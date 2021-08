Johnny Depp, en el medio de otra polémica: ¿su carrera llegó a su final o podrá reconstruirse?

“El rol de un festival de cine no es juzgar la conducta de los integrantes de la industria del cine. El rol de un festival es seleccionar los films más relevantes e interesantes del año y reconocer a quienes hayan hecho una extraordinaria contribución al arte cinematográfico”. Con esas palabras escritas en un mail dirigido a la publicación The Hollywood Reporter, el director del festival de cine de San Sebastián, José Luis Rebordinos, explicó la decisión de la muestra, que se llevará a cabo entre el 17 y el 25 de septiembre, de honrar a Johnny Depp con un galardón a su trayectoria. “Es un gran actor, un hombre del cine con una gran carrera”, completó el programador español. Su defensa, además de intentar aligerar la polémica ya generada en la industria audiovisual española, también suena a clausura de esa misma carrera que pretende celebrar. Más allá de que un premio a la trayectoria no necesariamente implica el retiro, de hecho San Sebastián se lo concedió a Penélope Cruz en 2019 y a Viggo Mortensen el año pasado, en el caso de Depp es inevitable considerarlo casi una despedida de la profesión. Que además podría resultar más que accidentada. La asociación de las realizadoras de España mostró su desacuerdo con la decisión del festival apenas unas horas después del anuncio explicando que “habla muy mal del festival y sus dirigentes y transmite un mensaje terrible al público: “No importa si sos un abusador mientras que seas bueno actuando”, dijo Cristina Andreu, presidenta de la asociación de directoras a la agencia de noticias AP, además de adelantar que el grupo está considerando acciones para expresar su disgusto durante el festival.

Lo cierto es que desde que su matrimonio con la actriz Amber Heard terminó en divorcio tumultuoso y denuncias cruzadas de violencia doméstica, el actor se convirtió en una figura de los tabloides y las columnas de chismes: un excéntrico que podía destruir una habitación de hotel o taparse el tatuaje dedicado a Winona Ryder luego de su ruptura para que se leyera “Wino Forever” (algo así como borrachín por siempre), pero mayormente inofensivo y contratable. Una calificación que cambió en los últimos años en los que las denuncias por violencia de género y los subsiguientes juicios contra los diarios británicos por difamación-que perdió-, y contra Heard, además de las acusaciones de malversación de sus fondos que le hizo a sus apoderados financieros, lo volvieron casi un paria de la industria del cine de Hollywood.

Depp como el malvado Grindelwald en la saga Animales fantásticos y dónde encontrarlos de la que fue despedido

Despedido de la saga de Animales fantásticos y dónde encontrarlos, en donde fue reemplazado por Mads Mikkelsen para la tercera entrega que se estrenará el año que viene y descartado sin más del próximo gran proyecto de Tim Burton, su amigo y socio creativo, la nueva versión de la serie Los locos Addams, que el director está realizando para Netflix con Luis Guzmán como Homero, el patriarca, y Catherine Z. Jones como la seductora Morticia. Así Depp se transformó, sin buscarlo, en un actor desempleado. En otros tiempos de su carrera, antes de volverse una estrella de Disney gracias a Piratas del Caribe, el intérprete ya había decidido más de una vez escaparle a la industria que insistía en ponerle el mote de galán que le incomodaba bastante. Con proyectos propios y sin afán de atrapar al gran público, Depp disfrutó durante años de ser la estrella más excéntrica y particular del Hollywood moderno, capaz de negarse a participar en Titanic, según el mismo admitió hace unos años, porque el guion no lo había atrapado lo suficiente. O de esconder su belleza física detrás de las máscaras de los personajes de Burton desde El joven manos de tijera al Willy Wonka de Charlie y la fábrica de chocolate.

Ahora las cosas son muy distintas. Sin poder estrenar su film más reciente, Minamata, la ocupación principal del actor parecen ser sus enredos legales y la reconstrucción de una reputación que posiblemente esté más allá de cualquier reparación. Aunque los festivales de cine europeos opinen lo contrario. Antes de desembarcar en San Sebastián, Depp también será homenajeado en el festival de Karlovy Vary, en la República Checa, donde se proyectarán la inédita Minamata y el documental Crock of Gold: : A Few Round With Shane Macgowan (se vio en el Bafici de este año), dirigido por Julian Temple y producido por el actor que en 2020 ganó un premio especial del jurado en San Sebastián. .

“Nos sentimos muy honrados por recibir a un ícono del cine contemporáneo en el festival. Admiramos al señor Depp hace muchos años y estamos encantados de poder otorgarle este reconocimiento”, explicaron Krystof Mucha y Karel Och, responsables de la muestra cinematográfica checa sin hacer mención a las polémicas que hicieron del interprete mucho más y mucho menos que un actor de cine.