con el público. “Yo hace 30 años que hago música para alegrar a la gente y tirar una buena onda, y lo mismo es lo que vengo a hacer acá cuando trato de divertir y alegrar a las personas”.

Cuando le preguntaron si había hablado con Guido Kaczka por su regreso al programa, Levinton fue categórico. “Obviamente. Acá todos me apoyan, todos me quieren y no hay mucho más que decir”, cerró.

Levinton volvió a las grabaciones de Es mi sueño, donde es parte del jurado desde el debut del programa

Antes de despedirse, Florencia de la V intentó tener un diálogo mano a mano con él para su programa de elnueve. El músico se negó, aunque le mandó “un beso muy grande”. “¿Saben qué pasa, chicos? No es para hacer mediática una cosa así. En privado lo siguen los abogados, pero no soy yo el mediático. No tengo interés en hacer eso. Considero que la acusación es muy seria y eso merece seriedad”, completó antes de ingresar al estudio.

Qué dice la denuncia contra Levinton

Según informaron a LA NACION fuentes al tanto del caso, la denuncia fue radicada el lunes pasado a las 19.30 en una comisaría de la Policía de la Ciudad del barrio porteño de Recoleta. “La damnificada dijo que fue pareja de Levinton entre 2015 y 2020. Dijo que durante esos cinco años fue víctima de violencia física y psicológica, suministro y forzamiento al consumo de estupefacientes, abuso sexual y filmaciones sin consentimiento”, explicaron las fuentes consultadas.

Joaquín Levinton denunciado

Los hechos denunciados habrían ocurrido en el domicilio de Levinton, de 51 años, situado en Almagro. La mujer habló de un hecho puntual “donde, tras intentar retirarse de un encuentro, el músico la tomó fuertemente del cuello, intentando ahorcarla”. Dijo que eso ocurrió en 2022 y que en ese momento hizo la denuncia, pero que después desistió de seguir impulsando la acción penal por pedido de Levinton.

Tras la difusión pública del caso, Levinton hizo su descargo: “Ante la denuncia de público conocimiento, quiero contarles que esta persona me viene acosando desde hace muchos años, incluso presentándose en la puerta de mi casa de manera violenta. Nunca fue mi pareja; me resulta muy importante aclararlo, y nuestra relación circunstancial duró muy poco tiempo”, expresó.