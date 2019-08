John Travolta, orgulloso de su hija actriz y de su niño de 8 años

John Travolta, orgulloso de su hija actriz y su pequeño de 8 años

Tras la muerte de su pequeño Jett hace casi 10 años, John Travolta se ha volcado a disfrutar a pleno de su vida familiar. En una reciente entrevista con la revista People, el actor habló de lo orgulloso que está de los dos hijos que tiene con su mujer Kelly Preston, Ella Bleu, de 19 años y Ben, de 8 años.

En cuanto a Bleu, quien participó en el rodaje de The poison rose -un thriller protagonizado por Morgan Freeman y el mismo Travolta-, explicó que las cualidades como persona de la joven la ayudan a su floreciente carrera. "Ella es amable, generosa, equilibrada, elegante y hermosa. No sé cómo llegó a serlo, y no tomo ningún crédito aparte de adorarla. Todo eso suma a lo que hace", aseguró el orgulloso padre.

En tanto, de su hijo Ben, de 8 años, expresó: "Le gusta la gimnasia, el tenis, la pesca y el mundo de la informática, como a todos los niños".

"Realmente creo que los niños tienen derechos. El hecho de que sean pequeños cuerpos no significa que no deberían tener algo que decir. Me parece que cuando uno los consulta, pueden tener ideas mucho mejores que las de uno", reflexionó el protagonista The fanatic, la película que actualmente está promocionando.